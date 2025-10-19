Un producător auto anunță că peste 115.000 de maşini sunt rechemate și retrase din cauza unor probleme la baterie și de design

BYD, producător auto chinez, anunță că peste 115.000 de maşini sunt rechemate și retrase din cauza unor probleme la baterie și de design care pot pune în pericol siguranța. Este vorba despre o serie de vehicule care au fost fabricate între anii 2015 și 2022.

Producătorul auto BYD a anunțat că sunt rechemate și chiar retrase mai multe vehicule din seriile Tang și Yuan Pro care au fost fabricate între anii 2015 – 2022. În urma analizelor efectuate de experți, s-au descoperit probleme atât la design, cât și la baterii. În acest sens, s-a solicitat această măsură pentru a nu pune în pericol siguranța șoferilor și a pasagerilor.

BYD recheamă și retrage vehicule din seriile Tang și Yuan Pro

În acest sens, producătorul auto a depus la SAMR (Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței) un plan prin care 44.535 de vehicule care fac parte din seria Tang să fie rechemate. Este vorba despre autoturismele produse în intervalul martie 2015 – iulie 2017. În cadrul seriei Tang au fost descoperite o serie de defecte de proiectare, aspecte care pot genera nefuncționalități ale unor componente la vehicule.

În același timp, s-a dispus retragerea a 71.248 de vehicule care fac parte din seria Yuan Pro. Este vorba despre autoturismele produse în intervalul februarie 2021 – august 2022. Datele indică defecțiuni ce țin de bateriile lor, arată Reuters.

Până la momentul actual, cea mai mare rechemare din istoria companiei BYD. Vă reamintim că în luna ianuarie 2025, producătorul auto chinez a mai rechemat alte 6.843 de SUV-uri hibride plug-in Fangchengbao Bao 5, prezentând riscuri de incendiu. În 2024, același producător avea să retragă de pe piața auto circa 97.000 de modele Dolphin şi Yuan Plus. Motivul a ținut de eventuale defecțiuni care ar fi putut apărea la unitatea de control a direcției.

