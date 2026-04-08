Ministrul Energiei anunță când va scădea prețul la pompă, după ce cotația barilului de petrol a scăzut cu 15%

Scăderea cotației barilului de petrol cu aproximativ 15%, în contextul anunțului făcut de Donald Trump privind încetarea focului, nu se va resimți imediat în prețurile din benzinării, avertizează ministrul Energiei, la Digi24. Potrivit acestuia, efectele vor apărea cu un decalaj de câteva săptămâni.

Ministrul Energiei explică de ce întârzie ieftinirile la pompă

Ministrul explică faptul că există un „delay” de aproximativ 3-4 săptămâni între evoluțiile de pe piețele internaționale și prețurile afișate la pompă. Situația este similară cu cea de la începutul conflictului, când majorările nu s-au reflectat instant în România.

„La fel ca atunci când nu s-a resimțit încă din prima zi a războiului prețul de 10 lei, delay-ul este undeva la 3-4 săptămâni. Este o chestiune foarte simplă: atunci, la începutul conflictului, din momentul în care motorina a plecat de la 1200 de dolari pe tonă, a ajuns în România în aproximativ o săptămână și jumătate – două, la pompă”, a explicat acesta.

În prezent, carburanții comercializați provin din stocuri achiziționate la prețuri mai mari, în jur de 1500 de dolari pe tonă. Astfel, chiar dacă cotațiile internaționale scad, impactul nu este imediat.

„În clipa în care motorina va ajunge la 1000 de dolari și se va stabiliza acolo, vom putea vorbi despre un preț care, în 2-3 săptămâni, se va vedea și la pompe în România”, a mai precizat ministrul.

Condiția pentru scăderi vizibile

Potrivit oficialului, dacă armistițiul se menține și prețurile rămân reduse pentru cel puțin două săptămâni, atunci ieftinirile vor deveni vizibile și pentru consumatori.

„Dacă vom avea două săptămâni de preț redus cu aproximativ 20% și un nivel stabil de achiziție pentru petrol și motorină, este evident că peste alte 2-3 săptămâni acest preț se va vedea și la noi, în România”, a conchis ministrul Energiei.

