Dr. Adrian Marinescu, despre leacurile băbești: „Unele au o logică”

Dr. Adrian Marinescu, medic infecționist și director al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, a fost invitat în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. A discutat despre eficiența leacurilor băbești în această perioadă: pot fi utile sau nu? Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja de sâmbătă, 1 noiembrie 2025. Vezi AICI podcastul.

Pot ajuta leacurile băbești? Medicul Adrian Marinescu a explicat, în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”, cât de eficiente ar fi aceste „leacuri”, de fapt. Gazda podcastului a oferit câteva exemple de astfel de „tratamente” care sunt luate în considerare de unii dintre cetățeni, pentru a se proteja în fața răcelii, în această perioadă.

„Leacurile băbești ar trebui excluse în perioada asta? Și aici mă refer la următoarele: ceaiurile, mierea de albine, sarea încălzită și așezată pe piept, cartofii așezați asemenea gulerului la gât, laptele cald despre care se spune că ajută la durerile în gât, usturoiul și ceapa, care au efecte protectoare. Care e adevărul despre ele? De pildă, laptele cald ajută la durerile în gât?”, a întrebat Adrian Artene.

„Din acele leacuri, unele au o logică”

Medicul a explicat că unele dintre leacurile băbești ar putea avea o logică.

„Hai să spunem că în momentul în care lichidul e cald, poate avea un efect antiinflamator. Dar eu aș spune așa… n-aș spune că sunt, din start, împotriva a tot ce înseamnă leacuri băbești. Ce înseamnă prin definiție? Este leacul din străbuni și oamenii înainte încercau să găsească niște soluții. Mureau și pe capete că nu aveau antibiotice. De curând, mi s-a părut interesant că fetița lui Carol I chiar s-a prăpădit de scarlatină. Ori, la momentul ăla, ar fi făcut orice pe lumea asta. Deci, era o bacterie, avea nevoie de antibiotice și n-a avut. Sau mureau oamenii de o grămadă de boli bacteriene.

Ce vreau să spun e că leacurile băbești pot avea o logică, dar ar trebui să mă gândesc… Nu usturoiul. (…) Dar nu trebuie să ne așteptăm la lucruri care sunt imediate. Am luat usturoiul, gata, ai rezolvat sezonul de gripă, nu mă vaccinez. Din acele leacuri, unele au o logică. Să spunem ceaiurile calde. Hai să spunem că țuica e considerată, la români, aliment, cum era berea la nemți. Altfel, alcoolul încurcă niște lucruri. Dacă vreau să iau cu alcool niște medicamente, multe dintre ele s-ar putea să nu meargă la fel de bine”, a spus dr. Adrian Marinescu.

„Leacurile alea cred că erau pentru că atunci nu aveau alte variante”

„Baia e oțet la picioare reduce, într-adevăr, febra? Are vreo logică?”, a întrebat Adrian Artene.

Dr. Adrian Marinescu a mai explicat că acele leacuri existau în trecut, deoarce oamenii nu aveau alte variante de tratament.

„N-are o logică directă, astea sunt lucruri care pot să ajute pe moment, pentru un efect antiinflamator. Dar cât timp am la îndemână atât de multe alte variante… (…) teoretic, ele puteau să aibă o logică de ceva local ca antiinflamator. (…) Care e motivul pentru care nu iau un medicament simptomatic? Cumva, leacurile alea cred că erau pentru că atunci nu aveau alte variante. Nu înseamnă că ce era acum 150 de ani trebuie să fac acum, pentru că am alte variante”, a mai menționat. dr. Adrian Marinescu.

