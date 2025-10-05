Prima pagină » Emisiuni » Altceva Podcast » Scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin: „Regii spanioli revendicau rădăcini din lumea geto-dacică”

Scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin: „Regii spanioli revendicau rădăcini din lumea geto-dacică”

05 oct. 2025, 15:20, Altceva Podcast
Scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin: „Regii spanioli revendicau rădăcini din lumea geto-dacică”

Scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin, o voce importantă în peisajul cultural românesc, a fost invitat în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. A discutat, printre altele, despre regii spanioli care „revendicau rădăcini din lumea dacică”. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja de sâmbătă, 4 octombrie 2025. Vezi AICI podcastul.

„Trei nedreptăți istorice făcute celor care au locuit în acest spațiu, la nord de Dunăre, care ar fi cele trei nedreptăți? Sau cele trei lucruri pe care le-ați introduce în manual, având credința că ele reprezintă adevăruri”, a întrebat Adrian Artene.

„Ar trebui valorificate, cu adevărat, culturile preistorice”

„În primul rând, ar trebui valorificate, cu adevărat, culturile preistorice. (…) Gânditorul de la Hamangia, din câte știu eu, este cea mai veche statuetă de tip contemplativ din lume. Are o vechime de peste 6000 de ani. Mai este un gânditor la Cucuteni, unul în Bulgaria, dar sunt mai recente. Apoi, civilizația geto-dacică… avem argumente foarte solide să spunem că aceasta a influențat Europa în mod semnificativ.

Cum ne explicăm, astăzi, că în arhivele spaniole există nenumărate documente în care vorbesc despre faptul că regii spanioli din Evul Mediu, ca și mulți alți prelați de rang înalt, i-au considerat pe Decebal, Burebista, Zamolxis sau Deceneu ca strămoșii lor. Poate cel mai mare rege din Evul Mediu al Spaniei, Alfonso El Sabio, Alfonso Cel Înțelept, care a condus Spania în secolul XIII, se considera urmașul lui Deceneu. Avem aceste informații, au fost descoperite de istoricul român Alexandru Busuioceanu”, a spus Daniel Roxin.

Daniel Roxin: „Regii spanioli revendicau rădăcini din lumea geto-dacică”

„Lituania a fost numită Geția, timp de secole, în Evul Mediu, conform cercetărilor făcute de istoricul Dan Oltean, iar teoria că lituanienii sunt urmașii geto-dacilor a fost foarte în vogă până în secolul XIX. (…) Regii spanioli revendicau rădăcini din lumea geto-dacică. Care este logica? Chiar așa să fie o confuzie? Adică autorii antici din vremea acelor evenimente istorice nu știau, făceau confuzii istorice?”, a continuat scriitorul.

Podcastul poate fi urmărit integral pe canalul de YouTube „Altceva cu Adrian Artene

Conținutul ALTCEVA cu Adrian Artene poate fi urmărit și pe conturile de FacebookInstagramTik Tok, dar și pe grupul de WhatsApp.

Autorul recomandă:

Scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin: „S-au descoperit artefacte în zona Troiei care seamănă izbitor ca formă cu cele din zona Dunării”

Adevărul despre Tăblițele de la Tărtăria: sunt sau nu prima scriere din lume. Daniel Roxin: „Părerile sunt împărțite”

