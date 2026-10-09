Ionuț Cristache: La ieșirea lui Luca Niculescu de la UDMR, te-aș întreba următoarea chestiune. USR mi se pare scos din toate calculele. Din calculele de negociere cu Luca Niculescu, calculele Cotroceniului și cât de curând din calculele PNL-ului. Că dacă PNL va decide să voteze guvernul ăsta, din care nu face nici el parte, nici USR, dinamitează coaliția pe care au format-o, cu UDMR și cu USR. Cum a ajuns USR în postura asta de nu mai vrea nimeni cu el, nici măcar fondatorul lui și anume Nicușor Dan?

Doru Bușcu: Explicația mea e mai simplă, mai brutală și poate mai ciobănească. Eu am fost un stăruitor susținător al USR-ului la începuturile lui. Deși nu îmi plăcea radicalismul lor, îmi plăcea ideea că oamenii lor au frecventat școala mai intens decât ceilalți. Erau tineri, unele greșeli și radicalisme și chiar gafe și gesturi violente le puneam pe seama tinereții.