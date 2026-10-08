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Un substantiv din limba română a devenit viral pe internet și a generat un val de reacții. Mulți cred că este un cuvânt nou. Ce scrie în DOOM

Ruxandra Radulescu
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Substantivul „supat” a stârnit un val de reacții pe internet, după ce a fost adus în atenția românilor într-un clip, postat pe pagina de Facebook Dicție.ro. Termenul este o prescurtare populară a sintagmei „sub pat” și multe persoane au crezut că este vorba despre un cuvânt nou. În realitate, nu este deloc așa.

„Pisica s-a ascuns supat. Nu sub pat, ci supat. Avem un nou substantiv în limba română conform DOOM 3 și acesta este supat”, este menționat în clipul publicat pe pagina de Facebook Dicție. ro

La plural este sub paturi, la singular sub pat. Este un substantiv neutru conform DOOM 3 și reprezintă spațiul dintre pat și dușumea. Așadar, putem spune în mod corect pisica s-a ascuns sub pat și nimeni nu o să spună că nu avem dicție și nu putem să-l spunem corect pe „b” final”, se mai spune în clipul de pe Dicție.ro.

Reacții savuroase din partea utilizatorilor: „Există și sumasă, supreș și sufarfurie?”

După cum era de așteptat, acest termen a declanșat o avalanșă de glume în comentarii.

„Există și sumasă, supreș și sufarfurie?”, a întrebat ironic unul dintre utilizatori.

„A mea s-a ascuns suscaun. Alt substantiv!”, a punctat, inventiv, o altă persoană.

„Și a mea și supatură”, a reacționat altcineva.

„A mea e afară, suceru liber”, a scris un alt internaut.

Un alt internaut a menționat că termenul „supat” pare mai degrabă un franțuzism și ar însemna a mânca tot din farfurie.

„Mulțumesc! Mereu am crezut că supatul e atunci când supezi tot din farfurie”.

Unii utilizatori nu au fost deloc amuzați ci mai degrabă complet iritați de nefamiliaritatea cuvântului.

„Nu am auzit în viața mea de acest substantiv și nici nu îl voi folosi vreodată. Așa cum mă zgârie pe creieri când aud «ministra»”, a scris o persoană.

Substantivul „supat” apare încă din 1939 în dicționarul limbii române

Deși mulți români cred că substantivul „supat” este unul nou introdus în limba română, termenul este consemnat și în Dicționarul Limbii Române din 1939, redactat de August Scriban, după cum arată dex.ro.

De asemenea, cuvântul este inclus și în Dicționarul limbii romîne literare contemporane, publicat de  Editura Academiei Republicii Populare Române, 1955-1957. „Supat” este inclus și în versiunile DOOM, din 2009 și 2010.

„Supat” este inclus și în DOOM3

Cuvântul „supat” apare și în recenta versiune a Dicționarului ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (DOOM 3), ca substantiv neutru, cu pluralul „supaturi”.

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