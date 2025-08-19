Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Rombul financiar este o metodologie prin care reușim să ne setăm un obiectiv”

Alexandru Chirilă, CEO Profit Point și acționar în SAI Capital Point, în cadrul emisiunii „Pastila Financiară by Mediafax”, a vorbit despre „rombul financiar”. Este vorba despre o metodologie care poate fi abordată de oricine, pentru ca obiectivele personale să fie atinse. Emisiunea poate fi urmărită integral AICI.

„Ce este rombul obiectivului financiar și de ce este el mai eficient decât o listă de dorințe?”, întreabă Adrian Artene.

De ce este important rombul financiar?

Alexandru Chirilă explică de ce este important rombul financiar și ce să facem pentru atingerea obiectivelor.

„Rombul financiar este o metodologie prin care reușim să ne setăm un obiectiv și spre care avem șanse mari de reușită ca îl vom atinge. De fapt, de cele mai multe ori, dacă stăm și analizăm motivele pentru care nu ne atingem obiectivele financiare este faptul că respectăm o metodologie și, ulterior, nu avem disciplina necesară pentru a o fi perseverenți în atingerea obiectivului”, a explicat Alexandru Chirilă.

Alexandru Chirilă: „În investiții, strategia vine abia la final”

„De cele mai multe ori, atunci când discutăm despre managementul finanțelor personale și investiții, punem carul înaintea boilor. De cele mai multe ori alegem să investim în crypto, să investim în instrumente care, chipurile, generează niște randamente foarte mari. Să jucăm extrem de periculos, fără a înțelege de ce aleg strategia respectivă. În investiții, strategia vine abia la final. În primul rând trebuie să stabilim unde vrem să ajungem. Care este obiectivul? Când discutăm despre obiectiv, trebuie să fie ceva extrem de specific”, a mai spus Alexandru Chirilă.

Emisiunea „Pastila Financiară by Mediafax” poate fi urmărită săptămânal, în fiecare marți dimineață, de la ora 08:00, pe mediafax.ro și gandul.ro.

Autorul recomandă:

Alexandru Chirilă: „Un tânăr ar trebui să economisească 41 de ani pentru un APARTAMENT”

Alexandru Chirilă: „Pentru a rămâne ancorat emoțional într-un OBIECTIV, trebuie să știi de ce îl vrei”