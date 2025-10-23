Prima pagină » Dezvăluiri » COINCIDENȚA sinistră de la baza teoriei că în Rahova ar fi fost pusă o bombă. Legătura dintre supraviețuitoarea COLECTIV și blocul blestemat

23 oct. 2025, 12:21, Dezvăluiri
În spatele tragediei din Rahova s-ar afla o coincidență sinistră, care a stat la baza teoriei conspiraționiste că în blocul din Rahova ar fi fost pusă o bombă. Adina Apostol are o poveste incredibilă, relatată de Euronews România: a trecut prin cele mai mari tragedii legate de explozii din ultimul deceniu: Colectiv și Explozia din Rahova.

Într-o postare pe contul său de Facebook, jurnalistul Euronews România Vitali Cojocari relatează pe larg povestea neverosimilă a unei tinere al cărei destin s-a intersectat cu cele mai mari explozii din România ultimului deceniu.

Adina a supraviețuit incendiului de la Colectiv, dar are o legătură și cu explozia din Rahova

Tânăra care a reușit să supraviețuiască după conflagrația din clubul Colectiv a crescut chiar în blocul blestemat din cartierul Rahova. S-a mutat de acolo de câțiva ani, însă părinții ei locuiesc în continuare în imobil. Din fericire, nu au fost afectați de explozie.

Știți teoria conspiraționistă care spune că în blocul din Rahova a fost pusă o bombă? Unul din argumentele acestei bazaconii era că în unul din apartamentele distruse locuia avocata care a fost implicată în dosarul Colectiv. Chipurile știa prea multe, așa că a fost asasinată. În emisiunea de aseară, la Euronews Romania am aflat detalii despre coincidențe nefaste și mă grăbesc să vi le spun.
În emisiune am vorbit cu Adina Apostol, care a lămurit clar și fără echivoc «misterul».
Cine este Adina Apostol și ce legătură are cu povestea? Acum 10 ani, Adina era în clubul Colectiv. A supraviețuit incendiului, dar și sistemului sanitar românesc. Acum este mămică a doi copii minunați. Dar norii negri s-au adunat din nou în viața Adinei. Coincidența face ca ea să se fi născut și crescut chiar în blocul din Rahova. Chiar în cel care a explodat din cauza scăpărilor de gaze. S-a mutat de ceva vreme din bloc, dar acolo i-au rămas părinții. În ziua exploziei, ai săi nu erau acasă. Din fericire, pentru că apartamentul lor de la etajul 5 le-a fost distrus complet. Nu ar fi supraviețuit, spune Adina.
În schimb, vecina lor, care stă ușa în ușă cu ei, o prietenă de familie, era acasă, din păcate. Și apartamentul ei a fost spulberat. Nu a avut nicio șansă să scape cu viață după explozie. Ce legătură are asta cu teoria conspiraționistă despre avocata din procesul Colectiv? Păi, e mai simplu decât vă puteți închipui. Vecina Adinei, cea care s-a prăpădit în tragedia din Rahova, era chiar avocata din teoriile fără niciun fundament. Imediat după incendiul din Colectiv, părinții Adinei au rugat-o să-i reprezinte în proces. A fost avocata Adinei la început, dar apoi a ieșit la pensie. Să fi fost omorâtă pentru ca știa prea multe este o absurditate, spune Adina”, continuă jurnalistul.

Avocata din apartamentul în care s-a declanșat explozia era prietena de familie a Adinei

Tânăra a explicat pe larg, în emisiunea moderată de Vitali Cojocari la postul mențioonat, că legătura ei cu blocul este o pură coincidență, una sinistră. Avocată decedată era prietena familiei Adinei Apostol, a colaborat cu aceasta la proces, însă teoria cu bomba pusă intenționat pentru a o anihila pe avocata care a apărat victime din dosarul Colectiv este o speculație. În realitate, avocata Vasilica Enache nu mai profesa de câțiva ani, a declarat tânăra la Euronews România.

„Tragem linie. Coincidența nefericită, ghinionul face ca Adina să fi trecut de două ori în această viață prin două tragedii oribile: Colectiv și Explozia din Rahova! Iar vecina sa, prietena familiei, era avocată și era normal să o ajute când a avut nevoie. Însă de aici până să considere unii că știa prea multe, că a fost o bombă, că e ceva la mijloc… Aici nu mai e nici măcar conspirație, este lipsă de empatie pentru niște oameni care au avut de suferit din plin și niciodată din vina lor. Apropo, familia Adinei avea casa asigurată, dar mi-a zis că banii luați pe asigurare nu le-ar permite să-și cumpere decât o garsonieră. Spun asta și pentru că sunt acuzați că nu erau asigurați. Ei bine, erau.
Acum că știți care e povestea avocatei implicate în Colectiv, le puteți spune și celor care nu au milă față de victime și cred în toate bizareriile citite și văzute aiurea. Sigur, vor fi greu de convins. Cei care suferă de conspiraționism vor crede greu în informații din prima sursă. Chiar și când le arăți cum au stat lucrurile în realitate. Este important însă ca voi să știți ce s-a întâmplat”. 
În opinia supraviețuitoarei de la Colectiv, autoritățile și-au dovedit încă o dată incompetența și în cazul Rahova, iar concluzia ei este una alarmantă: România stă pe un butoi de pulbere.
