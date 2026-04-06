Andrew și Tristan scapă de restricții. Tribunalul București a revocat măsurile preventive împotriva fraților Tate, după aproape patru ani de anchetă

Andrew și Tristan scapă de restricții. Tribunalul București a revocat măsurile preventive împotriva fraților Tate, după aproape patru ani de anchetă
Andrew (d) si Tristan Tate - FOTO: MIHAI POP / MEDIAFAX FOTO

Echipa de apărători ai fraților Tate a transmis, prin intermediul unui comunicat, că Tribunalul București a revocat, printr-o hotărâre definitivă pronunțată luni, toate măsurile preventive dispuse împotriva lui Andrew și Tristan, „marcând astfel un punct de cotitură într-un dosar care a durat aproape patru ani”. Instanța a admis, astfel, plângerea formulată de apărare și a dispus revocarea măsurii controlului judiciar, concluzionând că menținerea acestor măsuri nu mai este justificată.

„Decizia vine în continuarea unui moment juridic esențial anterior, atunci când rechizitoriul a fost respins din cauza unor vicii grave de procedură și a unor probleme în administrarea probelor. Hotărârea de astăzi consolidează această evoluție, întărind ideea că dosarul, așa cum a fost construit de acuzare, a fost compromis fundamental încă de la început”, se mai arată în comunicat.

Andrew (s) si Tristan Tate – FOTO: Alexandru Dobre / MEDIAFAX FOTO

Odată cu ridicarea tuturor restricțiilor, Andrew și Tristan Tate sunt în prezent complet liberi, fără nicio măsură de control judiciar.

„Această decizie confirmă ceea ce am susținut constant încă de la început. Dosarul a fost construit pe proceduri profund viciate și pe probe discutabile. Respingerea anterioară a rechizitoriului nu a fost un incident izolat, ci reflectă probleme sistemice în modul în care a fost gestionată această cauză. Hotărârea de astăzi restabilește un principiu fundamental: libertatea nu poate fi restrânsă fără temei juridic solid. După aproape patru ani, instanțele încep să corecteze ceea ce nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată”, a declarat Eugene Vidineac, avocat coordonator al apărării.

Instanța a mai dispus, totodată,  ca toate cheltuielile judiciare să rămână în sarcina statului, subliniind – încă o dată – soluția favorabilă inculpaților.

Frații Tate și-au susținut constant nevinovăția pe tot parcursul procedurilor, iar decizia de astăzi reprezintă un moment juridic și reputațional major, în contextul în care aceștia își continuă parcursul fără nicio restricție, după o perioadă îndelungată de anchetă și proceduri judiciare.

