Salariul lunar al unui medic de gardă în 2025. Exemple pentru rezidenți, specialiști și primari

28 oct. 2025, 20:45, Economie
Sistemul medical românesc continuă să se confrunte cu tensiuni în privința remunerației suplimentare pentru gărzile care sunt efectuate de medici.

În 2025, discuțiile despre corectitudinea plății acestor ore suplimentare sunt tot mai prezente, iar cifrele variază în funcție de grad, specialitate și spital.

Cadrul legal și bonusurile fixe pentru gardă

CRIZA medicilor din România: spitale fără linii de gardă și un sistem în colaps

Conform OUG nr. 88/24.10.2023, sunt prevăzute indemnizații lunare fixe pentru personalul medico-sanitar care efectuează gărzi:

  • Pentru medicii specialiști și primari: 500 lei dacă fac o singură gardă și 1.000 lei dacă fac cel puțin două gărzi lunar, în baza unui contract individual cu timp parțial.
  • Pentru medicii rezidenți: 250 lei pentru o gardă pe lună și 500 lei pentru cel puțin două gărzi lunar (tot la contract cu timp parțial)

Aceste sume fixe reprezintă un adaos la remunerația de bază și trebuie să fie aplicate în spitalele unde contractul de gardă este organizat legal.

Tarife pe oră și plăți brute pentru gărzi

Plata individuală a gărzii se face pe baza tarifelor orare, care variază în funcție de statut și sporurile aplicabile:

  • Un medic specialist, în regimul normal de muncă, pentru o gardă în timpul săptămânii poate primi între 614 lei brut (pentru un spor de 25 %) și 860 lei brut (spor de 75 %).
  • La fel, în zile de weekend sau sărbători, același specialist poate câștiga 1.310 lei brut pentru garda dusă la sporuri mai mari.
  • Pentru medici rezidenți, o gardă poate fi plătită între 435 lei brut și 1.147 lei brut, în funcție de anul de rezidențiat și de sporurile aplicabile (25 % vs. 75 % sau 100 % pentru zile de weekend / sărbători)
  • Aceste tarife reflectă situația curentă, dar pot varia de la un spital la altul, în funcție de aplicarea sporurilor și de contractele locale.

Ce sumă poate figura pe fluturaș pentru fiecare categorie

Rezident

Dacă un rezident efectuează, să spunem, 4 gărzi pe lună (cu tarife medii între 435 și 1.147 lei brut / gardă), suma brută din gărzi poate ajunge între 1.740 lei și 4.600 lei. La aceasta se adaugă indemnizația fixă de 500 lei (pentru cel puțin două gărzi) conform OUG 88/2023.

Specialist

Un specialist care face, de exemplu, 4 gărzi pe lună la 614–860 lei brut fiecare ar putea obține între 2.456 și 3.440 lei din gărzi. La aceasta se adaugă indemnizația fixă de minim 500 lei (sau 1.000 lei dacă sunt două sau mai multe gărzi) prevăzută de lege.

Primar

Tarifele de gardă pentru un primar pot fi mai ridicate dacă aplică sporuri maxime. În zile lucrătoare, pentru un primar la gradația 5, se pot aplica tarife orare mari care, la 18–24 ore de gardă, pot conduce la sume ce depășesc 1.000 lei brut pentru o singură gardă.

