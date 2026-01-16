Mașina care te spionează. Unul dintre cei mai mari producători auto europeni introduce și în România colectarea și utilizarea datelor de senzori și imagine

Volkswagen anunță extinderea în România a unui program prin care va colecta date de la senzori și camerele mașinilor clienților, inclusiv informații despre trasee, comportamentul în trafic și imagini din jurul vehiculului, relatează Profit.ro. Oficial, scopul este îmbunătățirea siguranței și a sistemelor de conducere asistată, însă inițiativa ridică semne de întrebare legate de protecția vieții private și de respectarea regulilor GDPR.

Grupul Volkswagen a confirmat că România se află printre cele aproximativ 40 de țări europene incluse în acest program, care va începe în ianuarie 2026, inițial cu modelele Volkswagen, urmând ca ulterior să fie extins și către Audi, Porsche, Škoda, CUPRA și Volkswagen Autovehicule Comerciale.

Ce date vor fi colectate și în ce scop

Potrivit companiei, vor fi utilizate date provenite din situații reale de trafic, colectate de la camerele și senzorii mașinilor. Aceste informații pot include trasee parcurse, condiții de drum, manevre ale șoferilor, dar și imagini cu alți participanți la trafic, precum pietoni sau bicicliști.

Volkswagen susține că aceste date vor fi folosite pentru perfecționarea sistemelor de asistență, cum ar fi menținerea benzii de circulație, avertizările de pericol sau reacțiile automate în zone aglomerate, inclusiv în apropierea școlilor sau în parcările supermarketurilor. Compania mai precizează că nu va exista o transmitere continuă a datelor, ci doar în anumite scenarii considerate relevante pentru siguranță.

Cum se împac ă această practică cu GDPR?

Deși Volkswagen afirmă că datele sunt anonimizate și că transmiterea se face doar cu acordul explicit al clientului, apar întrebări legate de compatibilitatea programului cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR).

Colectarea traseelor zilnice, a obiceiurilor de condus și a imaginilor din trafic poate duce, chiar și indirect, la identificarea unei persoane. În plus, camerele mașinilor pot surprinde pietoni sau bicicliști care nu și-au exprimat consimțământul pentru a fi filmați și analizați.

Conform GDPR, consimțământul trebuie să fie clar, informat și ușor de retras, iar datele colectate trebuie să fie strict necesare scopului declarat. Rămâne de văzut în ce măsură această „înțelepciune a mulțimii”, invocată de Volkswagen, va respecta în practică limitele impuse de legislația europeană privind protecția vieții private.

AUTORUL RECOMANDĂ: