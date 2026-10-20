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Cristela Georgescu acuză presiuni mediatice asupra familiei: „Nu mi se pare normal ca probele să apară peste tot”

Cristela Georgescu acuză presiuni mediatice asupra familiei: „Nu mi se pare normal ca probele să apară peste tot”
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Cristela Georgescu a criticat presiunea mediatică asupra familiei sale. Ea susține că informațiile din dosarul soțului său au ajuns în presă înainte de a fi comunicate oficial familiei. De asemenea, aceasta a relatat despre perchezițiile de la domiciliu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Mă scuzați, eu trebuie să fiu și mamă”

Invitată la „Marius Tucă Show”, Cristela Georgescu a vorbit despre presiunea mediatică exercitată asupra familiei sale. Ea a relatat un episod petrecut în timpul perchezițiilor de la domiciliul lor. Aceasta susține că în presă circulau informații false privind sume de bani care ar fi fost găsite în pereții locuinței.

„Această presiune mediatică nu se face din proprie inițiativă. În ziua în care au intrat peste noi dimineață în casă, eu chiar le-am zis: «Mă scuzați, eu trebuie să fiu și mamă». Spălasem echipamentul de scrimă al băiatului, trebuia să-l întind. A venit după mine mă păzea tot timpul cineva, și, întinzând rufele, am auzit la vecinul nostru, care are televizorul foarte tare dat, e în vârstă, auzeam despre mine. Auzeam despre sumele importante de bani care s-au găsit în pereți. Noi, spre stupoarea lor, neavând nici măcar un seif în casă.”, a declarat soția lui Călin Georgescu.

„Nu mi se pare normal ca probele să apară peste tot înainte de a apărea în fața judecătorului”

Soția lui Călin Georgescu a criticat modul în care informațiile din dosarul acestuia au ajuns în presă. Cristela susține că familia a aflat din mass-media despre decizia instanței, înainte de a primi comunicarea oficială. Ea a reclamat și publicarea unor probe, date personale și imagini din timpul perchezițiilor.

„Apoi, vă rog să luăm un exemplu recent. Motivarea judecătorului era în toată presa, vineri. Și la noi a ajuns luni. Noi am aflat că el va fi arestat de la presă. În momentul în care ne-au sunat de la presă și au zis: «Vedeți că s-a dat decizia», am sunat avocații. Nu mi se par lucruri normale. De asemenea, nu mi se pare normal ca probele să apară peste tot înainte de a apărea în fața judecătorului. Nu mi se pare normal că datele personale au fost expuse cu atâta… Și imagini din casă și de la percheziție. Vă rog să mă credeți.”, a adăugat Cristela.

„N-am colectat nicio dată personală”

Cristela a vorbit și despre amenda de 10.000 de euro primită pentru presupusa colectare a datelor personale. Aceasta respinge acuzațiile și susține că site-ul lui Călin Georgescu avea doar un rol informativ.

„Noi am luat o amendă de 10.000 de euro și s-a spus că am colectat datele personale. N-am colectat nicio dată personală. Vreau toată lumea să știe. Dezmint. Am avut un site și este în continuare site-ul lui Călin, care este un site de informare. E programul lui de țară acolo și CV-ul lui, pe care nici pe acesta nu l-au citit. De aceea spun că înainte de ’89 a fost în străinătate, că n-au făcut măcar atâta efort.”, a explicat ea.

Călin Georgescu a anunțat pe 19 octombrie că dosarul a fost înaintat Curții de Apel București pentru soluționarea contestației formulate de procurori. Termenul de judecată a fost stabilit pentru vineri, 23 octombrie. Fostul candidat la alegerile prezidențiale fusese arestat preventiv pe 29 septembrie, pentru 30 de zile, într-un dosar în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune.

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