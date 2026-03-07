Prima pagină » Diverse » Ce băutură stimulează digestia, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic. Se află printre preferatele consumatorilor români

07 mart. 2026, 14:48, Diverse
Dr. nutriționist Mihaela Bilic a explicat ce băutură stimulează digestia. Este vorba despre o „licoare” consumată des de români, îndeosebi la primele ore ale dimineții. Vezi mai jos despre ce este vorba.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat faptul că un „aliat” pentru digestie ar putea fi cafeaua. Este o băutură consumată de multe persoane, îndeosebi dimineața. Însă, potrivit specialistului, cafeaua ar putea fi potrivită în cazul persoanelor care s-ar confrunta cu un metabolism lent ori în cazul celor cu un tranzit intestinal dificil.

„Sunt mulți oameni care nu pot să își înceapă ziua fără cafea, nu pentru că nu se trezesc, ci pentru că tubul digestiv nu se trezește. Persoanele care au un tranzit lent, care suferă de constipație. Pentru acestea, este un element banal care ne face viața mai bună.

Apoi, după o masă, că nu întâmplător toate ritualurile culinare au la bază niște explicații medicale foarte clare, cafeaua este amară, stimulează contracția bilei. Deci după o masă, mai ales dacă a fost o masă bogată în grăsimi, cafeaua este… Uitați-vă la italieni! Espresso acela scurt îl beau și la masa de seară, nu există! Ei termină masa cu o cafea, aproape că dacă nu comanzi și tu cafeaua, ești privit ușor ciudat. Deci cine ar zice în Italia «vai de mine, nu se bea cafeaua la ora 22:00?»”, a precizat Mihaela Bilic în emisiunea online „Cafea cu visuri”, arată b1tv.ro.

Cafeaua, un aliat pentru sănătate, potrivit unor specialiști

Cafeaua, un aliat pentru digestie și sistemul nervos

Cafeaua poate fi un „aliat” și pentru sistemul nervos, susține Mihaela Bilic. De asemenea, poate ajuta și la prevenirea îmbătrânirii premature datorită conținutului de antioxidanți.

„Apoi vin argumentele de antioxidanți și de menținerea sistemului nervos într-un tonus bun. Este incredibil, dar beneficiile culmea le avem de la 3 cești pe zi, nu de la una dimineața. Eu chiar îmi bat capul și mă chinuiesc să beau 3 cafele pe zi. Efectiv ne ține mintea mai tânără, ne ține neuronii conectați. E acolo o alertă care e de bine”, a precizat specialista.

