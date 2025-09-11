Fake News marca USR. Moșteanu anunță că „România primește 16,7 mld. €” de la UE / Miliardele de euro sunt, de fapt, un CREDIT

Se ia o fotografie bună în care ministrul pare să explice ceva ferm și convingător. Se face colorizarea pozei, apoi se adaugă un text victorios, în două culori. „România primește 16,7 miliarde de euro din fondurile SAFE de la Uniunea Europeană.” Se aplică logo-ul partidului și gata. Mesajul de propagandă e postat pe Facebook. Ce mai contează că denaturează adevărul?

Ionuț Moșteanu, ministrul USR al Apărării, a propagat o informație incompletă, pe social-media. „România are 16,7 miliarde de euro la dispoziție prin programul european SAFE”, a anunțat acesta, pe Facebook.

„O veste bună! România are 16,7 miliarde de euro la dispoziție prin programul european SAFE. României îi este atribuită a două cea mai mare suma din Uniunea Europeană. Sunt bani care vor putea merge nu doar către înzestrarea Armatei prin achiziții comune europene, ci și către infrastructura civil-militară: poduri, drumuri, autostrăzi și căi ferate care să asigure mobilitatea rapidă a trupelor și echipamentelor atunci când securitatea noastră o cere”.

Miliardele de euro sunt, de fapt, un CREDIT

Banii sunt destinați înzestrării Armatei și infrastructurii civil-militare și vin din fonduri europene. Însă, nu doar „îi primim”, ci îi vom și returna.

Pentru că cele aproape 17 miliarde de euro sunt, de fapt, un credit. România primește a doua cea mai mare alocare și, potrivit președintelui, putea fi și mai mare, dacă nu era problema cu deficitul.

„Sunt niște împrumuturi, termenul de rambursare este mare, iar dobânzile sunt avantajoase. Suma este consistentă, aproape 17 mld. euro. Ar fi fost și mai mare însă tot timpul trebuie să echilibrăm înzestrarea cu deficitul și sunt niște rate pentru echipament militar contractat deja, care nu sunt din spațiul european”, a declarat Nicușor Dan, pe 10 septembrie.

Comisia Europeană a lansat în primăvară un mecanism prin care a pus dispoziția statelor membre 150 de miliarde de euro, în credite avantajoase, pentru achiziții comune de echipamente și sprijinirea industriei de apărare.

SAFE este un instrument temporar de urgență, care oferă împrumuturi cu termen maxim de rambursare de 45 de ani și o perioadă de grație de 10 ani. În funcție de opțiunea statului, poate fi acordată și o prefinanțare de 15% din împrumut. Programul este operațional până pe 31 decembrie 2030.

Primul care a vorbit despre creditul prin programul SAFE a fost Ilie Bolojan, atunci președinte interimar, pe 30 aprilie.

„S-a format un grup de lucru care va fi condus de Cancelaria Prim-Ministrului și susținut de reprezentanții Ministerelor Apărării și Economiei, care va pregăti aplicația României pentru accesarea acestui credit. Este un credit avantajos, care va avea o durată de rambursare de peste 40 de ani și o perioadă de grație de 10 ani de zile, și, în felul acesta, România își poate îmbunătăți capabilitățile militare în anii următori, fără să fim în situația în care să punem o presiune mare pe bugetul național”, a precizat Ilie Bolojan, după o ședință CSAT.

La finalul lunii iunie, România a trimis propunerile de proiecte pentru programul SAFE: