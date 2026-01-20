Prima pagină » Știri politice » La 4 zile după ce România a fost invitată de Trump să facă parte din Consiliul pentru Pace, Nicușor Dan anunță că a „demarat un aprofundat proces de analiză al conținutului și implicațiilor”

20 ian. 2026, 17:40, Știri politice
La patru zile după ce Donald Trump a invitat România să facă parte din Consiliul pentru Pace, printr-o scrisoare adresată președintelui Nicușor Dan, acum, președintele „a demarat un aprofundat proces de analiză al conținutului și implicațiilor Cartei Board of Peace”. Aproape 60 de țări ar fi fost invitate de președintele SUA să facă parte din acest Consiliu pe care el în va prezida. Nicușor Dan, însă, nu se grăbește să confirme, sau măcar să infirme invitația președintelui SUA. O problemă ar putea fi taxa de 1 miliard de dolari pe care România ar trebui să o plătească pentru a obţine un loc permanent în aşa-numitul Consiliu pentru Pace al lui Trump.

În comunicatul de presă al Administrației Prezidențiale, președintele „salută inițiativa Președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, privind promovarea păcii și a securității internaționale”.

Președintele României, Nicușor Dan, salută inițiativa Președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, privind promovarea păcii și a securității internaționale, inclusiv eforturile dedicate identificării unor soluții pentru conflictul din Gaza și pentru alte provocări globale majore.
În acest context, Președintele României a demarat un aprofundat proces de analiză al conținutului și implicațiilor Cartei Board of Peace, în raport cu angajamentele internaționale asumate anterior de România, în special cele din cadrul Organizației Națiunilor Unite, al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și al Uniunii Europene.
Această evaluare are ca obiectiv stabilirea gradului de compatibilitate a noii inițiative cu obligațiile existente ale statului român și identificarea modalităților optime prin care România poate contribui la atingerea obiectivului nostru comun de consolidare a păcii în lume”, scrie Administrația Prezidențială.

Consiliul pentru Pace este condus de Donald Trump

Consiliul va fi prezidat de Donald Trump și se așteaptă să aibă aproximativ 10 lideri arabi și internaționali în cadrul său. Un consiliu executiv va fi atașat Consiliului mai larg pentru Pace. Acest comitet îi include , printre alții, Jared Kushner, Steve Witkoff și fostul premier britanic, Tony Blair.

Membrii Consiliului pentru Pace

  • Donald Trump – președintele Statelor Unite – președinte

Țările membre fondatoare invitate

Următoarele țări au fost invitate să participe în calitate de membri fondatori ai Consiliului pentru Pace:

  • Albania –  invitată de președintele SUA, Donald Trump, să se alăture Consiliului de Administrație în calitate de membru fondator; prim-ministrul Edi Rama a confirmat acceptarea pe Facebook.
  •  Argentina – Președintele Argentinei, Javier Milei, a confirmat că a fost invitat și a acceptat invitația de a se alătura în calitate de membru fondator.
  • Canada – Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a fost invitat și a declarat că va participa în calitate de membru fondator.
  • Turcia – Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a primit o scrisoare de la președintele Trump prin care îl invita să devină membru fondator.

