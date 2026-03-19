Simularea probelor scrise Bac’ 2026. Când încep examenele

Simularea probelor scrise din cadrul examenului national de bacalaureat din acest an este programată în cursul săptămânii viitoare. Examenul de va desfășura în peste 1.350 de școli și sunt înscriși peste 131.000 de elevi, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Simularea se organizează în 1.358 de unități de învățământ, ceea ce înseamnă 95,16%. Numărul estimativ de elevi înscriși în platformă până la momentul raportării este de peste 131.000. 69 de unități de învățământ au anunțat că nu participă la simulare, până la momentul raportării. Este vorba de 4,84% din total.

Peste 60.500 de elevi au participat deja la simulări organizate la nivel local.

„Mulțumim tuturor cadrelor didactice care, indiferent de sarcinile avute în organizarea și desfășurarea acestor simulări, au contribuit și contribuie la derularea acestui demers important, realizat în interesul elevilor, pentru evaluarea nivelului de pregătire actual, identificarea eventualelor lacune în pregătire și familiarizarea acestora cu condițiile de desfășurare a examenelor naționale din vara acestui an”, a declarat Mihai Dimian, ministrul Educației și Cercetării, ciyay de Mediafax.

