Prima pagină » Știri externe » Danemarca și-a creat o „gardă nocturnă” din diplomați ca să monitorizeze declarațiile lui Trump

Danemarca și-a creat o „gardă nocturnă” din diplomați ca să monitorizeze declarațiile lui Trump

27 nov. 2025, 18:17, Știri externe
Danemarca și-a creat o „gardă nocturnă” din diplomați ca să monitorizeze declarațiile lui Trump

Guvernul danez a creat o „gardă de noapte” pentru a monitoriza declarațiile și acțiunile președintelui american Donald Trump, relatează presa ucraineană și britanică.

Potrivit dezvăluirilor, o echipă specială lucrează la Ministerul danez al Afacerilor Externe de la ora 17:00 până a doua zi dimineața, monitorizând toate declarațiile și mișcările publice ale lui Trump în timp ce Copenhaga doarme.

La ora 7:00 dimineața, „garda de noapte” pregătește și trimite un raport guvernului și agențiilor despre ce s-a întâmplat în timpul nopții.

Conform relatărilor din presă, această practică a apărut după tensiunile diplomatice dintre Copenhaga și Washington în primăvară, când Trump a amenințat că va prelua controlul asupra Groenlandei.

Ministerul danez de Externe a explicat că situația din jurul insulei și diferența semnificativă de fus orar față de Statele Unite au fost principalele motive pentru introducerea monitorizării nocturne.

„Ar fi corect să spunem că situația din Groenlanda și diferența de fus orar dintre Danemarca și Statele Unite au fost un factor destul de important în implementarea acestui acord în primăvară”, a declarat o sursă apropiată Ministerului de Externe.

Danezilor le este teamă că Trump ia Groenlanda

Groenlanda este o insulă între oceanele Arctic și Atlantic, cu peste 80% din teritoriul său acoperit de gheață. În ultimii 300 de ani, insula a fost sub stăpânire colonială a Danemarcei și Norvegiei, uneori și a ambelor țări simultan.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Groenlanda a obținut oficial statutul de independență, iar Statele Unite și Canada au controlat-o strategic: Forțele Aeriene Americane au folosit insula ca bază militară.

După război, insula a fost returnată controlului danez, abolindu-i statutul colonial.

Groenlanda este acum un teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, cu propriul guvern și reprezentare în parlamentul danez. Cu toate acestea, baza americană de pe insulă rămâne.

„Invazia lui Trump” asupra Groenlandei

La sfârșitul primului său mandat prezidențial, Donald Trump a încercat să cumpere Groenlanda, dar Danemarca a refuzat să vândă insula, la fel ca acum 80 de ani.

La întoarcerea la Casa Albă în ianuarie 2025, Trump a declarat că Statele Unite ar trebui să preia controlul asupra Groenlandei din motive de securitate națională și internațională.

Această inițiativă a fost respinsă categoric nu doar de Groenlanda, ci și de Danemarca, cu sprijinul altor țări europene.

Ca răspuns la acțiunile președintelui SUA, au avut loc proteste pe insulă , iar în august 2025, prim-ministrul danez Mette Frederiksen a condamnat vehement încercările cercului apropiat al lui Trump de a influența procesele politice din Groenlanda.

În octombrie, Frederiksen a sugerat că Trump ar fi putut uita temporar de insulă, dar ar putea fi din nou interesat de aderarea acesteia la SUA.

