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Cum a primit presa din Spania modelul Dacia Duster Eco-G. „E cea mai ieftină și vine cu autonomie de 1500 km”

Cum a primit presa din Spania modelul Dacia Duster Eco-G. „E cea mai ieftină și vine cu autonomie de 1500 km”
Cum a primit presa din Spania modelul Dacia Duster Eco-G
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Varianta Dacia Duster Eco-G i-a încântat pe spanioli, scrie PROSPORT. În special autonomia de 1500 de kilometri a fost apreciată de jurnaliștii iberici.

Dacia Duster Eco-G vine echipată cu două rezervoare – unul pentru benzină și celălalt pentru GPL -, ceea ce îi conferă o autonomie foarte mare.

„Alternativă convingătoare la electrificarea convențională”

De altfel, publicația El Nacional scrie că exact acest aspect – autonomia de 1500 km – impresionează cel mai tare.

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Sub capotă, punctează ProSport, Dacia Duster ECO-G are un motor pe benzină de 1,0 litri, dar care este adaptat să funcționeze și cu GPL. Forța dezvoltată este de 120 CP și un cuplu maxim de 200 Nm. Cutia de viteze este manuală, cu șase trepte, iar mașina dispune de un sistem de tracțiune față.

Pentru a obține o autonomie combinată de până la 1.500 de kilometri (în funcție de condițiile de rulare), șoferul are posibilitatea de a comuta între cele două surse de combustibil, utilizând ambele rezervoare.

Modelul celor de la Dacia are performanțe care se pretează unei utilizări zilnice. Acest Duster accelerează de la 0 la 100 km/h în 11,6 secunde și atinge o viteză maximă de 180 km/h. Iar consumul este relativ mic – 6 litri la 100 de kilometri.

Cât costă Dacia Duster Eco-G

Cea de-a treia generație de Dacia Duster a fost lansat în 2024, marcând un progres evident în ceea ce privește calitatea noului SUV. Design-ul este complet schimbat, materialele folosite la interior sunt îmbunătățite, iar dotările tehnologice au fost extinse. A rezultat un SUV cu un aspect mai robust și mai modern, dar care își păstrează principalul atu: oferă confort peste prețul plătit.

Din acest punct de vedere, se poate spune că Dacia Duster Eco-G concurează cu modele precum MG ZS și SEAT Ateca. Are 4,34 metri în lungime, 1,81 metri în lățime și 1,69 metri în înălțime, cu un portbagaj încăpător de 445 de litri.

Pe piață sunt disponibile patru niveluri de echipare, însă chiar și versiunea de bază, Essential, oferă un nivel rezonabil de dotări: faruri EcoLED, aer condiționat, senzori de parcare spate și conectivitate Bluetooth.

Prețul pentru un model Dacia Duster ECO-G începe de la 20.020 de euro, la plată integrală.

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