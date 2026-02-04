Prima pagină » Actualitate » Andreea Bălan, amendată de două ori de Antena 1. ”Nu mi-am dat seama, n-am realizat”

Andreea Bălan, amendată de două ori de Antena 1. "Nu mi-am dat seama, n-am realizat"

04 feb. 2026, 14:30
Andreea Bălan, amendată de două ori de Antena 1. ”Nu mi-am dat seama, n-am realizat”
Andreea Bălan, amendată de două ori de Antena 1

Andreea Bălan, în vârstă de 41 de ani, a dezvăluit că a fost amendată de două ori de trustul Antena. Artista a dat detalii despre ce s-a întâmplat.

Andreea Bălan a fost multă vreme una dintre vedetele Antena 1. Aceasta a făcut parte din juriul emisiunii ”Te cunosc de undeva”.

Andreea Bălan a dezvăluit acum că Antena 1 a amendat-o de două ori pentru că și-a asociat imaginea cu alte branduri media, pe vremea când avea contract cu trustul respectiv.

Andreea Bălan, amendată de două ori de Antena 1. ”Trebuia să le dai tot în trust-ul tău. Și eu am uitat de clauza asta”

”Ți se spunea: „Nu ai voie să ieși pentru că tu ești semnată cu noi și tu nu poți să ieși să vorbești pentru că faci audiențe la celălalt trust”. Și mi s-a întâmplat asta. Eu eram acasă și trăiam o despărțire prima oară. Și era emisiune la… Pro TV și eu aveam contract în partea cealaltă și eu eram acasă și vedeam pe post cum se minte și era emisiunea în direct.

Și eu nu puteam să fac nimic. Cel mult am dat un SMS prezentatorului și am zis că nu e adevărat. Și el ce a făcut? A citit mesajul în direct și mi-au dat o amendă. Da, mi-au dat notificare și că n-aveam voie să fac lucrul ăla, n-aveam voie să dau acel SMS care să fie citit în direct”, a povestit Andreea Bălan la podcastul lui Alex Dobreanu, notează revista Viva.

”Acum nu mai am niciun contract cu nimeni și pot să vorbesc așa, liber. Dar când ai un contract așa și ai niște clauze de… Bine, nu prea avea treabă cu… De exemplu, la un moment dat am primit amendă tot de la trustul respectiv, așa, pentru că eu nu mi-am dat seama, n-am realizat, am apărut însărcinată pe coperta Unica. Și era o clauză acolo în care n-aveai voie să… chestiile personale să le dai în altă parte, în alt trust. Trebuia să le dai tot în trust-ul tău. Și eu am uitat de clauza asta.

Adică chiar a fost neintenționat. Și am primit amendă, da, la vremea respectivă. Da, îți seama, a fost dramatică. A fost vina mea că n-am citit. Dar ce să ții în minte că e atâta contractele, știi? Și mi s-a dat amendă și am suferit de asta, eram și însărcinată luna patra, era dezvăluirea pe copertă, eu m-am bucurat de copertă, pentru mine era… Era un lucru frumos, da”, a mai spus artista.

