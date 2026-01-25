Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Năstase: „România a intrat într-o serie de crize, iar elitele intelectuale și politice nu mai sunt în stare să ofere siguranță și soluții”

Adrian Năstase: „România a intrat într-o serie de crize, iar elitele intelectuale și politice nu mai sunt în stare să ofere siguranță și soluții”

Malina Maria Fulga
25 ian. 2026, 08:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase, fostul prim-ministru al României, a tras un semnal de alarmă cu privire la lipsa de acțiune a clasei politice românești, în contextul în care România se află într-o situație defavorabilă atât din punct de vedere economic, cât și geopolitic. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Fostul prim-ministru, Adrian Năstase, atrage atenția asupra poziției dezavantajoase din punct de vedere geopolitic a României, dar și asupra lipsei de acțiune a oamenilor politici în vederea stabilirii unor termeni la nivel european care ar putea avantaja economic țara noastră privind politica de comerț.

„Marea noastră problemă este că noi, până acum, contăm în Uniunea Europeană, inclusiv din punct de vedere economic. NATO, din păcate, pare să se fărâmițeze, iar acesta este un lucru foarte rău. Nu aș putea spune că Rusia are relații amicale cu noi și, practic, suntem într-o zonă în care Ungaria și Serbia sunt apropiate de Rusia. Din punctul meu de vedere, spun că Ungaria este aproape de Rusia deoarece aceasta este mai aproape de România decât America. Bulgaria, în schimb, are o formulă destul de echilibrată. Deci, noi suntem înconjurați acum la vest, nu la est, de țări care au o politică oarecum quasi-NATO, ca să nu spun că este anti-NATO. Din acest punct de vedere, eu cred că România ar trebui, în primul rând, să se bată ca Parlamentul European să ratifice tratatul comercial cu China, care este înghețat. Cred că este important pentru Uniunea Europeană să finalizeze negocierile cu India. De exemplu, Canada a încheiat un acord extrem de important cu China zilele trecute. Noi rămânem în urmă, am sugerat de atâtea ori să formăm un Minister al Comerțului, explicând că nu mai este vorba doar de politica comercială de la Bruxelles, ci de reglajul fin pe care fiecare țară ar trebui să îl facă în privința taxelor vamale și a celorlalte aspecte. Așa s-a întâmplat și în cazul acordului de liber schimb cu Ucraina, un document de 2000 de pagini pentru care noi nu eram pregătiți și nici nu aveam documentul respectiv.”

Adrian Năstase: „România a intrat într-o succesiune de crize și nu mai există speranța că lucrurile se vor remedia

România se află într-o perioadă în care se succed diferite crize, susține Adrian Năstase, pe care clasa politică românească nu are capacitatea să le gestioneze, iar românii și-au pierdut speranța că acest lucru s-ar putea întâmpla și că am intra pe un făgaș normal.

„Sunt două capitole diferite, o chestiune legată de liderii europeni, care și-au pierdut din vigoare și din anvergură, și România, care a intrat într-o succesiune de crize în care elita intelectuală și cea politică nu mai sunt capabile să inspire încredere sau speranță. Cred că acesta este lucrul cel mai grav, greutățile pot fi suportate atunci când ai speranța că lucrurile se remediază, însă la noi, aceasta este principala problemă. La fel se întâmplă și în plan internațional, deoarece felul în care acționează Trump ne induce ideea că nu există o anumită cale sau o direcție clară.”

