Tucă despre incidentul cu jurnaliștii. „Toți oamenii de la Palatul Victoria s-au făcut după chipul și asemănarea lui Bolojan/Totul li se cuvine"

Tucă despre incidentul cu jurnaliștii. „Toți oamenii de la Palatul Victoria s-au făcut după chipul și asemănarea lui Bolojan/Totul li se cuvine”

27 nov. 2025, 19:17, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a discutat incidentul mult comentat de miercuri, când un angajat al premierului Bolojan a reacționat exagerat față de reprezentanții mass-media, atrăgând critici unanime. În opinia jurnalistului Marius Tucă, e vorba doar de un episod al atitudinii simptomatice de aroganță și etalare de forță a premierului față de presă.

Rugat de jurnalistul Ionuț Cristache să comenteze excesul de zel de care a dat dovadă omul premierului care a bruscat miercuri jurnaliștii (Detalii AICI), invitatul său, Marius Tucă, a făcut o comparație cu atitudinea deschisă față de mass-media a lui Donald Trump.

Trump dă și prin avioane și pe tren și pe unde îl prind ăia

Nu e niciun exces de zel. Toți oamenii de la Palatul Victoria, dar și de la Cotroceni, s-au făcut după chipul și asemănarea lui Bolojan. Totul li se cuvine, ei au fost aduși la putere, au susținere din afară și susținerea sistemului și se comportă ca atare. Bolojan a spus în nenumărate rânduri că el nu dă declarații pe hol. Asta în timp ce Trump, ai văzut, dă (declarații) și prin avioane și pe tren și pe unde îl prind ăia. Ceea ce arată diferența între un președinte democrat, o țară democrată și o țară de doi bani. Așa cum o consideră el, că țara nu e de doi bani. Totuși, România este o țară, e o țară, orice am spune noi. Ordinul era foarte clar de la Bolojan: împingeți ziariștii să nu ajungă la mine. Și nu răspunde la nicio întrebare.

Guvernul strict secret

În conferințe de presă limitează dreptul jurnaliștilor de a pune două întrebări. Fotoreporterii n-au voie în debutul ședinței de guvern. Ordinea de zi a guvernului este la secret până în ultimul moment. Jurnaliștii sunt chemați, fug oamenii până la oraș, a observat gazda emisiunii. 

Păi nu spune nici acum câți bani dă Ucrainei. România e singura țară din lume (n.r. – care nu dezvăluie ajutorul acordat Ucrainei). E singurul guvern anti-american, a completat invitatul său.

Onestitatea Regimului Bolojan: Jurnaliști bruscați, limitarea întrebărilor adresate, îngrădirea accesului la informații de interes public, interzicerea fotoreporterilor în debutul ședințelor de guvern, agenda premierului, ținută la secret, Legea Tăcerii, inițiată de apropiați ai premierului. Gândul prezintă războiul declanșat de Bolojan împotriva presei și a libertății de exprimare

Doru Bușcu despre numirile ciudate făcute de Ilie Bolojan. Cine este și ce sfori trage Florin Vlădică, un Horațiu Potra al premierului

