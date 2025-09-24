Adrian Severin: „Instituțiile statului sunt VINOVATE atât pentru acțiune, cât și pentru inacțiune”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre vinovăția instituțiilor statului, prin implicarea sau neimplicarea acestora. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Să constituim cumva acest grup de specialiști, eventual și cu experți străini, specialiști obiectivi, care să cerceteze cum s-a putut ca nicio instituție a statului, prevăzută în constituție, să reacționeze.”

Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre vinovăția instituțiilor statului, prin implicarea sau neimplicarea acestora. Acesta a început prin a spune că în legătură cu anularea alegerilor, este nevoie de un proces. Acesta susține că altfel nu se repară nimic. Primul pas care trebuie făcut este pornirea urmăririi penale. „In rem”, trebuie pornită o urmărire penală, căci doar așa se pot găsi autorii anulării alegerilor. Se trece, apoi, spune politicianul, la cercetare în persoană, la inculpare și trimitere în fața justiției. Al doilea pas necesar este reorganizarea alegerilor. Acesta susține că alegerile nu au fost libere și corecte. Iar pentru a putea merge mai departe este nevoie de o serie de alegeri libere și corecte. În fine, al treilea pas este acela prin care se creează un grup de lucru. Severin propune crearea unui grup de lucru în care să se analizeze cum au fost posibile astfel de evenimente.