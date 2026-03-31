În urma congresului Uniunii Industriașilor și Antreprenorilor din Rusia, Vladimir Putin a avut o întâlnire cu ușile închise cu liderii de afaceri de top din Rusia. Liderul de la Kremlin i-a îndemnat direct pe oligarhi să contribuie financiar la efortul de război. Președintele le-a spus clar oligarhilor că intenționează să continue lupta în Ucraina – cel puțin, să ajungă la granițele administrative ale Donbasului.

„Bugetul federal al Rusiei se confruntă deja cu un deficit serios în 2025”, notează jurnalistul Andei Pertsev într-o analiză publicată de Riddle. În primele luni ale anului 2026, deficitul s-a apropiat de obiectivul pentru întregul an.

Pentru a susține agresiunea împotriva Ucrainei, Putin

Conform publicației The Bell, mecanismul contribuțiilor cvasi-voluntare i-a fost sugerat președintelui de către directorul executiv al Rosneft, Igor Sechin.

„Ideea este simplă. Oamenii de afaceri loiali Kremlinului trebuie să cumpere obligațiuni guvernamentale”, notează Andrei Pertsev.

Oleg Deripaska, printre „sponsorii” lui Putin?

Suleyman Kerimov și-a semnalat deja disponibilitatea, alături de cel puțin un alt oligarh important. Financial Times sugerează că ar putea fi vorba de Oleg Deripaska.

Se poate spune că Putin a încercat să joace rolul „polițistului bun”. Președintele Rusiei le-a spus oamenilor de afaceri că fusese pregătit să accepte propunerea lui Donald Trump de a crea o zonă economică liberă demilitarizată în Donbas.

Însă Ucraina ar fi refuzat să-și retragă trupele, ceea ce ar fi dus la eșecul acordului.

„Această versiune pare extrem de improbabilă. Întregul curs al negocierilor arată că Putin este hotărât să stabilească controlul deplin – cel puțin asupra Donbasului. Dar, cel mai probabil, vrea controlul asupra tuturor teritoriilor prevăzute în Constituția Rusiei”, continuă Andrei Pertsev.

O criză care se apropie

Pe fondul înrăutățirii situației economice, atât oficialii civili, cât și personalitățile din mediul de afaceri l-au avertizat pe președinte cu privire la o criză care se apropie.

Aceștia au sugerat – cu blândețe, precizează jurnalistul Andrei Pertsev – că un acord de pace ar putea fi oportun. Gafa lui Putin despre „acordul eșuat din cauza Ucrainei” a fost în mod clar menită să-i liniștească pe antreprenori.

„Se presupunea că opțiunea pașnică exista, dar nu putea fi realizată din cauza unor circumstanțe independente de voința Rusiei. Acum, oligarhii Rusiei vor trebui să plătească bani pentru război.

Această campanie de strângere de fonduri s-ar putea bucura de un succes limitat pentru o perioadă.

Oligarhii al căror trecut nu este legat direct de Putin vor trebui să își demonstreze loialitatea față de conducerea țării. Și asta pentru a evita naționalizarea care, până acum, a afectat în principal afacerile regionale”, explică Andrei Pertsev.

„Oamenii de afaceri ar putea rămâne Fără numerar”

„Dar chiar și oamenii de afaceri ar putea rămâne în cele din urmă fără numerar”, consideră Pertsev. Sectoarele cărbunelui și metalelor, de exemplu, sunt deja în „menghina” unei crize grave.

„Ceea ce iese imediat în evidență este faptul că – la două dintre cele trei forumuri – principalul lider al partidului a fost secretarul Consiliului General, Vladimir Yakushev, care i-a primit pe reprezentanții executivului.

Președintele partidului, Dmitri Medvedev, a apărut până acum doar la evenimentul inaugural de la Ekaterinburg.

Acest lucru ridică automat semne de întrebare serioase.

Dacă fostul președinte intenționează cu adevărat să fie capul listei federale a partidului și să-și consolideze rolul în cadrul acesteia, prezența sa la evenimentele cheie ale partidului ar trebui să fie obligatorie”, mai scrie Pertsev.

Ce carte joacă Medvedev?

Pentru reabilitarea imaginii publice a lui Dmitri Medvedev — care, de când a pierdut funcția de prim-ministru și odată cu începerea războiului din Ucraina, a fost percepută din ce în ce mai mult ca aceea a unui trol de internet — astfel de forumuri ar fi fost extrem de utile.

