Război total între Blocul Național Sindical și Guvern. BNS avertizează că înghețarea salariului minim ar adânci sărăcia și ar încălca drepturile angajaților prevăzute de legea europeană. Efectul va fi „degradarea semnificativă a nivelului de trai”.

Sidicaliștii susțin că intenția Guvernului de a îngheța salariul minim în 2026 ar lovi direct peste 1,8 milioane de angajați. Mai grav, ar încălca obligațiile europene privind salariile minime adecvate.

Populația aflată la limita subzistenței s-ar adânci în sărăcie

Blocul Național Sindical (BNS) cere imperios Guvernului să respecte obligația legală de majorare a salariului minim pe economie de la 1 ianuarie 2026, avertizând că refuzul ar încălca legislația europeană, adincind sărăcirea populației.

„Ne punem întrebarea de unde izvorăște atât de multă ostilitate în discursurile publice ale politicienilor prin care anunță că se împotrivesc protejării nivelului de trai al populației aflată la limita subzistenței – care este îndreptățită legal la majorarea salariului minim”, se arată în comunicatul transmis de BNS.

Sindicaliștii reamintesc că salariul minim a fost majorat în ianuarie 2025 cu 9,45%, în timp ce creșterea productivității muncii a fost estimată la 9,9%. Ce e cu adevărat îngrijorător, inflația pentru primele 9 luni ale anului a atins deja 8,45%.

Puterea de cumpărare la sfârșitul lui 2026 ar putea fi sub cea de la finalul anului 2024

„Actualul Guvern consideră că își dorește înghețarea salariului minim în condițiile unor șocuri inflaționiste. Ceea ce înseamnă că în termeni reali puterea de cumpărare a salariului minim va fi decimată în 2026 în urma politicilor inflaționiste. Practic puterea de cumpărare a salariului minim la sfârșitul anului 2026 ar putea fi sub cea de la finalul anului 2024”, avertizează organizația sindicală.

Potrivit centralei sindicale, formula de calcul a salariului minim, aprobată prin Legea 283/2024 și HG 35/2025, este „una construită pe principii economice sănătoase” și respectă Directiva Europeană 2022/2041 privind salariile minime adecvate. Aplicarea acesteia ar duce la o creștere a salariului minim brut la 4.325 de lei.

Doar 46% din valoarea adăugată creată în economie a mers către salariați, față de media europeană de 53%

BNS mai arată că, în 2024, doar 46% din valoarea adăugată creată în economie a mers către salariați, față de media europeană de 53%, diferență care „rămâne la dispoziția angajatorilor”.

„Actualul Guvern este profund preocupat de anumite grupuri de interese din mediul de afaceri și efectul generat asupra acestuia de creșterea cotei de TVA din acest an, desi potrivit datelor INS, companiile au transferat integral creșterea cotei TVA în prețurile finale pentru a fi suportată de consumatorii finali”.

BNS acuză Guvernul că a adoptat politici inflaționiste deliberate, care au împins economia „din stagnare spre recesiune”, prin creșteri de taxe și măsuri fiscale contracționiste aplicate din vara anului 2025. „Mixul de politici economice nu a fost țintit spre atingerea țintei de inflație, obiectiv fundamental”, afirmă sindicaliștii.

Organizația mai arată că, pentru prima oară după 1989, mecanismul de stabilire a salariului minim este „clar, transparent și predictibil”, interferența politică marcând un evident pas înapoi.

„Această decizie nu numai că va adânci în sărăcie aproape 1,7 milioane de salariați din sectorul privat, dar, cu siguranță, va asigura un viitor tulbure României. Cu astfel de măsuri, nu poți decât să te pregătești pentru o lungă și grea opoziție”, conchide BNS.

