Prima pagină » Emisiuni » Altceva Podcast » Dr. Adrian Marinescu, despre leacurile băbești: „Unele au o logică”

Dr. Adrian Marinescu, despre leacurile băbești: „Unele au o logică”

02 nov. 2025, 14:37, Altceva Podcast
Dr. Adrian Marinescu, despre leacurile băbești: „Unele au o logică”

Dr. Adrian Marinescu, medic infecționist și director al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, a fost invitat în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. A discutat despre eficiența leacurilor băbești în această perioadă: pot fi utile sau nu? Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja de sâmbătă, 1 noiembrie 2025. Vezi AICI podcastul.

Pot ajuta leacurile băbești? Medicul Adrian Marinescu a explicat, în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”, cât de eficiente ar fi aceste „leacuri”, de fapt. Gazda podcastului a oferit câteva exemple de astfel de „tratamente” care sunt luate în considerare de unii dintre cetățeni, pentru a se proteja în fața răcelii, în această perioadă.

„Leacurile băbești ar trebui excluse în perioada asta? Și aici mă refer la următoarele: ceaiurile, mierea de albine, sarea încălzită și așezată pe piept, cartofii așezați asemenea gulerului la gât, laptele cald despre care se spune că ajută la durerile în gât, usturoiul și ceapa, care au efecte protectoare. Care e adevărul despre ele? De pildă, laptele cald ajută la durerile în gât?”, a întrebat Adrian Artene.

„Din acele leacuri, unele au o logică”

Medicul a explicat că unele dintre leacurile băbești ar putea avea o logică.

„Hai să spunem că în momentul în care lichidul e cald, poate avea un efect antiinflamator. Dar eu aș spune așa… n-aș spune că sunt, din start, împotriva a tot ce înseamnă leacuri băbești. Ce înseamnă prin definiție? Este leacul din străbuni și oamenii înainte încercau să găsească niște soluții. Mureau și pe capete că nu aveau antibiotice. De curând, mi s-a părut interesant că fetița lui Carol I chiar s-a prăpădit de scarlatină. Ori, la momentul ăla, ar fi făcut orice pe lumea asta. Deci, era o bacterie, avea nevoie de antibiotice și n-a avut. Sau mureau oamenii de o grămadă de boli bacteriene.

Ce vreau să spun e că leacurile băbești pot avea o logică, dar ar trebui să mă gândesc… Nu usturoiul. (…) Dar nu trebuie să ne așteptăm la lucruri care sunt imediate. Am luat usturoiul, gata, ai rezolvat sezonul de gripă, nu mă vaccinez. Din acele leacuri, unele au o logică. Să spunem ceaiurile calde. Hai să spunem că țuica e considerată, la români, aliment, cum era berea la nemți. Altfel, alcoolul încurcă niște lucruri. Dacă vreau să iau cu alcool niște medicamente, multe dintre ele s-ar putea să nu meargă la fel de bine”, a spus dr. Adrian Marinescu.

Leacurile alea cred că erau pentru că atunci nu aveau alte variante”

„Baia e oțet la picioare reduce, într-adevăr, febra? Are vreo logică?”, a întrebat Adrian Artene.

Dr. Adrian Marinescu a mai explicat că acele leacuri existau în trecut, deoarce oamenii nu aveau alte variante de tratament.

„N-are o logică directă, astea sunt lucruri care pot să ajute pe moment, pentru un efect antiinflamator. Dar cât timp am la îndemână atât de multe alte variante… (…) teoretic, ele puteau să aibă o logică de ceva local ca antiinflamator. (…) Care e motivul pentru care nu iau un medicament simptomatic? Cumva, leacurile alea cred că erau pentru că atunci nu aveau alte variante. Nu înseamnă că ce era acum 150 de ani trebuie să fac acum, pentru că am alte variante”, a mai menționat. dr. Adrian Marinescu.

Podcastul poate fi urmărit integral pe canalul de YouTube „Altceva cu Adrian Artene”

Conținutul ALTCEVA cu Adrian Artene poate fi urmărit și pe conturile de FacebookInstagramTik Tok, dar și pe grupul de WhatsApp.

Autorul recomandă:

Răzvan Vasile: „Noi oamenii vom crește doar până la nivelul de adevăr pe care îl putem accepta despre noi”

Daniel Roxin: „Elevii olimpici la istorie nu au auzit de Cultura Cucuteni. Este IGNORATĂ aproape complet în manualele școlare”

Dr. Maria Păunel ne spune care este ora ideală pentru CINĂ și ce ar trebui să conțină. „E foarte important să avem un mix și nu în exces”

Dr. Adrian Marinescu a explicat când să ne vaccinăm împotriva gripei și cât timp suntem protejați. „Mulți dintre români se pot vaccina gratuit”

Dr. Adrian Marinescu: „Cine a trecut printr-un episod de gripă știe că e boala care te pune la pat foarte repede”

