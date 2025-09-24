Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „Instituțiile statului sunt VINOVATE atât pentru acțiune, cât și pentru inacțiune”

Andrei Rosz
24 sept. 2025, 07:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre vinovăția instituțiilor statului, prin implicarea sau neimplicarea acestora. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Să constituim cumva acest grup de specialiști, eventual și cu experți străini, specialiști obiectivi, care să cerceteze cum s-a putut ca nicio instituție a statului, prevăzută în constituție, să reacționeze.

Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre vinovăția instituțiilor statului, prin implicarea sau neimplicarea acestora. Acesta a început prin a spune că în legătură cu anularea alegerilor, este nevoie de un proces. Acesta susține că altfel nu se repară nimic. Primul pas care trebuie făcut este pornirea urmăririi penale. „In rem”, trebuie pornită o urmărire penală, căci doar așa se pot găsi autorii anulării alegerilor. Se trece, apoi, spune politicianul, la cercetare în persoană, la inculpare și trimitere în fața justiției. Al doilea pas necesar este reorganizarea alegerilor. Acesta susține că alegerile nu au fost libere și corecte. Iar pentru a putea merge mai departe este nevoie de o serie de alegeri libere și corecte. În fine, al treilea pas este acela prin care se creează un grup de lucru. Severin propune crearea unui grup de lucru în care să se analizeze cum au fost posibile astfel de evenimente.

„Trebuie să aibă parte de un proces. Altminteri, nu vom putea repara nimic. Primul pas care trebuie făcut sau, mă rog, printre primii pași, cred eu, este acela de a porni, ca să vorbesc în termeni tehnici, urmărirea penală împotrivă, în legătură cu acest caz. Deci, în primul rând in rem, cum se spune, asupra faptei. Cercetarea penală a faptei conduce la identificarea autorilor. Se trece mai departe la cercetare în persoană și după aceea la inculpare și trimiterea în fața justiției. Al doilea pas important este reorganizarea de alegeri. Cumva, nu știu cum. Tehnic se poate găsi o soluție, pentru că suntem într-o situație excepțională și putem să găsim o soluție inclusiv la cererea populației. Trebuie să avem alegeri libere și corecte. Cele care au fost, n-au fost nici libere, nici corecte. Aici eu vorbeam despre răspundere penală a celor care au dat lovitura de stat. Apoi există, cum să spun, și Parlamentul… Câte n-au fost ele soluții politice, le găsim, nu discutăm tehnic. Și a 3-a chestiune, după părerea mea, trebuie constituit rapid un grup și de specialiști aleși, mă rog, de liderii politici, să spunem. Nu mă refer la liderii partidelor, la liderii acestei clici. Dar să constituim cumva acest grup de specialiști, eventual și cu experți străini, specialiști obiectivi, care să cerceteze cum s-a putut ca nicio instituție a statului, prevăzută în constituție, să reacționeze. Deci nu discutăm de vinovățiile personale, individuale. Vorbim de instituții. Constituția a fost gândită și a creat instituții care trebuiau să apere concepția noastră și să reacționeze, că asta înseamnă să apere. Unele din aceste instituții sunt vinovate prin acțiune și altele sunt vinovate prin inacțiune. După părerea mea, toate sunt compromise. Și atunci trebuie să începem un studiu, în primul rând cu specialiști, ca să vedem exact ce n-a funcționat. Să propunem o profundă reformă constituțională.”, a explicat politicianul.

