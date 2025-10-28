Salariul lunar al unui medic de gardă în 2025. Exemple pentru rezidenți, specialiști și primari

Sistemul medical românesc continuă să se confrunte cu tensiuni în privința remunerației suplimentare pentru gărzile care sunt efectuate de medici.
În 2025, discuțiile despre corectitudinea plății acestor ore suplimentare sunt tot mai prezente, iar cifrele variază în funcție de grad, specialitate și spital.
Aceste sume fixe reprezintă un adaos la remunerația de bază și trebuie să fie aplicate în spitalele unde contractul de gardă este organizat legal.
Plata individuală a gărzii se face pe baza tarifelor orare, care variază în funcție de statut și sporurile aplicabile:
Rezident
Dacă un rezident efectuează, să spunem, 4 gărzi pe lună (cu tarife medii între 435 și 1.147 lei brut / gardă), suma brută din gărzi poate ajunge între 1.740 lei și 4.600 lei. La aceasta se adaugă indemnizația fixă de 500 lei (pentru cel puțin două gărzi) conform OUG 88/2023.
Specialist
Un specialist care face, de exemplu, 4 gărzi pe lună la 614–860 lei brut fiecare ar putea obține între 2.456 și 3.440 lei din gărzi. La aceasta se adaugă indemnizația fixă de minim 500 lei (sau 1.000 lei dacă sunt două sau mai multe gărzi) prevăzută de lege.
Primar
Tarifele de gardă pentru un primar pot fi mai ridicate dacă aplică sporuri maxime. În zile lucrătoare, pentru un primar la gradația 5, se pot aplica tarife orare mari care, la 18–24 ore de gardă, pot conduce la sume ce depășesc 1.000 lei brut pentru o singură gardă.
Recomandările autorului: