BANC | Bulă și diferența dintre prosperitate și criză

17 oct. 2025, 15:37, Bancuri
Un nou banc aduce în centrul atenției discuția purtată de Bulă și tatăl său despre prosperitate și criză.

– Tata, care este diferența dintre prosperitate și criză? – întreabă Bulă.
– E simplu, fiule. Prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, amantă. Criza înseamnă metrou, sifon, maică-ta.

