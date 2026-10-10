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Un elev român a fost medaliat cu aur la Olimpiada de Inteligență Artificială. Alexandru Thury-Burileanu a intrat în Top 20 mondial din 100 țări

Un elev român a fost medaliat cu aur la Olimpiada de Inteligență Artificială. Alexandru Thury-Burileanu a intrat în Top 20 mondial din 100 țări
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Alexandru Burileanu, premiat internațional. Sursa foto: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României
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România are o nouă generație de tineri care sunt deja cu un pas în viitor. Unul dintre aceștia nu doar folosește inteligența artificială, ci învață să o construiască, să-i înțeleagă mecanismele și să o proiecteze în viitor, în beneficiul semenilor. Alexandru Thury-Burileanu, elev al Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța, are un palmares remarcabil. La Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, desfășurată în Kazahstan, a cucerit medalia de aur și s-a clasat pe locul 19 mondial, devenit cel mai bine clasat român al competiției.

Pentru Alexandru a reprezentat prima participare la o competiție internațională de o asemenea amploare.

Palmares excepțional pentru echipa română: 8 medalii

Performanța sa este cu atât mai meritorie cu cât Olimpiada a reunit peste 400 de elevi din mai mult de 100 de țări. România a încheiat concursul cu 8 medalii – 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz.

Pentru elevul din Constanța, experiența de la Astana (Kazahstan) și titulatura de olimpic a depășit poziția într-un clasament. A fost confirmarea unor ani de muncă și a unei pasiuni care a început cu mult înainte ca inteligența artificială să devină unul dintre cele mai controversate și contradictorii subiecte din lume.

Olimpiada de AI din Kazahstan a reunit concurenți din peste 100 de țări

„Momentul în care am urcat pe scenă să primesc medalia de aur, ca cel mai bine clasat român, a fost unul extraordinar. Să mă aflu printre cei mai buni elevi din lume este o onoare și o emoție greu de descris în cuvinte. Și o dovadă că munca, nopțile de pregătire și pasiunea pe care o am de mic au contat cu adevărat”, spune Alexandru.

A început să experimenteze la 11 ani

Primele experimente le-a făcut la doar 11 ani. Inspirat de clipuri pe care le urmărea online, încerca să creeze programe capabile să învețe singure să joace jocuri video. Era, la acel momentvremea, mai degrabă pura curiozitate a unui copil fascinat de tehnologie.

Apoi, în clasa a XI-a, într-un moment în care inteligența artificială începea să avanseze într-un ritm spectaculos, Alexandru și-a redescoperit pasiunea. Diferența o făceau cunoștințele necesare pentru a transforma curiozitatea din copilărie în performanță. Iar rezultatele nu s-au oprit la aurul internațional.

O colecție de trofee

Palmaresul său de invidiat include o medalie de bronz la secțiunea de informatică a Olimpiadei Internaționale Zhautykov 2025, medalia de argint la Olimpiada Națională de Inteligență Artificială 2026, precum și medalii de argint și mențiuni la Olimpiada Națională de Informatică, în edițiile din 2024, 2025 și 2026.

La Olimpiada Națională AcadNet a obținut medalie de aur și premiul al II-lea în 2025 și 2026, iar anul acesta face parte din loturile restrânse de inteligență artificială, informatică și AcadNet.

Pasionat de AI, dar și critic

Deși și-a ales un domeniu construit în jurul inteligenței artificiale și este convins că această tehnologie va schimba radical viitorul, Alexandru privește evoluția AI și dintr-o perspectivă critică. Pentru el, adevărata provocare nu este doar cât de performante vor deveni aceste sisteme care sfidează limitele umane, ci modul în care oamenii vor alege să le folosească.

Avertisment fără precedent din partea șefului cercetării OpenAI

„Trebuie să avem grijă cum o controlăm și cum o folosim. Nu neapărat de teamă că ne va controla ea pe noi, ci pentru că, dacă ajungem să ne bazăm doar pe instrumente precum ChatGPT, riscăm să ne pierdem capacitatea de a gândi singuri.

AI-ul ar trebui să ne ajute să gândim mai bine, nu să gândească în locul nostru”, mai spune tânărul.

Următorul obiectiv al lui Alexandru este admiterea la o universitate de prestigiu din străinătate: Statele Unite, Marea Britanie și Olanda. El caută un mediu academic care să îi ofere cea mai bună pregătire posibilă în informatică și inteligență artificială.

Alexandru vrea să își valorifice talentul în țară

Însă planul său nu se termină odată cu plecarea din România. După facultate, Alexandru și-ar dori să revină în țară și să folosească aici experiența și cunoștințele acumulate. Este convins că România are tineri extrem de talentați și un potențial important în tehnologie. Acesta poate fi transformat în rezultate dacă există educație, infrastructură și oameni dispuși să construiască.

„Mi-aș dori să contribui la dezvoltarea inteligenței artificiale în țară și să îi ajut pe alți tineri pasionați să ajungă cât mai departe, așa cum am fost și eu sprijinit pe acest drum”.

Momentan, Alexandru Thury-Burileanu a revenit de la prima sa mare competiție internațională cu aur, locul 19 mondial și o performanță care îl așază printre tinerii români de urmărit într-un domeniu care va influența crucial următoarele decenii.

Pentru meritele și potențialul său de viitor, Alexandru a fost inclus în Programul „100 de tineri pentru dezvoltarea României” dezvoltat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

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