Marian Căpățână: „Mi-a plăcut întotdeauna să fac afaceri”

Marian Căpățână a fost invitat în emisiunea „Dan Diaconescu Direct”, luni seara. Printre altele, bărbatul a menționat că a început să facă afaceri încă din anul 1990, la scurt timp după Revoluție. Emisiunea integrală poate fi urmărită AICI.

Marian Căpățână a precizat, în emisiunea prezentată de Dan Diaconescu seara trecută, că l-a atras lumea afacerilor încă din perioada Revoluției. Din acest motiv, invitatul lui Dan Diaconescu a intrat, încet și sigur, în această lume.

„Mi-a plăcut întotdeauna să fac afaceri, din 1990, imediat după Revoluție. Eram student în Constanța, un oraș cu putere tranzacționistă mare, mai capitalist, am prins gustul banilor de foarte tânăr. Mai ales că în primii 3 ani de facultate făceam 3 săptămâni pe vară practică în port. Eu am făcut Facultatea de Utilaje și Instalații Portuare. (…) În timpul Revoluției eram în armată și am intrat la facultate din armată. A venit capitalismul sălbatic și începem să facem afaceri. Ce a făcut toată lumea, blugi, țigări (n.r. le importau pentru a le vinde în România). Și am început să ne capitalizăm. În anul 6 de facultate am avut și prima casă, la Drăgănești-Olt, construită”, a precizat Marian Căpățână.

„De tânăr am avut ideea aceasta că orice român trebuie să își construiască o casă, să aibă o bibliotecă și am făcut și eu acest lucru. Am făcut în continuare afaceri și am încercat să avansez pe diferite domenii, dar, la un moment dat, mi-am dat seama că sistemul este atât de bine structurat… Pe românește, ca să faci afaceri în România de la o anumită sumă, de la 500.000 de euro, nu poți să faci fără să fii bine conectat”, a mai menționat Marian Căpățână.

