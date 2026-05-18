,,Doamna Kovesi și cei 0,18 ai săi.” Presa internațională face praf mandatul Laurei Codruța Kovesi la Parlamentul European

Într-un interviu acordat G4Media.ro despre cum a construit de la zero o instituție europeană, Laura Codruța Kovesi spune că în cei șapte ani petrecuți la vârful Parchetului European, abia spre final a avut o revelație.

Laura Codruța Kovesi se laudă cu munca pe care o face la EPPO

”..Acum, spre final, în ultimii 3 ani, aș putea să spun că este o decizie politică clară de a nu crește capacitatea de investigare a Parchetului European”.

În acest context, Kovesi face trimitere către comisarul european, Johannes Hahn, care ocupa funcția de Comisar European pentru Buget și Resurse Umane, și care i-a cerut să nu mai publice date statistice pentru că ar încuraja euroscepticismul.

„Cred că am făcut o treabă bună, asta e tot ce pot să zic”.

Jurnaliștii eleni o contrazic pe Kovesi și-i demontează rezultatele

Presa elenă susține că Parchetul European a intentat, în patru ani, în total 1.777 de cazuri, cu un prejudiciu total de doar 18 miliarde de euro: împotriva Italiei, 764 de cazuri, cu un prejudiciu de 7,5 miliarde, împotriva României, 380 de cazuri, cu prejudicii de 2,57 miliarde, împotriva Germaniei, 295 de cazuri, cu un prejudiciu de 5 miliarde, împotriva Bulgariei, 254 de cazuri, cu un prejudiciui de 1,13 miliarde de euro. Urmează alte țări, precum Grecia, cu 84 de cazuri, cu prejudicii estimate la 1,74 miliarde.

,,Aceste cifre sunt puțin vechi, pentru că sunt ultimele date publice, în timp ce recent purtătorul de cuvânt al guvernului a declarat că Parchetul European investighează 3.600 de cazuri. Adică, dna Kovesi demarează 900 de anchete noi în fiecare an sau, cu alte cuvinte, 2,4 anchete noi în fiecare zi. O activitate de neegalat!” scrie jurnalista elenă, Athina Kakouri.

Adică, din cele 3.600 de cazuri, doar un procentaj de 0,18% – mai precis 60 – au avut succes, restul fiind respinse de instanțele din țările respective.

Cazurile instrumentate de Kovesi, respinse de instanțele internaționale

„Din cele 3.600 de cazuri (n.m. instrumentate de Kovesi în calitate de șef al EPPO), doar aproximativ 60 au avut un rezultat. Toate celelalte au fost respinse de instanțele din Germania, Italia, România, Grecia…”, mai spune ziarista elenă.

,,Aici, unii – și mai ales persoanele în vârstă, care au văzut multe filme polițiste englezești și știu că Justiția respinge orice rechizitoriu care nu este pe deplin documentat și protejează prezumția de nevinovăție – ar putea, prin urmare, să judece disprețuitor mandatul doamnei Kovesi și cei 0,18% ai săi. Realitatea este însă alta, mandatul ei va lăsa o epocă și ea însăși va continua să deschidă orizonturi, poate chiar și în propria patrie.”, a conchis Athina Kakouri.

Laura Codruța Kovesi ocupă funcția de procuror-șef la Parchetul European pînă în octombrie, anul acesta, după ce, cinci ani a fost procuror-șef al DNA. Înainte de această funcție, Kovesi a fost procuror la Sibiu și procuror general al României. La data numirii, în 2006, Kovesi a fost prima femeie și cel mai tânăr procuror general din istoria României. Ea este, de asemenea, după decembrie 1989, singurul procuror general care și-a dus mandatul până la capăt.

