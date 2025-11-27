Danemarca și-a creat o „gardă nocturnă” din diplomați ca să monitorizeze declarațiile lui Trump

Guvernul danez a creat o „gardă de noapte” pentru a monitoriza declarațiile și acțiunile președintelui american Donald Trump, relatează presa ucraineană și britanică.

Potrivit dezvăluirilor, o echipă specială lucrează la Ministerul danez al Afacerilor Externe de la ora 17:00 până a doua zi dimineața, monitorizând toate declarațiile și mișcările publice ale lui Trump în timp ce Copenhaga doarme.

La ora 7:00 dimineața, „garda de noapte” pregătește și trimite un raport guvernului și agențiilor despre ce s-a întâmplat în timpul nopții.

Conform relatărilor din presă, această practică a apărut după tensiunile diplomatice dintre Copenhaga și Washington în primăvară, când Trump a amenințat că va prelua controlul asupra Groenlandei.

Ministerul danez de Externe a explicat că situația din jurul insulei și diferența semnificativă de fus orar față de Statele Unite au fost principalele motive pentru introducerea monitorizării nocturne.

„Ar fi corect să spunem că situația din Groenlanda și diferența de fus orar dintre Danemarca și Statele Unite au fost un factor destul de important în implementarea acestui acord în primăvară”, a declarat o sursă apropiată Ministerului de Externe.

Danezilor le este teamă că Trump ia Groenlanda

Groenlanda este o insulă între oceanele Arctic și Atlantic, cu peste 80% din teritoriul său acoperit de gheață. În ultimii 300 de ani, insula a fost sub stăpânire colonială a Danemarcei și Norvegiei, uneori și a ambelor țări simultan.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Groenlanda a obținut oficial statutul de independență, iar Statele Unite și Canada au controlat-o strategic: Forțele Aeriene Americane au folosit insula ca bază militară.

După război, insula a fost returnată controlului danez, abolindu-i statutul colonial.

Groenlanda este acum un teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, cu propriul guvern și reprezentare în parlamentul danez. Cu toate acestea, baza americană de pe insulă rămâne.

„Invazia lui Trump” asupra Groenlandei

La sfârșitul primului său mandat prezidențial, Donald Trump a încercat să cumpere Groenlanda, dar Danemarca a refuzat să vândă insula, la fel ca acum 80 de ani.

La întoarcerea la Casa Albă în ianuarie 2025, Trump a declarat că Statele Unite ar trebui să preia controlul asupra Groenlandei din motive de securitate națională și internațională.

Această inițiativă a fost respinsă categoric nu doar de Groenlanda, ci și de Danemarca, cu sprijinul altor țări europene.

Ca răspuns la acțiunile președintelui SUA, au avut loc proteste pe insulă , iar în august 2025, prim-ministrul danez Mette Frederiksen a condamnat vehement încercările cercului apropiat al lui Trump de a influența procesele politice din Groenlanda.

În octombrie, Frederiksen a sugerat că Trump ar fi putut uita temporar de insulă, dar ar putea fi din nou interesat de aderarea acesteia la SUA.

Și recent, presa a scris că, după intervențiile lui Trump, Danemarca a consolidat apărarea Groenlandei.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI