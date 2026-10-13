Petrișor Peiu avertizează că PSD e cu pistolul la tâmplă și trebuie să voteaze guvernul Niculescu

Petrișor Peiu consideră că PSD se află într-o situație dificilă în negocierile pentru formarea noului Guvern. Social-democrații trebuie să își asume guvernarea, după ce au contribuit la schimbarea majorității parlamentare. În caz contrar, aceștia riscă organizarea unor alegeri anticipate.

„PSD-ul acum este cumva cu pistolul pe surse la tâmplă. Îi spune cineva: «Băi, facem alegeri anticipate dacă nu ești cuminte». Cineva obligă PSD-ul să guverneze. Păi, principiul este următorul: «Măi, PSD, tu m-ai pus să mă lupt cu toți ceilalți pentru tine. Acum trebuie să-ți asumi guvernarea». Dar PSD-ul nu prea vrea să-și asume guvernarea. Și atunci, acesta este un mesaj direct către ei”, spune Peiu