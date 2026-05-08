Declarația momentului. Viorica Dăncilă nu exclude în viitor înscrierea într-o formațiune politică, posibil și AUR: „Nu exclud nimic!”

Andrei Rosz
Viorica Dăncilă se gândește să intre în AUR
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Viorica Dăncilă, politician și fost Premier al României, a vorbit despre cum nu exclude intrarea în partidul AUR. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Invitată la emisiunea Adinei Anghelescu, Viorica Dăncilă a vorbit despre cum nu exclude intrarea în partidul AUR. Aceasta a început prin a spune că nu ar accepta o funcție în viitorul Guvern al României. Politicianul susține că nu este înregimentată politic și nici nu își propune să devină. Aceasta afirmă că dorește să se implice doar în proiecte care aduc un plus României. Dăncilă susține că nu are în plan să se alăture niciunui partid în viitorul apropiat, dar nu exclude posibilitatea de a face parte din AUR. Aceasta susține că niciodată nu trebuie să spui niciodată, cu atât mai puțin când vine vorba despre politică.

„Nu, nu cred că aș accepta o funcție în noul Guvern. Eu nu mai sunt înregimentată politic. Este un Guvern politic… În rest, aș accepta un lucru, dacă mi se solicită ajutorul, să fac lucruri bune pentru oameni și pentru țară. N-aș face niciodată un pas înapoi atunci când aș putea aduce un plus. Dar acum, pe toată cearta aceasta, pe toată ura aceasta, nu știu unde m-aș putea încadra. În acest moment nu aș intra în niciun partid politic. Nu, nu aș intra. Nu știu, poate pe viitor… Nu că am ceva cu partidul (n.r. Partidul AUR), Doamne ferește sau cu conducerea… Dar nu în acest moment. Nu m-aș înregimenta politic. În acest moment am o misiune, sunt și copreședinte al Comisiei de Cooperare Economică și Dezvoltare China – Europa și consider că în acest moment este mult. Nu trebuie să mă regimentez politic pentru a putea ajuta mult mai mult țara mea. Să iau decizii, indiferent de culoare politică, atunci când pot să iau o decizie, să pot merge pe acest drum. Dar pe viitor, dacă va exista o mișcare, nu neapărat politică, o mișcare, un partid care să aducă plus pentru România, să aibă o altă abordare… Nu știu dacă o nouă formațiune… Eu asta vă spun, dacă ar exista o mișcare, o formațiune care să aducă un plus pentru România, care ar reuși să aducă unitate și să așeze la aceeași masă oameni cu experiență și expertiză. Nu mai vreau să fie numit, doar că e membru al unui partid. Trebuie să fie numit pentru că știe de a doua zi ce are de făcut pentru a aduce un plus. Nu exclud nimic. Știți că în politică și în viață niciodată să nu spui niciodată. Am văzut acum ce a însemnat niciodată nu mai mergem cu PSD-ul, noi niciodată nu mai mergem… Și poate peste o perioadă îi vedem împreună. Deci niciodată nu trebuie să spui niciodată…”, a explicat politicianul.