Și recent, presa a scris că, după intervențiile lui Trump, Danemarca a consolidat apărarea Groenlandei.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Un cățel a devenit erou după ce și-a salvat stăpânul de la moarte. Cum a făcut Polly asta
18:59
Un cățel a devenit erou după ce și-a salvat stăpânul de la moarte. Cum a făcut Polly asta
EXTERNE Paradoxul scrutinului parlamentar din Transnistria. Autoritățile electorale din stânga Nistrului acuză Chișinăul că ar încerca să saboteze „alegerile”
17:31
Paradoxul scrutinului parlamentar din Transnistria. Autoritățile electorale din stânga Nistrului acuză Chișinăul că ar încerca să saboteze „alegerile”
EXTERNE Grație relației dintre președinții Trump și Nawrocki, Polonia ar putea face parte din G20 din 2026
17:07
Grație relației dintre președinții Trump și Nawrocki, Polonia ar putea face parte din G20 din 2026
EXTERNE Legendara țestoasă Gramma a murit. A trecut prin două războaie mondiale, pandemii și schimbarea a 20 de președinți americani. Ce vârstă fabuloasă avea
16:38
Legendara țestoasă Gramma a murit. A trecut prin două războaie mondiale, pandemii și schimbarea a 20 de președinți americani. Ce vârstă fabuloasă avea
ULTIMA ORĂ 🚨 Declarația lui Putin care dă fiori reci: „Suntem pregătiți să luptăm până la ultimul ucrainean”. Liderul rus spune că e gata să dea în scris că nu atacă Europa și pune condiții pentru oprirea războiului din Ucraina
15:51
🚨 Declarația lui Putin care dă fiori reci: „Suntem pregătiți să luptăm până la ultimul ucrainean”. Liderul rus spune că e gata să dea în scris că nu atacă Europa și pune condiții pentru oprirea războiului din Ucraina
EXTERNE Uniunea Europeană ar putea începe discuțiile pentru pachetul 20 de sancțiuni împotriva Rusiei în ianuarie anul viitor
15:33
Uniunea Europeană ar putea începe discuțiile pentru pachetul 20 de sancțiuni împotriva Rusiei în ianuarie anul viitor
Mediafax
Alimentul numărul 1 pentru întărirea sistemului imunitar în acest sezon al răcelilor și gripei
Digi24
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se jură că nu va ataca Europa: „Pentru noi asta sună ridicol”
Cancan.ro
Ce a pățit Mirela din Turnu Măgurele, după ce s-a mutat în Spania. Cum au poreclit-o colegii, după ce au aflat că este româncă
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
Cum arată din dronă lotul autostrăzii A7 care se deschide azi complet traficului
Mediafax
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa. Lia Olguța Vasilescu: Am primit 142.687 de voturi din toată lumea
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
Cancan.ro
Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky. Ceva alb îi cade din nas, în timp ce vorbește
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
În urmă cu 45.000 de ani, un grup de neanderthalieni mânca femei și copii
POLITICĂ După ce a fost demis din funcția de consilier prezidențial, Ludovic Orban și-a găsit altă „ocupație”. Îl susține pe Ciprian Ciucu la PMB
18:50
După ce a fost demis din funcția de consilier prezidențial, Ludovic Orban și-a găsit altă „ocupație”. Îl susține pe Ciprian Ciucu la PMB
LOTO NUMERELE extrase la tragerile loto de joi, 27 noiembrie 2025
18:45
NUMERELE extrase la tragerile loto de joi, 27 noiembrie 2025
EVENIMENT Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa. Cum a reacționat Lia Olguța Vasilescu
18:39
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa. Cum a reacționat Lia Olguța Vasilescu
VIDEO Ionuț Mosteanu, pătruns de solemnitate în Parlament. În timp ce se intona imnul României, Ministrul Apărării sorbea din cafea, la prezidiu
18:29
Ionuț Mosteanu, pătruns de solemnitate în Parlament. În timp ce se intona imnul României, Ministrul Apărării sorbea din cafea, la prezidiu
EXCLUSIV Gândul publică punctajul USR în scandalul Moșteanu. Ce îi învață comunicatorii pe liderii partidului și ce trebuie să repete la televizor, cu fiecare apariție: „Mantra săptămânii – de spus de 3 ori/pe oră la TV + 1 postare pe săptămână cu acest cuvinte”
18:11
Gândul publică punctajul USR în scandalul Moșteanu. Ce îi învață comunicatorii pe liderii partidului și ce trebuie să repete la televizor, cu fiecare apariție: „Mantra săptămânii – de spus de 3 ori/pe oră la TV + 1 postare pe săptămână cu acest cuvinte”
ACTUALITATE Românul care trăiește cu chirie în Zürich. Diferențele majore dintre Elveția și România: „Trebuie să anunț vecinii”
18:02
Românul care trăiește cu chirie în Zürich. Diferențele majore dintre Elveția și România: „Trebuie să anunț vecinii”