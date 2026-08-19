Prima pagină » Economie » Strigăt de disperare al unui fermier, după explozia prețului la motorină: Renunț la culturile de toamnă

Strigăt de disperare al unui fermier, după explozia prețului la motorină: Renunț la culturile de toamnă

Strigăt de disperare al unui fermier, după explozia prețului la motorină: Renunț la culturile de toamnă
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Prețul motorinei, costul îngrășămintelor și întârzierea subvențiilor pun presiune uriașă pe fermieri, chiar înainte de startul campaniei de toamnă. Ștefan Muscă, fermier cunoscut din județul Giurgiu, spune că fără capital de lucru nu mai poate pregăti terenurile și ia în calcul să renunțe complet la culturile de toamnă. “Așteptăm banii din subvenții, pentru că n-am scos ce trebuia pe producții, cât să ne mai și rămână să ne cumpărăm motorină”, a declarat el pentru ferma.ro.

Sondaj Gândul

Cine credeți că ar fi cel mai bun înlocuitor pentru Dominic Fritz la șefia USR: Radu Miruță sau Diana Buzoianu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Motorina, 11 lei litrul, grâul 65 de bani, kilogramul

Ștefan Muscă atrage atenția că actualele costuri fac aproape imposibilă continuarea activității. Motorina a ajuns la 11 lei pe litru, tona de uree la circa 4.600 de lei, în timp ce grâul se vinde cu doar 65 de bani/kg.

„Este prea scumpă. La 11 lei motorina și 4.600 lei tona de uree să mai poți face agricultură în România, cu grâul la 65 de bani? Dacă îmi spune mie orice fermier din România că poate să înainteze în situația asta, îmi dau jos pălăria și îi dau toate utilajele”, declară Ștefan Muscă.

Ștefan Muscă: „N-am bani de motorină. Renunț la culturile de toamnă!” Motorina, 11 lei litrul. Grâul, 65 de bani kilogramul = faliment

Ștefan Muscă: N-am bani de motorină. Renunț la culturile de toamnă

Fermierul intenționa să înființeze între 100 și 150 de hectare de rapiță, însă nu a putut începe nicio lucrare.

„Suntem blocați complet. Niciun hectar pregătit, toate utilajele sunt trase în curte. Nu avem bani de motorină pentru că nu am primit niciun sprijin până azi, deși statul ne datorează subvențiile”, spune cu amărăciune fermierul.

În anii trecuți, înființa 300-350 de hectare cu culturi de toamnă. Acum este nevoit să reducă drastic suprafața.

„Să mai pun rapiță? Nu mai pun. N-am de unde. Când nu ai capital de lucru, nu mai ai cum să continui”, a precizat Ștefan Muscă.

stefan musca nou 01 b „N-am bani de motorină. Renunț la culturile de toamnă!” - Ștefan Muscă. Motorina, 11 lei litrul. Grâul, 65 de bani kilogramul = faliment

5.500 kg de grâu, la hectar, doar ca să acoperi cheltuielile

Problema nu mai este doar scumpirea carburanților și a îngrășămintelor, ci și faptul că producția nu mai permite reluarea ciclului agricol.

„Cu 5.500 kg de grâu la hectar nu am rămas cu nimic. Tot ce am încasat s-a dus pe plata inputurilor. Atât! Fără bani de motorină și îngrășăminte, orice cultură nouă ar fi compromisă din start. Dacă n-ai motorină, dacă n-ai bani de complexe… Dacă nici anul ăsta nu bag îngrășăminte, înființez cultura degeaba”, spune dezamăgit fermierul.

Ștefan Muscă: Renunț la culturile de toamnă, nu am altă șansă

Ștefan Muscă: „N-am bani de motorină. Renunț la culturile de toamnă!” Motorina, 11 lei litrul. Grâul, 65 de bani kilogramul = faliment

Planul acum este să încerce să salveze ce poate pentru primăvară.

„Păi n-am altă șansă. În toamna și iarna asta, când vom avea posibilitatea, le arăm, le pregătim pentru la primăvară. În primăvară vedem ce reușim să punem. Dar porumbul nu mai merge. O să rămână doar floarea-soarelui.”

Fermierul spune că nu a mai trecut printr-o perioadă atât de dificilă.

„Niciodată, niciodată n-am mai avut o situație atât de grea.”

Ștefan Muscă face și o comparație cu situația de acum 20 de ani.

„Gândiți-vă că avem 65 de bani kilogramul de grâu. Acum 20 de ani era 3,50 lei litrul de motorină, iar acum este 11 lei.”

Ca soluție, el cere reducerea fiscalității la motorina agricolă.

„Am cerut Guvernului să ne dea și nouă motorină la pompă, fără acciză și fără TVA. Dacă ne făcea treaba asta, era bine.”

Concluzia fermierului este una singură: „La 65 de bani pe kilogramul de grâu, despre ce rentabilitate mai vorbim? Nu-ți scoți nici cheltuielile.”

