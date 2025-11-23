Astrologul Camelia Pătrășcanu: „Avem șansa, cu Neptun, să trăim mai intens, la un nivel mai înalt, mai frumos și mai armonic”

Camelia Pătrășcanu susține că avem șansa, cu Neptun, să trăim mai intens, la un nivel mai înalt, mai frumos și mai armonic, la Altceva, cu Adrian Artene. Astrologul prevede că din ce în ce munca umană va fi mai prețuită. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja. Vezi AICI podcastul.

În ăștia 14 ani ne punem problema, dar n-aș putea eu să pun atâta râvnă, să punem ceva ce îmi place și de unde nu simt nici timpul cum trece, nici chinul. Din puține resurse fac ceva datorită inspirației. Neptun vine și face asta și vom căuta mai multe ocupații vocaționale și le vom găsi, AI-ul care va face muncile grele în locul nostru. Eu zic că din ce în ce munca umană va fi mai prețuită, pentru că vom dori ceva viu și chiar mai strâmb un pic, dar care e natural și e viață acolo, folosind în continuare produsele mentale, intelectuale sau materiale pe care le fac calcultoarele. Eu nu cred, că vom fi dezumanizați, nu cred, că adică eu nu văd. Eu nu văd o lume care să fie viabilă în lipsa umanismului. În lipsa respirației, emoției, în lipsa în lipsa lui Dumnezeu.

Acuma nu cred nici că toți fugim în pădure și ne apucăm de hand-made. Adică ne facem noi colibele, deși n-ar fi rău. Poate că pentru că eu mai cred o corecție, noi, când cu dezvoltarea asta industrială, am luat-o pe un anumit fir, puteam să o luăm pe alt fir, cu aceeași inteligență, poate cu altă matematică, cu alte științe exacte altfel aplicate, altfel punse în cercetare, putem să luăm pe un alt fir. Ne-a adus acest fir, la consumerism, la abundență, răsfăț material. N-a fost rău. Am oferit posibilitatea de trai și de confort și de educație oamenilor prin politici sociale tot aduse de planete. Dar eu cred că cu acest nou ciclu în care se instalează neptun în vremurile noastre, pentru că în 1861 omenirea arăta altfel. Era mult mai dezechilibrată, zic eu, mai puțin pașnică, cu mai multă exploatare a omului. Deci avem șansa cu Neptun chiar să trăim mai intens, la un nivel mai înalt, mai frumos și mai armonic energia neptuniană.

