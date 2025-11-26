Controale ANAF pe platformele pentru adulți. Peste 100 de persoane nu și-au declarat veniturile din OnlyFans de aproximativ 65.000.000 de lei

Peste 100 de români care au câștigat bani din platforme cu conținut pentru adulți, inclusiv din OnlyFans, nu și-au declarat veniturile, prejudiciind statul cu taxe și impozite de aproape 8.000.000 de lei. În total, sumele nedeclarate depășesc 65 de milioane de lei pentru perioada 2023- 2024.

ANAF a identificat peste 100 de persoane care au obținut venituri semnificative din platforme de conținut pentru adulți fără a le declara. Inspectorii fiscali estimează că aceste sume ajung la circa 65 de milioane de lei, ceea ce înseamnă obligații fiscale restante de aproximativ 8 milioane de lei, scrie Economedia.ro.

Pe lângă acești utilizatori, alte câteva sute de persoane sunt în prezent în verificări, în cadrul unui control extins asupra celor care monetizează conținut online.

Cum sunt impozitate veniturile din OnlyFans

Potrivit legislației fiscale din România, veniturile obținute din activități pe platforme precum OnlyFans sunt încadrate ca venituri din activități independente.

Astfel, acestea sunt taxate cu 10% impozit pe venitul impozabil. De asemenea, venitul net se calculează prin scăderea cheltuielilor deductibile determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.

ANAF a început încă din 2022 să emită decizii de impunere pentru creatorii de conținut adulți care nu și-au declarat câștigurile, după creșterea explozivă a platformelor precum OnlyFans în România.

Potrivit experților fiscali, verificările ANAF vor continua, fiind vizate în special platformele digitale de monetizare a conținutului.

Instituția își intensifică eforturile în contextul exploziei veniturilor obținute exclusiv online, dar și al reformelor cerute la nivel european pentru taxarea economiei digitale.