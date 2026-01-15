Prima pagină » Cultură » Ziua Culturii Naționale. Codrii de Aramă și Pădurea de Argint din poezia lui Mihai Eminescu există cu adevărat și pot fi vizitate

Ziua Culturii Naționale. Codrii de Aramă și Pădurea de Argint din poezia lui Mihai Eminescu există cu adevărat și pot fi vizitate

Ruxandra Radulescu
15 ian. 2026, 13:33, Cultură
Pe 15 ianuarie 2026, se omagiază 176 d ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, zi ce marchează și „Ziua Culturii Naționale”.  Cei care vor să aibă parte de o explorare a universului eminescian o face în Parcul Natural Vânători Neamț, unde se află pădurea care a inspirat celebrele versuri din Călin File de Poveste.

„De treci codrii de aramă, de departe vezi albind / Și-auzi mândra glăsuire a pădurii de argint”, aceste versuri din poemul „Călin, file de poveste”, au rămas emblematice pentru literatura română.

Puțini știu însă că elementele naturale descrise de Mihai Eminescu, „pădurea de argint” și „codrii de aramă”, nu sunt doar metafore, ci pot fi explorate în Parcul Natural Vânători Neamț.

Imaginile din text se materializează în Parcul Natural Vânători Neamț din destinația de ecoturism Ținutul Zimbrului.

Traseul de vizitare include și Casa memorială Veronica Micle, un reper-cheie al biografiei literare asociate lui Mihai Eminescu. În plus, Codrii de Aramă și Pădurea de Argint se află în apropierea Mănăstirii Văratec, acolo unde Veronica Micle se retrăgea frecvent, transmite Asociația Ecoturism România.

Mănăstirea Agapia

La mică distanță, Pădurea de Argint completează traseul: o rezervație forestieră din comuna Agapia, pe terasa inferioară a pârâului Topoliței. Este o pădure de mesteceni, unii mai bătrâni de un secol, iar numele vine din aspectul argintiu al arborilor în sezonul rece.

Rezervația are o suprafață de peste două hectare

Mai mult, Ținutul Zimbrului, una dintre cele mai frumoase destinații de ecoturism din țară, păstrează și un reper esențial pentru istoria literară asociată lui Mihai Eminescu: Casa memorială Veronica Micle, aflată în vechiul centru al orașului Târgu Neamț, singura casă memorială dedicată poetei.

Construită inițial în 1834, din lemn și cărămidă, în stil românesc autentic, casa a fost refăcută după planul original și amenajată ca muzeu în 1984.

Vizitatorii pot descoperi fotocopii, manuscrise, cărți și obiecte personale care i-au aparținut Veronicăi Micle, precum și camere tematice care reconstituie atmosfera epocii și spațiul ei de lucru, unde a scris o parte dintre poezii și corespondența cu Mihai Eminescu.

Periplul eminescian în destinația de ecoturism Ținutul Zimbrului ar putea duce firesc și către „bolnița” Mănăstirii Neamț, locul unde poetul a trăit luni întregi ca pacient și unde legenda lui capătă o nuanță intimă și neașteptată.

Mănăstirea Agapia

Destinația ecoturistică Ținutul Zimbrului se suprapune peste Parcul Natural Vânători Neamț, orașul Târgu Neamț și comunele Agapia, Bălțătești, Crăcăoani și Vânători Neamț.

Este locul unde natura, spiritualitatea, cultura și tradițiile coexistă și se îmbină armonios, precum și singurul loc în Europa unde zimbrul poate fi întâlnit în libertate, semilibertate și captivitate în același timp, transmite Asociația Ecoturism din România.

FOTO: Asociația Ecoturism din România

