Economie » Experții economici avertizează: „Ne confruntăm acum cu cea mai mare criză energetică globală din istorie"

Experții economici avertizează: „Ne confruntăm acum cu cea mai mare criză energetică globală din istorie”

Experții economici avertizează: „Ne confruntăm acum cu cea mai mare criză energetică globală din istorie”
Efectele economice ale războiului din Iran asupra economiilor statelor sunt intens analizate și dezbătute în spațiul public. Odată cu tensiunile din Orientul Mijlociu, tot mai multe state și-au îndreptat atenția și către modul în care este impactată aprovizionarea cu combustibil. În România, de pildă, tarifele la benzină și motorină au crescut. Joi, 2 aprilie, a fost aplicată o primă măsură. Și anume, reducerea accizei la motorină cu 30 de bani per litru.

Acum, experții economici avertizează asupra situație actuale. Ei relevă faptul că, în prezent, „ne confruntăm cu cea mai mare criză energetică globală din istorie”.

„Ne confruntăm acum cu cea mai mare criză energetică globală din istorie”, spun experții economici.

„Ne confruntăm acum cu cea mai mare criză energetică globală din istorie: exporturile totale de produse petroliere din Orientul Mijlociu au scăzut cu -63% în luna martie, adică cu -4,8 milioane de barili pe zi, ajungând la aproximativ 2,8 milioane de barili pe zi”, se arată pe contul de X al publicației „The Kobeissi Letter”.

„Combustibilul pentru avioane (jet fuel) a fost cel mai afectat”

De altfel, analiștii publicației respective au adus în atenție și cantitatea de barili care trece prin porturile saudite de la Marea Roșie. Momentan, din cele circa 2,8 milioane de barili exportați zilnic, aproape 1,1 milioane de barili sunt transportați prin zona respectivă.

„Din cele aproximativ 2,8 milioane de barili pe zi care se mai exportă, circa 1,1 milioane de barili pe zi (39%) trec prin porturile saudite de la Marea Roșie, ocolind Strâmtoarea Ormuz, care este închisă. Combustibilul pentru avioane (jet fuel) a fost cel mai afectat, cu exporturi în scădere cu -85%, ceea ce a provocat anulări de zboruri și penurii de combustibil în toată zona Asia-Pacific.

În același timp, exporturile de GPL (LPG) și nafta (amestec petrochimic n.n.) au scăzut cu -1,0 milioane de barili pe zi. Exporturile de motorină (diesel), benzină și păcură (fuel oil) au înregistrat, de asemenea, scăderi puternice, între -60% și -70%. Criza Strâmtorii Ormuz este în plină desfășurare”, mai transmit analiștii publicației mai sus menționată.