Citește și

PODCAST ALTCEVA Dr. Adrian Marinescu: „Dacă am o infecție virală, nu am ce să fac cu antibioticul”
15:01
Dr. Adrian Marinescu: „Dacă am o infecție virală, nu am ce să fac cu antibioticul”
PODCAST ALTCEVA Dr. Adrian Marinescu: „Cine a trecut printr-un episod de gripă știe că e boala care te pune la pat foarte repede”
14:10
Dr. Adrian Marinescu: „Cine a trecut printr-un episod de gripă știe că e boala care te pune la pat foarte repede”
PODCAST ALTCEVA Dr. Adrian Marinescu a explicat când să ne vaccinăm împotriva gripei și cât timp suntem protejați. „Mulți dintre români se pot vaccina gratuit”
13:59
Dr. Adrian Marinescu a explicat când să ne vaccinăm împotriva gripei și cât timp suntem protejați. „Mulți dintre români se pot vaccina gratuit”
PODCAST ALTCEVA Dr. Adrian Marinescu, invitat la „Altceva cu Adrian Artene”: Vom avea o nouă pandemie?!
14:32, 30 Oct 2025
Dr. Adrian Marinescu, invitat la „Altceva cu Adrian Artene”: Vom avea o nouă pandemie?!
PODCAST ALTCEVA Secretele Casei Regale a României, dezvăluite într-o ediție specială a podcastului ”Altceva cu Adrian Artene”
14:21, 24 Oct 2025
Secretele Casei Regale a României, dezvăluite într-o ediție specială a podcastului ”Altceva cu Adrian Artene”
PODCAST ALTCEVA Răzvan Vasile, despre legile de atracție ale Universului: „Orice se întâmplă are ambele trăsături în proporții egale”
16:41, 19 Oct 2025
Răzvan Vasile, despre legile de atracție ale Universului: „Orice se întâmplă are ambele trăsături în proporții egale”
Mediafax
Temperaturi record în România la început de noiembrie. ANM anunță când se răcește vremea
Digi24
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
Cancan.ro
Ce mesaje i-a trimis medicul Ștefania Szabo lui Daniel Balaș. Fostul preot le-a făcut publice: 'Nu sunt bine deloc'
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Adevarul
Caz straniu în Germania. Și-a luat Mercedes de 100.000 de euro și a descoperit că are plăcuțe de frână de lemn
Mediafax
Părintele inteligenței artificiale s-a răzgândit în privința temerilor legate de IA: „Cred că există speranță că putem conviețui”
Click
Cea mai înfricoșătoare pădure din lume se află în Transilvania și a devenit subiect în presa internațională: „Mulți au intrat aici și nu au mai ieșit”
Digi24
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat niciodată. Mesajul ministrului
Cancan.ro
Daniel Balaș, furios după moartea Ștefaniei Szabo. Dezvăluiri despre calvarul prin care a trecut. Mesaj pentru fostul ei soț: 'Trebuie să știe lumea adevărul despre voi'
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Fosile rare dezvăluie fețele primilor bebeluși ai speciei umane
HOROSCOP Horoscop 3 noiembrie 2025. GEMENII au parte de un nou început
15:00
Horoscop 3 noiembrie 2025. GEMENII au parte de un nou început
VIDEO Lavinia Betea despre episodul care a adâncit ruptura dintre Iliescu și Ceaușescu. „Tu, Iliescule, ce faci aici?”
15:00
Lavinia Betea despre episodul care a adâncit ruptura dintre Iliescu și Ceaușescu. „Tu, Iliescule, ce faci aici?”
TEHNOLOGIE Xi Jinping proiectează o nouă ordine mondială în care A.I. să fie reglementată de o organizație internațională
14:58
Xi Jinping proiectează o nouă ordine mondială în care A.I. să fie reglementată de o organizație internațională
FLASH NEWS Drulă, Voiculescu, Fritz, atacuri în rafală la PSD și PNL. Drulă: „Vor 6 orașe mici în locul unei metropole” / Voiculescu: „Ați văzut logo-ul PSD, PNL? Mic mic mic” / Fritz: Premierul OUG 13 va fi ales președintele PSD
14:07
Drulă, Voiculescu, Fritz, atacuri în rafală la PSD și PNL. Drulă: „Vor 6 orașe mici în locul unei metropole” / Voiculescu: „Ați văzut logo-ul PSD, PNL? Mic mic mic” / Fritz: Premierul OUG 13 va fi ales președintele PSD
ULTIMA ORĂ Se schimbă vremea în România. Meterologul ANM, EXCLUSIV pentru Gândul: Un front atmosferic rece ajunge în țara noastră și aduce ploi
13:55
Se schimbă vremea în România. Meterologul ANM, EXCLUSIV pentru Gândul: Un front atmosferic rece ajunge în țara noastră și aduce ploi
EXTERNE Trump vrea să folosească testele NUCLEARE drept pârghii de PRESIUNE în negocierile cu Rusia și China, susține Financial Times
13:53
Trump vrea să folosească testele NUCLEARE drept pârghii de PRESIUNE în negocierile cu Rusia și China, susține Financial Times