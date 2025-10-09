Verdictul dur al Laviniei Betea: „Iliescu și Ceauşescu, la fel de amorali în privinta semenilor”

Lavinia Betea, în emisiunea „Ai afalt cu Ionuț Cristache” din 9 octombrie 2025, vorbește despre copilăria dificilă și ostracizarea suferită de Ion Iliescu care, în 1940, a terminat școala primară, dar nu a putut urma liceul din cauza faptului că tatăl său era deținut politic ca comunist. Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat cu Ionut Cristache.

Lavinia Betea evidențiază ambiția și determinarea excepțională a acestui adolescent care, deși împiedicat de circumstanțe politice și sociale, și-a găsit totuși un drum în educație, trecând prin mai multe școli și confruntându-se cu vremuri tulburi.

„A fost ceea ce se numește un copil necăjit, foarte, foarte necăjit și ostracizat. În 1940 el termină școala primară și nu poate să urmeze liceul, deși era un elev excelent, pentru că tatăl lui este deținut politic în calitate de comunist. După școala primară nu i se dă dreptul decât să facă niște clase complementare, așa cum era sistemul de învățământ atunci. Era o școală de 3 ani care probabil că i-ar fi deschis drumul către o meserie. Da, începe cele ciclu de trei clase complementare, însă fiind un un elev foarte, foarte bun, unul dintre profesori, pe el și pe alți doi colegi, îi sfătuiește să se înscrie la Liceul Industrial Polizu și de acolo mai departe” , spune Lavinia Betea.

Se face o comparație între Ion Iliescu și Ceaușescu, arătând că amândoi aveau o atitudine lipsită de principii morale și că ideologia comunistă le-a influențat deciziile politice, precum și felul în care s-au raportat la „idealurile mărețe ale comunismului”.