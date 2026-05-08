Declarația momentului. Viorica Dăncilă nu exclude în viitor înscrierea într-o formațiune politică, posibil și AUR: „Nu exclud nimic!”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Viorica Dăncilă, politician și fost Premier al României, a vorbit despre cum nu exclude intrarea în partidul AUR. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Viorica Dăncilă: „Nu, nu cred că aș accepta o funcție în noul Guvern. Eu nu mai sunt înregimentată politic. Este un Guvern politic… În rest, aș accepta un lucru, dacă mi se solicită ajutorul, să fac lucruri bune pentru oameni și pentru țară. N-aș face niciodată un pas înapoi atunci când aș putea aduce un plus. Dar acum, pe toată cearta aceasta, pe toată ura aceasta, nu știu unde m-aș putea încadra.”

