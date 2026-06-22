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EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. O rivală din România a vrut să-i fure antrenorul lui Dinamo! Detalii din Polonia și ce s-a decis cu transferurile

EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. O rivală din România a vrut să-i fure antrenorul lui Dinamo! Detalii din Polonia și ce s-a decis cu transferurile
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„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu informații importante despre mutările de la Dinamo din această vară!

Vorbim despre ședințele de la Dinamo și ce s-a decis în privința transferurilor! Detalii despre listele de la club și jucătorii care și-au făcut loc acolo.

Cătălin Alexandru de la Radio Dinamo va fi alături de noi din cantonamentul din Polonia și ne aduce ultimele detalii de la echipă: ce pregătește Nuno Campos și cine e cel mai în formă fotbalist.

Azi, luni, de la 16.45, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.

Pierdeți doar dacă nu vă uitați!

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