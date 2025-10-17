BANC | Bulă și diferența dintre prosperitate și criză

Un nou banc aduce în centrul atenției discuția purtată de Bulă și tatăl său despre prosperitate și criză.

– Tata, care este diferența dintre prosperitate și criză? – întreabă Bulă.

– E simplu, fiule. Prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, amantă. Criza înseamnă metrou, sifon, maică-ta.

Românul și vacanța în India

Un turist își petrece vacanța în India, împreună cu frumoasa lui fiică de 18 ani. Un maharajah foarte bogat se îndrăgostește de ea.

– Dacă îmi vei da fiica de soție, îi spuse el tatălui, îți voi da greutatea ei în aur.

– Peste o lună… vezi continuarea.

Mesajele gravate pe interiorul verighetelor

Când ne-am căsătorit, am stabilit împreună cu soția să ne gravăm pe interiorul verighetelor câte un mesaj simbolic, unul celuilalt.

Trebuia să fie o surpriză și niciunul dintre noi să nu divulge mesajul pe care urma să-l scriem.

Eu, îndrăgostit… vezi continuarea.

Bătrânul, preotul și fântâna

Un bătrân cumpără o fântână de la un preot isteț. A doua zi, bătrânul, în drum spre magazin, întâlnește preotul cel isteț. Acesta îi spune bătrânului, privindul- ca pe o victimă:

– Ți-am vândut fântâna, dar nu și apa. Dacă folosești apa, va trebuie să plătești pentru ea!

Bătrânul rămâne perplex câteva momente, privind în gol. Apoi, el spune:

– Plănuiam să… vezi continuarea aici.

Taximetristul și clienta din Trescovenii de Sus

O femeie la vreo 30 de ani, după ce și-a rezolvat treburile în capitala de județ, voia să ajungă acum acasă și nu mai avea bani. Se apropie de un taximetrist și îi spune:

– Uite, tre’ s-ajung și eu în Trescovenii de Sus, dar nu am bani… Cum ajungem acolo ne socotim noi.

– Bine, las’ că ne socotim noi pe drum! zice taximetristul.

După vreo oră, oprește taximetristul pe un câmp, ia o pătura din portbagaj si o așterne pe lucernă. Femeia, îngrijorată, îi zice:

– Vai, dar nu pot… vezi continuarea aici.

Autorul recomandă:

BANCUL ZILEI | „Domnule, aș avea nevoie de o zi liberă. Sunt bolnav”

BANC | „Bulă, care este rezultatul?”

BANCUL ZILEI | Bolojan, cerșetorul și suta de lei

BANC | Bulă se întoarce din SUA

BANCUL ZILEI | Câinele, papagalul și pisica