Petrișor Peiu avertizează că PSD e cu pistolul la tâmplă și trebuie să voteaze guvernul Niculescu

PSD este pus în fața unei alegeri dificile: să își asume guvernarea sau să riște organizarea alegerilor anticipate, susține senatorul AUR Petrișor Peiu. Acesta a explicat, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, de ce consideră că președintele Nicușor Dan mizează pe presiunea politică asupra social-democraților. Urmăriți emisiunea pe YouTube.
Petrișor Peiu consideră că PSD se află într-o situație dificilă în negocierile pentru formarea noului Guvern. Social-democrații trebuie să își asume guvernarea, după ce au contribuit la schimbarea majorității parlamentare. În caz contrar, aceștia riscă organizarea unor alegeri anticipate.
„PSD-ul acum este cumva cu pistolul pe surse la tâmplă. Îi spune cineva: «Băi, facem alegeri anticipate dacă nu ești cuminte». Cineva obligă PSD-ul să guverneze. Păi, principiul este următorul: «Măi, PSD, tu m-ai pus să mă lupt cu toți ceilalți pentru tine. Acum trebuie să-ți asumi guvernarea». Dar PSD-ul nu prea vrea să-și asume guvernarea. Și atunci, acesta este un mesaj direct către ei”, spune Peiu
Petrișor Peiu susține că alegerile anticipate ar putea pune în pericol mandatele unor parlamentari PSD. Potrivit senatorului AUR, Nicușor Dan mizează pe acest scenariu pentru a determina PSD să susțină învestirea Guvernului.
„Ei, astăzi, dacă vor fi alegeri anticipate, deși sunt o mașinărie bine pusă la punct, vor lua sensibil mai puțin decât au luat data trecută. Unii dintre actualii parlamentari nu vor mai fi parlamentari și atunci vor vota în Guvern .Pe asta mizează președintele Nicușor Dan”
Senatorul AUR consideră că actuala confruntare politică este riscantă și că nicio tabără nu are un avantaj decisiv. Acesta a comparat situația cu un joc de poker între persoane care nu cunosc regulile. În opinia sa, tensiunile și negocierile dificile îngreunează formarea noului Guvern și prelungesc criza politică.