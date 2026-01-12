Cât a scos Mara Bănică din buzunar pentru impozitele pe casă și mașină. Suma nu e deloc de neglijat

Mara Bănică a atras atenția asupra cheltuielilor mari pe care le are la început de an, după ce a dezvăluit cât plătește pentru impozitele aferente locuinței și mașinii. Suma este una consistentă și reflectă noile majorări resimțite de mulți români.

Mara Bănică a dezvăluit cât plătește impozit pentru casa și mașina sa

Anul 2026 aduce majorări importante ale impozitelor locale, o veste neplăcută pentru numeroși contribuabili. Creșterile vizează proprietățile imobiliare, terenurile și autoturismele, iar efectele se resimt atât în rândul cetățenilor obișnuiți, cât și al persoanelor publice. Pentru cei care dețin mai multe bunuri, sumele de plată pot deveni o adevărată povară financiară, mai ales în condițiile în care veniturile nu țin pasul cu noile taxe.

Vedeta nu a ocolit subiectul și a vorbit deschis despre banii pe care a fost nevoită să îi achite chiar la început de an. Mara Bănică a explicat pe rețelele de socializare că impozitele pentru casă și mașină au ajuns la 6.738 de lei, sumă care i-a dat planurile peste cap.

„Început de an bun, ce să zic. După impozite de 6.738 lei la casă și mașină, mi s-a stricat aspiratorul. Pur și simplu, cu bateria încărcată full, nu mai pornește. Eu aspir zilnic; încălzirea în pardoseală generează praf. Are garanție, din fericire. Dar încă n-am ajuns la cei de la Altex, poate îmi fac vreo surpriză… Sincer, la câți bani am dat pe el, nu mă așteptam să se strice atât de rapid”, a scris jurnalista.

Cât ajung s ă plătească rom ânii pentru propriet ăți

Potrivit calculelor actuale, un proprietar al unui apartament mediu, de aproximativ 110 metri pătrați, poate ajunge la un impozit anual de peste 3.100 de lei. Dacă se adaugă taxele pentru teren și autoturism, suma totală poate depăși 3.700 de lei pe an. Pentru multe familii, aceste costuri reprezintă un efort financiar considerabil, mai ales în contextul economic actual, în care cheltuielile cresc constant.

