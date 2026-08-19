Strigăt de disperare al unui fermier, după explozia prețului la motorină: Renunț la culturile de toamnă

Prețul motorinei, costul îngrășămintelor și întârzierea subvențiilor pun presiune uriașă pe fermieri, chiar înainte de startul campaniei de toamnă. Ștefan Muscă, fermier cunoscut din județul Giurgiu, spune că fără capital de lucru nu mai poate pregăti terenurile și ia în calcul să renunțe complet la culturile de toamnă. “Așteptăm banii din subvenții, pentru că n-am scos ce trebuia pe producții, cât să ne mai și rămână să ne cumpărăm motorină”, a declarat el pentru ferma.ro.

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Motorina, 11 lei litrul, grâul 65 de bani, kilogramul

Ștefan Muscă atrage atenția că actualele costuri fac aproape imposibilă continuarea activității. Motorina a ajuns la 11 lei pe litru, tona de uree la circa 4.600 de lei, în timp ce grâul se vinde cu doar 65 de bani/kg.

„Este prea scumpă. La 11 lei motorina și 4.600 lei tona de uree să mai poți face agricultură în România, cu grâul la 65 de bani? Dacă îmi spune mie orice fermier din România că poate să înainteze în situația asta, îmi dau jos pălăria și îi dau toate utilajele”, declară Ștefan Muscă.

Ștefan Muscă: N-am bani de motorină. Renunț la culturile de toamnă

Fermierul intenționa să înființeze între 100 și 150 de hectare de rapiță, însă nu a putut începe nicio lucrare.

„Suntem blocați complet. Niciun hectar pregătit, toate utilajele sunt trase în curte. Nu avem bani de motorină pentru că nu am primit niciun sprijin până azi, deși statul ne datorează subvențiile”, spune cu amărăciune fermierul.

În anii trecuți, înființa 300-350 de hectare cu culturi de toamnă. Acum este nevoit să reducă drastic suprafața.

„Să mai pun rapiță? Nu mai pun. N-am de unde. Când nu ai capital de lucru, nu mai ai cum să continui”, a precizat Ștefan Muscă.

5.500 kg de grâu, la hectar, doar ca să acoperi cheltuielile

Problema nu mai este doar scumpirea carburanților și a îngrășămintelor, ci și faptul că producția nu mai permite reluarea ciclului agricol.

„Cu 5.500 kg de grâu la hectar nu am rămas cu nimic. Tot ce am încasat s-a dus pe plata inputurilor. Atât! Fără bani de motorină și îngrășăminte, orice cultură nouă ar fi compromisă din start. Dacă n-ai motorină, dacă n-ai bani de complexe… Dacă nici anul ăsta nu bag îngrășăminte, înființez cultura degeaba”, spune dezamăgit fermierul.

Ștefan Muscă: Renunț la culturile de toamnă, nu am altă șansă

Planul acum este să încerce să salveze ce poate pentru primăvară.

„Păi n-am altă șansă. În toamna și iarna asta, când vom avea posibilitatea, le arăm, le pregătim pentru la primăvară. În primăvară vedem ce reușim să punem. Dar porumbul nu mai merge. O să rămână doar floarea-soarelui.”

Fermierul spune că nu a mai trecut printr-o perioadă atât de dificilă.

„Niciodată, niciodată n-am mai avut o situație atât de grea.”

Ștefan Muscă face și o comparație cu situația de acum 20 de ani.

„Gândiți-vă că avem 65 de bani kilogramul de grâu. Acum 20 de ani era 3,50 lei litrul de motorină, iar acum este 11 lei.”

Ca soluție, el cere reducerea fiscalității la motorina agricolă.

„Am cerut Guvernului să ne dea și nouă motorină la pompă, fără acciză și fără TVA. Dacă ne făcea treaba asta, era bine.”

Concluzia fermierului este una singură: „La 65 de bani pe kilogramul de grâu, despre ce rentabilitate mai vorbim? Nu-ți scoți nici cheltuielile.”