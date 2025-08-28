Ion Cristoiu: „Mi-e dor de știri negative, nu mai văd pe nicăieri”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre modul în care sunt prezentate știrile în ultima perioadă. Acesta spune că emisiunile difuzate dau impresia că România este o țară fără probleme. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

România, o țară „fără probleme”

Ion Cristoiu a descris o emisiune difuzată zilnic la radio, pe care o ascultă cu regularitate. El spune că tonul blând al prezentatorului și selecția știrilor creează impresia că nu există nicio problemă în țară. Totul pare pozitiv.

„Deci Radio România Actualități are o emisiune la 10 fără 10 dimineața: „Doar o vorbă să-ți mai spun”. Eu un popă și de fiecare dată mă gândesc cu groază că dacă o aud, adorm. În primul rând că are o voce blândă și, în al doilea rând, în textele lui totul e bine. Și, în general, vreau să spun un lucru. Eu, din nenorocire, n-am trecut pe altele. Ascult Radio România Actualități. La sfârșitul acestor programe zic: bă, ce frumos e în România. Bă, nu e nimic rău. S-a deschis o grădiniță unde copiii cântă „Hai la groapa cu furnici”. Interviu cu prefectul. Cu prefectul, cu primarul.”, spune invitatul.

Ion Cristoiu: „Mi-e dor de știri negative. Nu mai dă nimeni”

În dialogul cu Marius Tucă, publicistul a spus că îi lipsesc știrile negative. Presa transmite doar informații „pozitive” și oferă o imagine falsă a societății.

„Eu am spus că mi-e dor de știri negative. Nu e nici o știre negativă. Nu mai dă nimeni.”, afirmă publicistul.