Ar fi putut pregăti atât publicul, cât și elitele pentru posibila sa conducere a listei.

„Este foarte probabil ca forumurile să fi fost concepute inițial tocmai cu această sarcină în minte. Cu toate acestea, fostul președinte însuși nu pare să fie deosebit de interesat să joace acest rol.

Dacă, până în 2020, detașarea lui Medvedev de viața de partid putea fi explicată prin cerințele prim-ministrului, această scuză nu mai funcționează acum, când deține funcția de vicepreședinte al Consiliului de Securitate.

Nivelul scăzut de activitate al vicepreședintelui lasă doar două posibilități: fie a abandonat planurile de a conduce lista, fie pur și simplu nu vrea să dedice timp și efort campaniei.

În orice caz, absența lui Medvedev din forurile-cheie va avea un impact negativ asupra eforturilor de agitație ale partidului.

Aceasta subliniază, în mod neintenționat, natura secundară a acestor evenimente – inclusiv în ochii oficialilor care ar trebui să furnizeze resursa administrativă pentru alegeri.

Pentru Rusia Unită, acest lucru este mult mai important decât modul în care forurile sunt evaluate de publicul larg”, explică jurnalistul Andrei Pertsev în analiza publicată de site-ul independent Riddle.

„Linia militară” pentru campania Rusiei Unite

Blocul politic al Administrației Prezidențiale pregătește deja ceea ce este cunoscut sub numele de „linia militară” pentru campania Rusiei Unite.

Boris Rapoport, șef adjunct al departamentului de monitorizare socială al Kremlinului sub conducerea lui Alexander Kharicev, a formulat teza principală a viitoarei campanii.

„O victorie convingătoare a Rusiei Unite în alegeri aduce o victorie mai strânsă pe front”, a spus acesta.

„El a exprimat acest lucru la congresul Asociației Consultanților Politici din Rusia – una dintre cele mai importante reuniuni ale experților în tehnologie politică loiali Kremlinului.

Rapoport, care a supervizat campania partidului de guvernământ în alegerile anterioare pentru Duma de Stat, a cerut agitație „utilă” și „psihoterapeutică”.

În viziunea sa, membrii partidului și consultanții lor ar trebui să calmeze o societate obosită.

Rapoport nu a explicat în detaliu cum anume ar trebui să se completeze liniile militare și psihoterapeutice.

Și este îndoielnic că o astfel de explicație este măcar posibilă.

Principala sursă de oboseală și anxietate publică este războiul în sine. Acesta generează temeri legate de un nou val de mobilizare. Dar afectează și starea de spirit publică și provoacă dificultăți economice și probleme cotidiene, inclusiv pene de curent la internet.

Kremlinul și Rusia Unită vor trebui să adopte o poziție clară în campanie și să aleagă accentul principal. Până acum,«„linia militară» este pe primul loc. Iar asta înseamnă că orice încercare de a calma societatea va fi automat anulată”, mai scrie Andrei Pertsev.

„Rusia Unită nici măcar nu a încercat să ofere o agendă semnificativă”

De la mijlocul anilor 2000, Rusia Unită nici măcar nu a încercat să ofere o agendă semnificativă. S-a bazat exclusiv pe asocierea sa cu Vladimir Putin, punctează Pertsev.

„În acest context, «linia militară» ca factor negativ va fi sesizabilă pentru alegători și, cel mai probabil, va determina scăderea ratingurilor partidului, mai degrabă decât creșterea acestora.

Declarațiile lui Rapoport indică, de asemenea, că blocul politic al Administrației Prezidențiale își construiește campania pornind de la premisa că războiul va continua pe toată perioada campaniei Dumei și în ziua alegerilor.

Este puțin probabil ca Serghei Kiriyenko și subordonații săi să promoveze astfel de teze fără a cunoaște poziția reală a lui Putin și fără a coordona cu acesta mesajele cheie ale campaniei.

Având în vedere termenele limită pentru pregătirea și aprobarea unor astfel de prezentări, Rapoport a început să lucreze la ele chiar înainte de războiul din Iran.

Acest lucru sugerează că, înainte de începerea ostilităților din Golful Persic, Putin nici măcar nu lua în considerare opțiunea de opri agresiunea împotriva Ucrainei”, încheie jurnalistul Andrei Pertsev analiza publicată de Riddle.