Citește și

PODCAST ALTCEVA Daniel Roxin: „Mai degrabă descoperă detectoriștii comori antice decât arheologii, pe zona dacică”
14:46
Daniel Roxin: „Mai degrabă descoperă detectoriștii comori antice decât arheologii, pe zona dacică”
PODCAST ALTCEVA Scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin: „S-au descoperit artefacte în zona Troiei care seamănă izbitor ca formă cu cele din zona Dunării”
14:43
Scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin: „S-au descoperit artefacte în zona Troiei care seamănă izbitor ca formă cu cele din zona Dunării”
PODCAST ALTCEVA Adevărul despre Tăblițele de la Tărtăria: sunt sau nu prima scriere din lume. Daniel Roxin: „Părerile sunt împărțite”
14:00
Adevărul despre Tăblițele de la Tărtăria: sunt sau nu prima scriere din lume. Daniel Roxin: „Părerile sunt împărțite”
PODCAST ALTCEVA ”Căutătorul de comori” Daniel Roxin dezgroapă la ”ALTCEVA” adevărul despre strămoșii românilor: ”Istoria a fost mistificată”
11:41, 03 Oct 2025
”Căutătorul de comori” Daniel Roxin dezgroapă la ”ALTCEVA” adevărul despre strămoșii românilor: ”Istoria a fost mistificată”
PODCAST ALTCEVA Ovidiu Dragoș: Ritualul prin care le ”vorbim” îngerilor
19:13, 28 Sep 2025
Ovidiu Dragoș: Ritualul prin care le ”vorbim” îngerilor
PODCAST ALTCEVA Ovidiu Dragoș: Universul material este ochi pentru ochi
18:47, 28 Sep 2025
Ovidiu Dragoș: Universul material este ochi pentru ochi
Mediafax
Putin avertizează SUA în privința furnizării rachetelor Tomahawk Ucrainei: „Va duce la distrugerea relațiilor noastre”
Digi24
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că Europa va fi afectată: „E îngrijorător”
Cancan.ro
Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Adevarul
Savanții care au aprins imaginația „dacopaților”. Cum au fost transformați strămoșii românilor în super-eroi antici
Mediafax
Două tinere au fost reținute după ce au furat haine dintr-un magazin din Capitală și au agresat două angajate
Click
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Un priveghi în Argentina s-a transformat în șoc când „mortul” a intrat pe ușă: ”Sunt viu”
Digi24
Hamburgerul de lux de peste 9.000 de euro: clienții semnează un acord de confidențialitate și sunt selectați după o serie de întrebări
Cancan.ro
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa din imagine? E una dintre cele mai adorate artiste de la noi. Nici nu-ți dai seama din prima!
observatornews.ro
Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani
StirileKanalD
Acum s-a aflat de ce a murit de fapt Andreea Cuciuc! NU a fost ACCIDENT!
KanalD
Primul mesaj transmis de nepotul lui Nicolae Botgros de pe patul de spital. Care este starea sa de sănătate în prezent
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
Motivul pentru care medicamentele au gust RĂU
Capital.ro
Traian Băsescu rupe tăcerea după eliberarea Elenei Udrea. Prima sa declarație de la ieșirea acesteia: Ar fi fost un bun politician
Evz.ro
Cum să te îmbraci ca o vedetă fără să cheltui o avere
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
Cum a reacționat Ahmed când a aflat în ce locație inedită va merge la primul date cu Veronica? Andreea Mantea: „Nu pari fericit” Concurentul din „Casa Iubirii” a rămas fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit 63 de noi familii tinere de asteroizi
GALERIE FOTO Georgia: Oponenții partidului aflat la guvernare acuză NEREGULI în desfășurarea alegerilor locale
17:14
Georgia: Oponenții partidului aflat la guvernare acuză NEREGULI în desfășurarea alegerilor locale
ACTUALITATE Vučić și Orbán fac „unirea” Belgradului cu Budapesta printr-o cale FERATĂ de mare viteză. Porțiunea sârbească este gata
17:09
Vučić și Orbán fac „unirea” Belgradului cu Budapesta printr-o cale FERATĂ de mare viteză. Porțiunea sârbească este gata
VIDEO Adrian Năstase recunoaște ce s-a întâmplat cu OUĂLE de la Cornu: „Să nu contați pe ele”
17:03
Adrian Năstase recunoaște ce s-a întâmplat cu OUĂLE de la Cornu: „Să nu contați pe ele”
ACTUALITATE Prima „operațiune” a lui Piedone la conducerea ANPC-ului inventat de el. S-a apucat de experimente cu fructe din import. În primul episod, a despărțit ceara de mere
17:01
Prima „operațiune” a lui Piedone la conducerea ANPC-ului inventat de el. S-a apucat de experimente cu fructe din import. În primul episod, a despărțit ceara de mere
ANALIZĂ „Adoratorii Țarului”. De ce refuză Biserica Ortodoxă Rusă să recunoască autenticitatea rămășițelor Romanovilor, ultima familie regală a Imperiului Țarist
17:00
„Adoratorii Țarului”. De ce refuză Biserica Ortodoxă Rusă să recunoască autenticitatea rămășițelor Romanovilor, ultima familie regală a Imperiului Țarist
Bolnavii de cancer, victime colaterale în RĂZBOIUL dintre magistrați și guvern. Bolojan a vrut să elimine ordonanța președințială pentru a face economie. Zegrean: „Ce face guvernul e imoral și incorect”
EXCLUSIV Bolnavii de cancer, victime colaterale în RĂZBOIUL dintre magistrați și guvern. Bolojan a vrut să elimine ordonanța președințială pentru a face economie. Zegrean: „Ce face guvernul e imoral și incorect”
FINANCIAR Veștile proaste din weekend vin de la Ministerul Finanțelor: DATORIA publică a României bate toate recordurile și sugrumă bugetul țării
Veștile proaste din weekend vin de la Ministerul Finanțelor: DATORIA publică a României bate toate recordurile și sugrumă bugetul țării
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 6 octombrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Marius Tucă Show începe luni, 6 octombrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 6 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 6 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
ACTUALITATE Dezvăluirile unei românce mutate în Zanzibar, „colțul de Rai” adorat de mulți turiști. Cum arată viața dincolo de peisajele cu apă turcoaz
Dezvăluirile unei românce mutate în Zanzibar, „colțul de Rai” adorat de mulți turiști. Cum arată viața dincolo de peisajele cu apă turcoaz