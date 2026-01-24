Un român a plătit 15 lei/noapte la un hotel din India, dar serviciile au lăsat de dorit. El a arătat „ce primeşti, pe lângă păduchi”

Un turist român aflat în India a arătat în mediul online după ce a arătat condițiile dintr-o cazare care costă echivalentul a 15 lei pe noapte. Dan Has The Munchies, creator de conținut pe TikTok, a documentat experiența într-un hotel ieftin din Mumbai.

Cazarea prezentată de tiktokerul român se află într-o zonă aglomerată a orașului Mumbai și este destinată în special celor care caută cea mai ieftină variantă de dormit, notează observatornews.ro.

Într-un clip postat online, Dan Has The Munchies a descris ce a găsit la fața locului: „Cum arată o cameră de 15 lei în India? Pitit pe străzile Mumbaiului, stă ascuns un hotel al cărui preț pe noapte nu depășește o sticlă de apă la restaurant în București. Dar hai să-ți arăt ce primești la banii aceștia”.

Imaginile surprinse arată o cameră comună, cu dotări minime, în care căldura devine o problemă majoră. Tiktokerul român povestește: „Pe lângă păduchi, patul este dotat cu o pernă atât de neagră de zici că n-a fost curățată niciodată, o păturică maro și un ventilator care nu face față la cele 50 de grade din interior”.

Mai mult, lipsa aerului condiționat accentuează disconfortul: „Pe bune, nu le merge aerul condiționat”.

Spațiul este împărțit cu mai mulți turiști, iar condițiile sunt identice pentru toți ocupanții.

„Însă ce-i bine este că nu te vei simți în singur niciodată, căci în aceeași cameră cu tine mai dorm 15 oameni. Și fie că primești patul de sus sau de jos, condițiile sunt aceleași”, a continuat Dan în videoclipul său postat pe TikTok.

Baie comună, fără duș

Potrivit lui Dan Has The Munchies, accesul la baie este un alt test pentru cei care aleg această cazare, iar spălatul se face în condiții rudimentare.

„În afara camerei, ai o baie pentru care te rogi să nu fie ocupată, în care te speli unde te… Și nu oricum, căci nu au duș, ci doar un lighean. Dar acum fiți sinceri, câți dintre voi nu v-ați mai spălat așa?”, mai spune el.

Pentru a păstra curățenia în spațiile comune, turiștii sunt nevoiți să își lase încălțămintea la intrare.

„Pe hol sau chiar în lockere, îți lași papucii să nu cumva să murdărești pe jos”, a transmis, în mod ironic, tiktoker-ul român aflat în vacanţă în India.

Există și un „avantaj” al cazării

Totuși, chiar și în aceste condiții, cazarea oferă acces la o terasă situată pe acoperișul clădirii.

„Și în aceiași bani, ai acces și la rooftop-ul hotelului, care are o priveliște spre întregul oraș. Loc unde bineînțeles că poți să îți usuci hainele”, este concluzia tânărului.

Clipul publicat de Dan Has The Munchies a adunat rapid mii de vizualizări și comentarii, iar mulți utilizatori spun că experiența arată diferențele uriașe dintre standardele de cazare din Europa și cele întâlnite în unele zone din Asia, atunci când bugetul este redus la minimum.

