Prima pagină » Emisiuni » Altceva Podcast » Astrologul Camelia Pătrășcanu: „Avem șansa, cu Neptun, să trăim mai intens, la un nivel mai înalt, mai frumos și mai armonic”

Astrologul Camelia Pătrășcanu: „Avem șansa, cu Neptun, să trăim mai intens, la un nivel mai înalt, mai frumos și mai armonic”

23 nov. 2025, 19:31, Altceva Podcast

Camelia Pătrășcanu susține că avem șansa, cu Neptun, să trăim mai intens, la un nivel mai înalt, mai frumos și mai armonic, la Altceva, cu Adrian Artene. Astrologul prevede că din ce în ce munca umană va fi mai prețuită. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja. Vezi AICI podcastul.

În ăștia 14 ani ne punem problema, dar n-aș putea eu să pun atâta râvnă, să punem ceva ce îmi place și de unde nu simt nici timpul cum trece, nici chinul. Din puține resurse fac ceva datorită inspirației. Neptun vine și face asta și vom căuta mai multe ocupații vocaționale și le vom găsi, AI-ul care va face muncile grele în locul nostru. Eu zic că din ce în ce munca umană va fi mai prețuită, pentru că vom dori ceva viu și chiar mai strâmb un pic, dar care e natural și e viață acolo, folosind în continuare produsele mentale, intelectuale sau materiale pe care le fac calcultoarele.

Eu nu cred, că vom fi dezumanizați, nu cred, că adică eu nu văd. Eu nu văd o lume care să fie viabilă în lipsa umanismului. În lipsa respirației, emoției, în lipsa în lipsa lui Dumnezeu.

Acuma nu cred nici că toți fugim în pădure și ne apucăm de hand-made. Adică ne facem noi colibele, deși n-ar fi rău. Poate că pentru că eu mai cred o corecție, noi, când cu dezvoltarea asta industrială, am luat-o pe un anumit fir, puteam să o luăm pe alt fir, cu aceeași inteligență, poate cu altă matematică, cu alte științe exacte altfel aplicate, altfel punse în cercetare, putem să luăm pe un alt fir.

Ne-a adus acest fir, la consumerism, la abundență, răsfăț material. N-a fost rău. Am oferit posibilitatea de trai și de confort și de educație oamenilor prin politici sociale tot aduse de planete. Dar eu cred că cu acest nou ciclu în care se instalează neptun în vremurile noastre, pentru că în 1861 omenirea arăta altfel. Era mult mai dezechilibrată, zic eu, mai puțin pașnică, cu mai multă exploatare a omului.

Deci avem șansa cu Neptun chiar să trăim mai intens, la un nivel mai înalt, mai frumos și mai armonic energia neptuniană.

Deci avem șansa cu Neptun chiar să trăim mai intens, la un nivel mai înalt, mai frumos și mai armonic energia neptuniană, conchide Camelia Pătrășcanu.

Recomandarea autorului: Astrologul Claudia Pătrășcanu: „Neptun ne va transforma viața într-o sărbătoare, și Neptun îl va aduce pe Dumnezeu”

Citește și

PODCAST ALTCEVA Astrologul Claudia Pătrășcanu: „Neptun ne va transforma viața într-o sărbătoare, și Neptun îl va aduce pe Dumnezeu”
18:58
Astrologul Claudia Pătrășcanu: „Neptun ne va transforma viața într-o sărbătoare, și Neptun îl va aduce pe Dumnezeu”
VIDEO Astrologul Camelia Pătrășcanu dezvăluie cum putem schimba gândurile celorlalți: „Trebuie să avem încredere în acest proces”
18:19
Astrologul Camelia Pătrășcanu dezvăluie cum putem schimba gândurile celorlalți: „Trebuie să avem încredere în acest proces”
VIDEO Astrologul Claudia Pătrășcanu, despre energia lui Neptun în Berbec. „Manifestarea românilor de acum încolo trebuie să fie una cristică”
18:05
Astrologul Claudia Pătrășcanu, despre energia lui Neptun în Berbec. „Manifestarea românilor de acum încolo trebuie să fie una cristică”
PODCAST ALTCEVA „Ni se schimbă viețile! 14 ani cu Neptun în Berbec, iar CAMELIA PĂTRĂȘCANU ne spune ce ne așteaptă: «E miraculos»”
11:34, 21 Nov 2025
„Ni se schimbă viețile! 14 ani cu Neptun în Berbec, iar CAMELIA PĂTRĂȘCANU ne spune ce ne așteaptă: «E miraculos»”
PODCAST ALTCEVA Dan Herford, strănepotul lui Mihail Sadoveanu, dezvăluiri despre legătura scriitorului cu Masoneria. „Acolo este vorba de ezoterie”
17:00, 16 Nov 2025
Dan Herford, strănepotul lui Mihail Sadoveanu, dezvăluiri despre legătura scriitorului cu Masoneria. „Acolo este vorba de ezoterie”
PODCAST ALTCEVA Dan Herford, strănepotul lui Mihail Sadoveanu, dezvăluiri despre modul în care Regina Maria l-a promovat în literatura europeană: „E în premieră”
15:58, 16 Nov 2025
Dan Herford, strănepotul lui Mihail Sadoveanu, dezvăluiri despre modul în care Regina Maria l-a promovat în literatura europeană: „E în premieră”
Mediafax
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
Digi24
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
Cancan.ro
O fată de 12 ani a murit după ce profesoara a obligat-o să facă 100 de genuflexiuni, drept pedeapsă pentru că a întârziat. Ce a pățit seara micuța
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit de tot”
Mediafax
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a războiului
Click
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Digi24
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
Cancan.ro
Moartea misterioasă a unei femei din Vaslui. A fost găsită fără un membru și vecinii ei au o ipoteză înfricoșătoare
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Structura creierului se schimbă dramatic pe măsură ce îmbătrânim, arată un studiu
TEHNOLOGIE Pas important în era tehnologiei. Iubitele robot pe cale să devină realitate
23:40
Pas important în era tehnologiei. Iubitele robot pe cale să devină realitate
LIVE 🚨 Pace în Ucraina. UE propune propria versiune de pace în locul celei americane. Europa îl cheamă pe Putin înapoi în G8 ca parte a unui plan de pace
23:21
🚨 Pace în Ucraina. UE propune propria versiune de pace în locul celei americane. Europa îl cheamă pe Putin înapoi în G8 ca parte a unui plan de pace
INEDIT Elon Musk, mai în formă decât LeBron James și mai inteligent decât Leonardo da Vinci. Miliardarul, laudat de Grok, chatbotul AI creat de el
22:59
Elon Musk, mai în formă decât LeBron James și mai inteligent decât Leonardo da Vinci. Miliardarul, laudat de Grok, chatbotul AI creat de el
GALERIE FOTO Cele mai bune locuri de făcut poze de Crăciun în București
22:40
Cele mai bune locuri de făcut poze de Crăciun în București
ASTRONOMIE Imagini NASA cu cometa în jurul căreia s-au învârtit numeroase conspirații. S-a dovedit că nu este nici navă extraterestră, nici satelit artificial
22:26
Imagini NASA cu cometa în jurul căreia s-au învârtit numeroase conspirații. S-a dovedit că nu este nici navă extraterestră, nici satelit artificial
ACTUALITATE Daniel Băluță a vizitat cartierul din București uitat de lume: „Oamenii de aici trăiesc în condiții pe care le-am crezut de domeniul trecutului”
22:05
Daniel Băluță a vizitat cartierul din București uitat de lume: „Oamenii de aici trăiesc în condiții pe care le-am crezut de domeniul trecutului”