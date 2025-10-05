Scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin: „Regii spanioli revendicau rădăcini din lumea geto-dacică”

Scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin, o voce importantă în peisajul cultural românesc, a fost invitat în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. A discutat, printre altele, despre regii spanioli care „revendicau rădăcini din lumea dacică”. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja de sâmbătă, 4 octombrie 2025. Vezi AICI podcastul.

„Trei nedreptăți istorice făcute celor care au locuit în acest spațiu, la nord de Dunăre, care ar fi cele trei nedreptăți? Sau cele trei lucruri pe care le-ați introduce în manual, având credința că ele reprezintă adevăruri”, a întrebat Adrian Artene.

„Ar trebui valorificate, cu adevărat, culturile preistorice”

„În primul rând, ar trebui valorificate, cu adevărat, culturile preistorice. (…) Gânditorul de la Hamangia, din câte știu eu, este cea mai veche statuetă de tip contemplativ din lume. Are o vechime de peste 6000 de ani. Mai este un gânditor la Cucuteni, unul în Bulgaria, dar sunt mai recente. Apoi, civilizația geto-dacică… avem argumente foarte solide să spunem că aceasta a influențat Europa în mod semnificativ.

Cum ne explicăm, astăzi, că în arhivele spaniole există nenumărate documente în care vorbesc despre faptul că regii spanioli din Evul Mediu, ca și mulți alți prelați de rang înalt, i-au considerat pe Decebal, Burebista, Zamolxis sau Deceneu ca strămoșii lor. Poate cel mai mare rege din Evul Mediu al Spaniei, Alfonso El Sabio, Alfonso Cel Înțelept, care a condus Spania în secolul XIII, se considera urmașul lui Deceneu. Avem aceste informații, au fost descoperite de istoricul român Alexandru Busuioceanu”, a spus Daniel Roxin.

Daniel Roxin: „Regii spanioli revendicau rădăcini din lumea geto-dacică”

„Lituania a fost numită Geția, timp de secole, în Evul Mediu, conform cercetărilor făcute de istoricul Dan Oltean, iar teoria că lituanienii sunt urmașii geto-dacilor a fost foarte în vogă până în secolul XIX. (…) Regii spanioli revendicau rădăcini din lumea geto-dacică. Care este logica? Chiar așa să fie o confuzie? Adică autorii antici din vremea acelor evenimente istorice nu știau, făceau confuzii istorice?”, a continuat scriitorul.

