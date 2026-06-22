Romeo Lungu, propunerea lui Adrian Veștea de ministru al Dezvoltării: „Aseară am aflat că voi fi ministru”

Deputatul Romeo-Daniel Lungu, propunerea lui Adrian Veștea de ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a declarat, înainte de începerea audierilor în comisii, că a aflat aseară că va ocupa această funcție.

Romeo Lungu, fost Director Sportiv la F.C. Gloria Buzău înainte să ajugă parlamentar, a s-a arătat încrezător că Guvernul Veștea va trece de votul final din Parlament.

„Eu cred că va trece Guvernul”, a spus deputatul Romeo Lungu pe holurile Parlamentului.

Întrebat care vor fi prioritățile sale în fruntea Ministerului Dezvoltării, după ce a fost propus pentru această funcție în Guvernul Veștea, Romeo Lungu a spus că discuția cu Atilla Cseke și stadiul problemelor pe PNRR sunt prioritatea numărul 1.

„În primul rând, discuția cu domnul Cseke. Prioritatea numărul 1. Și stadiul problemelor pe PNRR. Asta este prioritatea nr 1. Asta vreau să fac în urma discuției….Aseară am aflat că voi fi ministru desemnat. Mai mult, să prioritizăm proiecte și să găsim fondurile necesare pentru a le finanța. O să vedem exact. Nu știu ce e acolo”, a mai spus Romeo Lungu.

Romeo Lungu a fost întrebat și ce îl recomandă pentru funcția de ministru al Dezvoltării. Acesta a spus că a terminat studiile în administrație publice, a lucrat ca vicepreședinte la CJ și este în contact cu primarii.

„Am terminat studiile în administrație publică, am lucrat ca vicepreședinte la Consiliul Județean, sunt în contact cu primarii, cam astea sunt lucrurile. Cu primarii în general, cu structurile asociative, am fost membru al comisiilor de administrație din Parlament”.

Cine este Romeo Lungu, propunerea de ministru al Dezvoltării

Romeo-Daniel Lungu, în vârstă de 47 de ani, este deputat PSD de Buzău, aflat la al doilea mandat și ocupă în prezent și funcția de chestor al Camerei Deputaților. În tinerețe, a activat ca arbitru de fotbal în ligile inferioare, conform CV-ului său. Până în 2020, a fost vicepreședinte al CJ Buzău și Director executiv al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Buzău.

Acesta a mai lucrat la S.C. Compania de apă S.A. Buzău, a fost în CA al S.C Transbus S.A Buzau, a fost și consilier senatorial și a lucrat și în prefectura Buzău. Lungu este actual președinte al organizației județene PSD Buzău – a preluat conducerea filialei în mai 2025, după demisia lui Lucian Romașcanu.