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Guvernul Bolojan, multiplu campion european la inflație. România înregistrează de mai bine de un an cea mai mare creștere de prețuri din UE, confirmă Eurostat. Țara are o inflație dublă față de media europeană
14:38
Guvernul Bolojan, multiplu campion european la inflație. România înregistrează de mai bine de un an cea mai mare creștere de prețuri din UE, confirmă Eurostat. Țara are o inflație dublă față de media europeană
EXCLUSIV Dosarul „Oxy Residence 2”. Cum a început dezastrul pentru cumpărătorii de bună credință care au vrut să își ia o casă. Mărturiile păgubiților
06:00, 18 Aug 2026
Dosarul „Oxy Residence 2”. Cum a început dezastrul pentru cumpărătorii de bună credință care au vrut să își ia o casă. Mărturiile păgubiților
ECONOMIE Revolut își lansează propriul business lounge în aeroporturi, din 2027. Unde se deschide cel mai mare
22:23, 17 Aug 2026
Revolut își lansează propriul business lounge în aeroporturi, din 2027. Unde se deschide cel mai mare
FLASH NEWS Curtea Constituțională a respins sesizarea AUR privind împrumutul de 544 de milioane de € acordat României de Banca pentru Reconstrucție și Dezvoltare
17:16, 17 Aug 2026
Curtea Constituțională a respins sesizarea AUR privind împrumutul de 544 de milioane de € acordat României de Banca pentru Reconstrucție și Dezvoltare
SCANDALOS Noul slogan al lui Bolojan: „La anul va fi mai bine”. În plină criză a energiei, cu economia în scădere și cu inflație record, premierul demis nu oferă soluții concrete, dar promite că toate problemele se vor rezolva. Nu acum, la anul
07:30, 16 Aug 2026
Noul slogan al lui Bolojan: „La anul va fi mai bine”. În plină criză a energiei, cu economia în scădere și cu inflație record, premierul demis nu oferă soluții concrete, dar promite că toate problemele se vor rezolva. Nu acum, la anul
CONTROVERSĂ Întrebare Gândul. Cum se apără ministrul Pîslaru de la Muncă de ministrul Pîslaru de la Investiții UE, care îl ceartă pentru iresponsabilitatea față de angajații de la fonduri europene. Ziarul i-a pus pe cei „doi” miniștri față în față
16:25, 14 Aug 2026
Întrebare Gândul. Cum se apără ministrul Pîslaru de la Muncă de ministrul Pîslaru de la Investiții UE, care îl ceartă pentru iresponsabilitatea față de angajații de la fonduri europene. Ziarul i-a pus pe cei „doi” miniștri față în față
Mediafax
SCANDAL la Guvern! Sindicatul angajaților, atac la adresa lui Bolojan: La 17 august unde erați?
Digi24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Cancan.ro
Cea mai nouă PROFEȚIE a 'Profetului Apocalipsei': Război total între aceste 5 țări, în octombrie 2026
Prosport.ro
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la Poliție și la ANPC!”
Adevarul
A fost salvat de două ori de la înec, dar s-a întors în mare cu steagul roșu arborat. Explicația psihologului
Mediafax
Gară imensă de 14,5 miliarde de euro, FĂRĂ aer condiționat! Proiectul care sfidează orice așteptare
Click
Câștigurile neașteptate ale unor vloggeri români după 4 ani de YouTube: „Ne putem lua o casă?
Digi24
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și-a ridicat banii
Cancan.ro
Motivul trist care l-a făcut pe medicul de 28 de ani să ia decizia tragică! De ce a făcut asta
Ce se întâmplă doctore
Îl mai ții minte pe Vierme de la Animal X? Cum arată acum, la 42 de ani, și cu ce se ocupă! E schimbat total și mulți nu l-au mai recunoscut
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Licitație pentru mașini electrice la Onești. Cum arată cerințele tehnice pentru cele șapte vehicule?
Descopera.ro
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Descopera.ro
Ruinele unei civilizații uitate, descoperite cu ajutorul tehnologiei LiDAR în pădurea amazoniană
ULTIMA ORĂ USR l-a revalidat, cu unanimitate de voturi, pe Dominic Fritz în funcția de președinte al partidului
19:50
USR l-a revalidat, cu unanimitate de voturi, pe Dominic Fritz în funcția de președinte al partidului
ULTIMA ORĂ Bolojan susține că „nu se agață de putere” și propune o a treia variantă de Guvern. Premierul demis are cel mai lung interimat din istoria României
19:49
Bolojan susține că „nu se agață de putere” și propune o a treia variantă de Guvern. Premierul demis are cel mai lung interimat din istoria României
MILITAR NATO organizează un exercițiu militar de amploare la Cincu. Peste 1.000 de militari au simulat apărarea României
19:49
NATO organizează un exercițiu militar de amploare la Cincu. Peste 1.000 de militari au simulat apărarea României
ULTIMA ORĂ Bolojan continuă să pledeze pentru Fritz și sfidează decizia Curții Constituționale care-l poate lăsa pe liderul USR fără funcția de primar
19:47
Bolojan continuă să pledeze pentru Fritz și sfidează decizia Curții Constituționale care-l poate lăsa pe liderul USR fără funcția de primar
ECONOMIE Sindicatele cer CSAT de urgență pentru a lămuri de ce Bolojan a dublat prețul gazelor din Neptun Deep „din condei”
19:43
Sindicatele cer CSAT de urgență pentru a lămuri de ce Bolojan a dublat prețul gazelor din Neptun Deep „din condei”
SCANDAL Proprii subalterni îl acuză pe Bolojan de contracte cu dedicație pentru Beniamin Rus, controversatul om de afaceri din Oradea. Cei doi s-au întâlnit la o nouă inaugurare pe 17 august. Sindicatul i-a adresat 6 întrebări lui Bolojan
19:26
Proprii subalterni îl acuză pe Bolojan de contracte cu dedicație pentru Beniamin Rus, controversatul om de afaceri din Oradea. Cei doi s-au întâlnit la o nouă inaugurare pe 17 august. Sindicatul i-a adresat 6 întrebări lui Bolojan

Cele mai noi

Trimite acest link pe