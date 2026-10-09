USR nu are șanse mari să fie cooptat în nicio formulă de guvernare, lucru vizibil și la negocierile pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu. Născut dintr-o zonă de protest radical, mai ales civic, acest partid nu mai are în prezent multă relevanță politică, a afirmat jurnalistul Doru Bușcu în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.
Loading ...
Dialogul dintre moderatorul emisiunii, jurnalistul Ionuț Cristache, și cunoscutul publicist de la Cațavencii s-a centrat pe motivele care au dus la scăderea USR în opțiunile electoratului și în cele mai recente sondaje de opinie, dar și la evitarea sa de către partenerii politici.
De ce pare USR scos din toate calculele
Pe cale de consecință, formațiunea politică nu mai reprezintă o opțiune viabilă nici pentru partenerii de guvernare, precum PNL sau UDMR, și nici măcar pentru fondatorul acesteia, Nicușor Dan.
Ionuț Cristache: La ieșirea lui Luca Niculescu de la UDMR, te-aș întreba următoarea chestiune. USR mi se pare scos din toate calculele. Din calculele de negociere cu Luca Niculescu, calculele Cotroceniului și cât de curând din calculele PNL-ului. Că dacă PNL va decide să voteze guvernul ăsta, din care nu face nici el parte, nici USR, dinamitează coaliția pe care au format-o, cu UDMR și cu USR. Cum a ajuns USR în postura asta de nu mai vrea nimeni cu el, nici măcar fondatorul lui și anume Nicușor Dan?
Doru Bușcu: Explicația mea e mai simplă, mai brutală și poate mai ciobănească. Eu am fost un stăruitor susținător al USR-ului la începuturile lui. Deși nu îmi plăcea radicalismul lor, îmi plăcea ideea că oamenii lor au frecventat școala mai intens decât ceilalți. Erau tineri, unele greșeli și radicalisme și chiar gafe și gesturi violente le puneam pe seama tinereții.
Useriștii „nu mai rezonează cu vârsta”
Pe de altă parte, a mai remarcat invitatul, useriștii nu și-au adaptat discursul și atitudinea la o anume maturitate politică pe care au dobândit-o, mai ales după două prezențe la guvernare. Astfel, radicalismul lor pare excesiv și nu mai convinge în prezent, a conchis Bușcu.
Între timp nu mai sunt chiar tineri. Au trecut de 50 de ani. e vârsta la care oamenii politici interbelici mureau. Le-a rămas însă această vehemență, radicalism și agresivitate care nu mai joacă, nu mai vibrează, nu mai rezonează cu vârsta și cu poziția lor responsabilă dintr-o guvernare. Sunt prra răi, nu mai plac publicului, nu mai au argumente.