Dr. Adrian Marinescu, despre pericolele din saloanele de înfrumusețare: ”După părerea mea există un risc”

Dr. Adrian Marinescu, medic infecționist și director al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, a fost invitat în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. Medicul a discutat despre pericolul din saloanele de înfrumusețare în privința virusurilor cu transmitere.

Există pericole în saloanele de înfrumusețare? Medicul Adrian Marinescu a explicat, în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”, că oamenii pot lua foarte ușor un virus cu transmitere dintr-un salon, însă a venit și cu o soluție.

„Acum aș încerca să găsesc o variantă echilibrată pentru că nu îmi plac extremele, trebuie să plecăm de la ideea ca oamenii se duc și la tuns, lucruri pe care trebuie să le facă, sigur. Și acum aș încerca să mă gândesc așa. Apropo de exemplul cu manichiură, pedichiură, nu costă atât de mult o trusă încât să nu poată fi a mea, personală, și mai mult de atât eu m-aș duce la manichiură, pedichiură când aș ajunge și le-aș spune: ”Bună ziua, vă rog să îmi luați dumneavoastră”. Că uneori e discuția că dacă vin cu a mea nu se potrivește, aș spune așa: ”Cumpărați-mi dumneavoastră ce trusă doriți, vreau să fie a mea, strict a mea”. Nu înseamnă că se întâmplă într-o secundă sau de fiecare dată, dar am avut multe cazuri de transmitere. Nu vreau să fie în raport cu saloanele, un lucru spus așa, foarte abrupt, da…”, a spus medicul Adrian Marinescu.

„După părerea mea există un risc”

„Dacă ne gândim, nu doar la manichiură, pedichiură, la tatuaje, etc. După părerea mea există un risc, nu spun că e foarte mare, dar e un risc real. Apropo de saloane, nu e vorba de tuns, la tuns probabilitatea de la o foarfecă să te ciupească e totuși mică, acum nu mergem pe ideea că mașina de tuns trebuie să fie a noastră personală, dar la manichiură pedichiură e cu totul altceva, tatuaje, pierceing, acolo riscul este unul mult mai mare”, a mai subliniat medicul.

