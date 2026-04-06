Un clip cu noul lider suprem al Iranului devine viral pe internet. Cum este înfățișat Mojtaba Khamenei și ce semnalează specialiștii în AI

Un videoclip distribuit pe scară largă pe rețelele de socializare, în ultimele ore, pretinde că îl arată pe noul Lider Suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, în timp ce intră într-o încăpere care pare a fi o cameră de operațiuni militare, unde este afișată o imagine de mari dimensiuni a reactorului nuclear israelian de la Dimona.

Imaginile au fost publicate pentru prima dată pe X de către GBX_Press, însoțite de următoarea descriere: „Iranul difuzează un nou videoclip în care apare pentru prima dată Mojtaba Khamenei, Liderul Suprem al Iranului, în drum spre centrul de comandă militar. În încăpere este afișată o imagine de mari dimensiuni a complexului reactorului nuclear de la Dimona din Israel, inclusiv coordonatele acestuia.” Postarea a descris evenimentul ca fiind „știri de ultimă oră”.

Deși se speculează că videoclipul în limba arabă a fost pubicat de Iran, acesta, nu a fost verificat de surse independente, scrie The Times of India. Astfel, unii internauți au ridicat semne de întrebare cu privire la autenticitatea acestuia, sugerând că ar fi putut fi generat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Ei semnalează unele neconcordanțe vizuale, printre care imaginea neclară, modul în care sunt redate mâinile și aspectul ecranului pe care apare site-ul Dimona.

Clipul a fost publicat pe rețelele de socializare pe fondul zvonurilor tot mai numeroase potrivit cărora Khamenei ar fi în comă.

Jurnalistul Shayan Sardarizadeh de la BBC Verify a declarat că videoclipul este fals. „Este generat de inteligența artificială și nu îl găsesc pe niciunul dintre conturile oficiale ale lui Khamenei, nici pe vreunul dintre principalele posturi media iraniene. Dar nu cred că a fost creat cu intenția de a induce în eroare. Este doar propagandă de război.“, a spus acesta.

