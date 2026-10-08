Ce face USR dacă guvernul Luca Niculescu e învestit? Planul partidului, explicat de deputatul Cezar Drăgoescu

Deputatul USR Cezar Drăgoescu a vorbit despre poziția partidului în negocierile pentru formarea noului Guvern. El susține că USR nu va vota Guvernul Luca Niculescu dacă în componența acestuia se vor regăsi miniștri PSD. Acesta afirmă că partidul se pregătește să intre în opoziție. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Răzvan Dumitrescu.

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„Alături de PNL, vom construi un pol de dreapta reformatoare”

Invitat la „Subiectul Zilei, cu Răzvan Dumitrescu”, Cezar Drăgoescu a vorbit despre planurile partidului USR pentru perioada următoare. Acesta susține că partidul nu va vota Guvernul Luca Niculescu dacă acesta va avea miniștri PSD. El subliniază că USR va intra în opoziție și va construi, alături de PNL, planul pentru câștigarea următoarelor alegeri. Deputatul afirmă că, împreună cu PNL, partidul va putea construi un „pol de dreapta reformatoare”.

„Noi am spus legat de guvernul ăsta, că nu vom vota, dacă fac parte ministri PSD. Pe viitor, cel mai probabil vom intra în opoziție și vom construi, planul cam ăsta ar fi… Alături de PNL, un pol de dreapta reformatorea pentru a câștiga alegerile de peste 2 ani.”, a declarat deputatul.

Poziția USR în negocierile pentru formarea noului Guvern

Dominic Fritz a declarat că USR nu va susține Guvernul Luca Niculescu dacă în componența acestuia se vor regăsi miniștri PSD. El a subliniat că problema nu este persoana desemnată pentru funcția de premier, ci cine va lua deciziile în viitorul guvern. Liderul USR a cerut, în acest context, clarificări privind echipa de miniștri cu care Luca Niculescu ar urma să vină la guvernare.

Luca Niculescu a început joi consultările cu partidele parlamentare pentru formarea viitorului Guvern. Premierul desemnat a discutat cu PSD, PNL și UDMR, iar întâlnirea cu reprezentanții USR este programată pentru luni. În cadrul negocierilor, Niculescu urmează să analizeze propunerile formațiunilor și să își definitiveze programul de guvernare și lista de miniștri.