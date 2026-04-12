Mutare radicală la Fan Courier. Gigantul închide toate sediile fizice. Ce urmează pentru clienți

Fan Courier.

Fan Courier a luat o decizie radicală și a închis toate agențiile din țară. Clienții nu vor mai putea ridica sau trimite colete direct din sediile gigantului de curierat.

Reprezentanții companiei susțin că decizia este determinată de evoluția pieței și de creșterea cererii pentru soluții self-service, notează economica.net.

Focus pe FANbox și livrare digitală

Decizia de închidere a sediilor fizice nu implică motive financiare, ci are la bază schimbarea comportamentului clienților, a explicat Adriana Manu, director marketing și comunicare al companiei, conform sursei citate. Astfel, FAN Courier va miza în continuare pe rețeaua FANbox, care include peste 3.000 de lockere. Dar și pe parteneriatele de tip Collect Point, care oferă opțiuni 24/7 de ridicare/predare.

Schimbări notabile pentru clienți

Odată cu reorganizarea companiei, clienții nu vor mai putea ridica sau trimite colete direct din agențiile companiei, așa cum obișnuiau anterior. Mai mult, pentru livrările nereușite, unele puncte vor funcționa limitat, în intervalul 09:00 – 11:00 în zilele lucrătoare. Totuși, modelul principal devine livrarea prin locker sau ridicarea de la puncte partenere.

Schimbarea afectează preponderent magazinele online, care foloseau agențiile pentru cântărirea coletelor și generarea AWB-urilor. În scurt timp, acestea vor trebui să utilizeze platformele digitale sau livrarea directă prin curier și lockere.

„Activitatea noastră este coordonată din HUB-ul central din nordul Bucureștiului, din Ștefăneștii de Jos. Suplimentar, avem 15 centre operaționale (micro-depozite) zonale în Capitală, pentru optimizarea livrărilor. Pentru ca toate trimiterile să ajungă în cel mai scurt timp la destinație am deschis 140 puncte de lucru în țară și 14 puncte de tranzit în Brașov, Cluj-Napoca, Sibiu, Focșani, Râmnicu-Vâlcea, Târgu Mureș, Bacău, Câmpia Turzii, Caransebeș, Sebeș, Suceava, Târgu Jiu, Pitești și Timișoara”, se precizează pe site-ul Fan Courier.

Reorganizarea nu implică disponibilizări

Important de spus că, potrivit eprezentanților companiei, angajații din agențiile închise nu vor fi disponibilizați, ci relocați în alte structuri operaționale.

FAN Courier a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 1,546 miliarde lei, în creștere cu aproximativ 11%. Totuși, profitul a scăzut cu aproximativ 40%, pe fondul concurenței și al costurilor în creștere, în timp ce compania estimează pentru 2026 o creștere a businessului de circa 15%.

Reorganizarea marchează tranziția accelerată a pieței de curierat către livrări digitale și soluții automatizate, în linie cu tendințele din e-commerce.

