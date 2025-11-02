Prima pagină » Emisiuni » Dr. Adrian Marinescu, despre pericolele din saloanele de înfrumusețare: ”După părerea mea există un risc”

Dr. Adrian Marinescu, despre pericolele din saloanele de înfrumusețare: ”După părerea mea există un risc”

02 nov. 2025, 17:10, Emisiuni
Dr. Adrian Marinescu, despre pericolele din saloanele de înfrumusețare: ”După părerea mea există un risc”

Dr. Adrian Marinescu, medic infecționist și director al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, a fost invitat în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. Medicul a discutat despre pericolul din saloanele de înfrumusețare în privința virusurilor cu transmitere. 

Există pericole în saloanele de înfrumusețare? Medicul Adrian Marinescu a explicat, în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”, că  oamenii pot lua foarte ușor un virus cu transmitere dintr-un salon, însă a venit și cu o soluție.

„Acum aș încerca să găsesc o variantă echilibrată pentru că nu îmi plac extremele, trebuie să plecăm de la ideea ca oamenii se duc și la tuns, lucruri pe care trebuie să le facă, sigur. Și acum aș încerca să mă gândesc așa. Apropo de exemplul cu manichiură, pedichiură, nu costă atât de mult o trusă încât să nu poată fi a mea, personală, și mai mult de atât eu m-aș duce la manichiură, pedichiură când aș ajunge și le-aș spune: ”Bună ziua, vă rog să îmi luați dumneavoastră”. Că uneori e discuția că dacă vin cu a mea nu se potrivește, aș spune așa: ”Cumpărați-mi dumneavoastră ce trusă doriți, vreau să fie a mea, strict a mea”. Nu înseamnă că se întâmplă într-o secundă sau de fiecare dată, dar am avut multe cazuri de transmitere. Nu vreau să fie în raport cu saloanele, un lucru spus așa, foarte abrupt, da…”, a spus medicul Adrian Marinescu.

„După părerea mea există un risc”

„Dacă ne gândim, nu doar la manichiură, pedichiură, la tatuaje, etc. După părerea mea există un risc, nu spun că e foarte mare, dar e un risc real. Apropo de saloane, nu e vorba de tuns, la tuns probabilitatea de la o foarfecă să te ciupească e totuși mică, acum nu mergem pe ideea că mașina de tuns trebuie să fie a noastră personală, dar la manichiură pedichiură e cu totul altceva, tatuaje, pierceing, acolo riscul este unul mult mai mare”, a mai subliniat medicul.

Podcastul poate fi urmărit integral pe canalul de YouTube „Altceva cu Adrian Artene”

Conținutul ALTCEVA cu Adrian Artene poate fi urmărit și pe conturile de FacebookInstagramTik Tok, dar și pe grupul de WhatsApp.

Recomandările autorului:

Citește și

VIDEO Ion Cristoiu: „Aștept ca Nicușor Dan să dovedească implicarea MOSCOVEI în campania lui Călin Georgescu”
14:09, 01 Nov 2025
Ion Cristoiu: „Aștept ca Nicușor Dan să dovedească implicarea MOSCOVEI în campania lui Călin Georgescu”
EXCLUSIV Valentin Stan: Avem guvernanți care nu știu că românismul este distrus în Ucraina. „Românii își vor da copiii la școli ucrainene”
13:55, 01 Nov 2025
Valentin Stan: Avem guvernanți care nu știu că românismul este distrus în Ucraina. „Românii își vor da copiii la școli ucrainene”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Liderii noștri au refuzat să-l cheme pe ambasadorul român de la Washington care este un SUSȚINĂTOR al lui Biden”
12:00, 01 Nov 2025
Dan Dungaciu: „Liderii noștri au refuzat să-l cheme pe ambasadorul român de la Washington care este un SUSȚINĂTOR al lui Biden”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Dacă a fost o operațiune RUSEASCĂ, ea nu ar fi fost de sprijinire a lui Georgescu, ci de anulare a alegerilor”
10:00, 01 Nov 2025
Ion Cristoiu: „Dacă a fost o operațiune RUSEASCĂ, ea nu ar fi fost de sprijinire a lui Georgescu, ci de anulare a alegerilor”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Am făcut tot ce ne stătea în putință ca să pulverizăm orice RELAȚIE politică cu America”
15:00, 31 Oct 2025
Dan Dungaciu: „Am făcut tot ce ne stătea în putință ca să pulverizăm orice RELAȚIE politică cu America”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „REȚELELE sociale au devenit un adversar al democrațiilor care sunt dictaturi”
11:00, 31 Oct 2025
Ion Cristoiu: „REȚELELE sociale au devenit un adversar al democrațiilor care sunt dictaturi”
Mediafax
Temperaturi record în România la început de noiembrie. ANM anunță când se răcește vremea
Digi24
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
Cancan.ro
Daniel Balaș, furios după moartea Ștefaniei Szabo. Dezvăluiri despre calvarul prin care a trecut. Mesaj pentru fostul ei soț: 'Trebuie să știe lumea adevărul despre voi'
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Adevarul
Caz straniu în Germania. Și-a luat Mercedes de 100.000 de euro și a descoperit că are plăcuțe de frână de lemn
Mediafax
Părintele inteligenței artificiale s-a răzgândit în privința temerilor legate de IA: „Cred că există speranță că putem conviețui”
Click
Cea mai înfricoșătoare pădure din lume se află în Transilvania și a devenit subiect în presa internațională: „Mulți au intrat aici și nu au mai ieșit”
Digi24
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat niciodată. Mesajul ministrului
Cancan.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a recunoscut de ce a luat cei 350.000 de euro despăgubiri, după ce a fost pusă la zid: 'Pe foaie, am depășit 1 milion de euro'
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
Avertisment CLAR: Lumea întreagă, BOMBĂ cu CEAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Impactul unui asteroid de acum 10.000 de ani în China a avut forța a 40 de bombe atomice, arată un studiu
EXCLUSIV Întrebarea care agită toate apele: ce trupe retrag americanii din Europa? Cert este că România e „oaia neagră”. Gândul prezintă harta efectivelor americane de pe continent. Ce știm până acum
18:04
Întrebarea care agită toate apele: ce trupe retrag americanii din Europa? Cert este că România e „oaia neagră”. Gândul prezintă harta efectivelor americane de pe continent. Ce știm până acum
EVENIMENT Un turist italian a murit chiar în incinta Castelului Bran. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva
18:04
Un turist italian a murit chiar în incinta Castelului Bran. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva
ALERTĂ Momente de groază pentru 90 de călători. Un bărbat a fost lovit mortal de tren
17:58
Momente de groază pentru 90 de călători. Un bărbat a fost lovit mortal de tren
LIFESTYLE Cele 7 plante care pot preveni apariția mucegaiului în casă, în timpul sezonului rece. Ce spun experții
17:50
Cele 7 plante care pot preveni apariția mucegaiului în casă, în timpul sezonului rece. Ce spun experții
POLITICĂ Ionuț Moșteanu a semnat memorandumul de înțelegere privind cooperarea militară între România și Egipt. Anunțul făcut de Ministrul Apărării
17:42
Ionuț Moșteanu a semnat memorandumul de înțelegere privind cooperarea militară între România și Egipt. Anunțul făcut de Ministrul Apărării