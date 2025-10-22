Agentul fake SRI, care a fraierit polițiști, combatanți din teatrele de operații, foști militari, civili, are „victime” și în Partidul Național Liberal. Bărbatul de 66 de ani care în ultimii 4 ani și-a construit o structură falsă, imaginară, și care se dădea angajat SRI a supravegheat în 2019, culmea, ca reprezentant al PNL, și alegerile prezidențiale din România, în cursa dintre Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă. A fost pentru liberali – culmea – „gardianul” alegerilor corecte în cursa prezidențială în care principali competitori au fost Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă.

Jurnalistul Mihai Belu a descoperit că escrocul Isfan Manuel Teodor ar fi fost fost reprezentant desemnat de PNL în biroul electoral al secției de votare 708, din Marea Britanie.

Iată ce a scris jurnalistul:

Cum să nu-i păcălești pe toți că ești agent acoperit dacă ditamai partidul pro-european te trimite în „misiune” în străinătate să supraveghezi alegerile.

Isfan Manuel Teodor este numele celui pe care DIICOT îl suspectează că a racolat entuziaștii spionajului și i-a convins că lucrează pentru SRI, iar el este șeful „celulei” clandestine de spionaj.

Liberalii trebuie să explice în detaliu cum au ajuns să trimită un escroc din Arad să supravegheze alegerile în Marea Britanie.

În altă ordine de idei, realizați câți politicieni din Arad încă sunt de părere că ăsta i-a scăpat de dosare?”

DIICOT povestește cum bărbatul a fraierit pe cine a prins

Procurorii DIICOT l-au făcut pe bărbat suspect de „săvârșirea infracțiunilor de desfăşurarea, fără autorizare, a activităţilor specifice culegerii de informaţii supuse autorizării, uzurpare de calități oficiale, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals”.

„Din probele administrate a reieșit că, un suspect, în scopul obținerii facile de beneficii materiale frauduloase, a acționat în diferite medii recomandându-se ca angajat al Serviciului Român de Informații, într-o structură secretă cu atribuții în culegerea de informații și transportul corespondenței clasificate.

Punând în aplicare hotărârea infracțională, acesta a recrutat mai multe persoane deținătoare de armament de autoapărare și pază, unii foști combatanți în teatrele de operații care, din diferite motive, s-au retras din forțele speciale ale Ministerului Apărării Naționale, alții pasionați de arme de foc care efectuează trageri în cadrul poligoanelor autorizate deschise circuitului civil, cărora li s-a prezentat drept căpitan SRI, ce are sarcina de serviciu de a organiza o structură capabilă să execute misiuni de culegere de informații și alte misiuni cu caracter secret.

Pentru a accede în presupusa structură, persoanele recrutate au fost supuse unor teste de operativitate și rezistență la stres, pe tot parcursul acestora fiind utilizate diferite metode care le-au întărit convingerea că suspectul este ofițer al structurii de informații.

Ulterior, după parcurgerea procedurii de recrutare și verificare, persoanelor acceptate li s-au înmânat legitimații cu însemne specifice SRI, cu fotografie, serie și număr. De asemenea, pe timpul desfășurării pretinselor misiuni li s-a solicitat să poarte armele personale, în cazul în care dețin permis de port armă, și li s-au pus la dispoziție stații de emisie recepție similare celor folosite de angajații Ministerului de Interne sau Ministerul Apărării Naționale, dar cu logo-ul Serviciului Român de Informații, pentru comunicare folosindu-se nume de cod.

De asemenea, pentru deplasarea în diferite locații, suspectul a închiriat mijloace de transport (de un anume tip și culoare), pe care a montat dispozitive care permit circulația în regim prioritar.

Astfel, în perioada cuprinsă între finele lunii aprilie 2025 și luna iulie 2025, inclusiv, împreună sau sub coordonarea directă a suspectului, șase dintre persoanele recrutate ( cercetate în prezenta cauză în calitate de suspecți) au participat în mai multe pretinse misiuni pe raza județelor Arad, Timiș, Constanța, Satu Mare, Bihor, Mureș și a municipiului București, care au presupus urmărirea și identificarea unor persoane ”suspecte”, recoltarea de probe de apă din diverse zone, depistarea unor persoane urmărite și realizarea de fotografii în interiorul unor obiective. În acest context, au interacționat și au relaționat cu angajați ai poliției, poliției locale, dar și ai altor structuri, prezentându-se și legitimându-se drept angajați ai SRI, aflați în misiune”, arată procurorii.

Cum se costuma bărbatul fake SRI?

Procurorii au dat publicității și imagini cu arsenalul de legitimații și costumații al escrocului.

