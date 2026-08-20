Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu analizează întâlnirea Ilie Bolojan și președinta CCR: „Nu le mai pasă. Nici pe vremea otomanilor nu se întâmpla așa ceva”

Ion Cristoiu analizează întâlnirea Ilie Bolojan și președinta CCR: „Nu le mai pasă. Nici pe vremea otomanilor nu se întâmpla așa ceva”

Andrei Rosz
Ion Cristoiu analiza video intalnire Bolojan Simina Tanasescu la Marius Tuca Show
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ion Cristoiu analizează întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu. Jurnalistul susține că se încalcă legea cu bună știință, dar nu îi mai interesează pe cei de la guvernare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Vezi galeria foto
6 poze

Sondaj Gândul

Ești de acord cu tăierea burselor sociale pentru elevi de către Guvernul Bolojan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Simina Tănăsescu nu avea cum să nu-și dea seama”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu susține că întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu a fost o gravă încălcare deontologică. Acesta afirmă că nu s-au întâlnit premierul României cu președinta CCR, ci s-au întâlnit un judecător cu o parte din proces. Jurnalistul dă drept exemplu situații procesuale din Imperiul Otoman. Acesta menționează că niciodată nu s-ar fi întâlnit un judecător de partaj cu una dintre părțile din dosar. Cristoiu afirmă că Tănăsescu s-a întâlnit intenționat cu Ilie Bolojan.

„În primul rând, Bolojan nu era premier, ci era parte în dosar. Deci luni aveau un proces în care ea era judecătoare, era chiar raportor. Nicăieri în lumea civilizată, nici măcar pe vremea otomanilor, când era un proces nu se întâmpla așa ceva. Judecătorul, se numea Cadiu, de care asculta și sultanul, nu există ca un judecător de partaj, de împărțire, să se întâlnească, nu întâmplător, cu una din părți. Pentru că, în cazul acesta, Ilie Bolojan era una din părți. Deci Simina Tănăsescu nu avea cum să nu-și dea seama. Și dacă era judecătoare de ocol, tot își dădea seama.”, explică scriitorul. 

Cum au evoluat „șmecheriile” în istoria post-decembristă a țării?

Scriitorul menționează că au existat mai multe perioade în istoria noastră post-decembristă. Acesta susține că au fost momente politice în care se făceau „șmecherii” pe ascuns, apoi cu acoperire, iar acum se fac pe față. Jurnalistul precizează că din al doilea mandat al lui Iohannis au început să se facă „șmecherii” la vedere. Una dintre aceste „șmecherii”, afirmă Cristoiu, este și rămânerea lui Ilie Bolojan în interimat timp de 107 zile.

„Deci noi am avut în post-decembrism mai multe perioade. Una în care se făceau șmecherii, dar pe șest. După asta, au început să facă șmecherii, dar cu acoperire. Adică aici era întâlnirea, se dădea și un comunicat… În ultima vreme, mai ales de la ultimul mandat, de la al doilea al lui Klaus Iohannis, dar mai ales de când a venit Nicușor Dan, nu le mai pasă. Adică fac ăsta pe față. Bolojan e demis de 107 zile și puțin îi pasă. Încalcă legea, cum spunea și Toni Neacșu, și dă hotărâri de Guvern…”, menționează jurnalistul. 

Întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu, a generat reacții în spațiul public. Acest lucru s-a petrecut mai ales după confirmarea întrevederii de către premier. Ilie Bolojan a respins acuzațiile privind o posibilă imixtiune în activitatea Curții. Premierul a susținut că discuțiile au vizat probleme administrative. Întâlnirea a fost criticată de președinta ÎCCJ, Lia Savonea, care a cerut clarificări. Savonea a atras atenția asupra riscului ca imaginea și credibilitatea CCR să fie afectate.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu demantelează „succesul” MApN cu drona marină de lângă Neptun Deep: „A fost o campanie mediatică. Drona nu reprezenta niciun pericol”
22:23
Ion Cristoiu demantelează „succesul” MApN cu drona marină de lângă Neptun Deep: „A fost o campanie mediatică. Drona nu reprezenta niciun pericol”
MARIUS TUCĂ SHOW Toni Neacșu explică cum ar putea motiva CCR decizia privind legea integrității: „A fost aplicată prost ani de zile, deci nu e retroactivitate”
22:17
Toni Neacșu explică cum ar putea motiva CCR decizia privind legea integrității: „A fost aplicată prost ani de zile, deci nu e retroactivitate”
MARIUS TUCĂ SHOW Toni Neacșu afirmă că Fritz se victimizează, dar nu va avea efect pentru că „încetarea de drept a mandatului de primar intervine potrivit legii”
21:45
Toni Neacșu afirmă că Fritz se victimizează, dar nu va avea efect pentru că „încetarea de drept a mandatului de primar intervine potrivit legii”
MARIUS TUCĂ SHOW Toni Neacșu dezvăluie ce s-ar fi aflat în spatele întâlnirii Bolojan-Tănăsescu: „Decizia CCR în dosarul legii integrității trebuia amânată”
21:07
Toni Neacșu dezvăluie ce s-ar fi aflat în spatele întâlnirii Bolojan-Tănăsescu: „Decizia CCR în dosarul legii integrității trebuia amânată”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 20 august, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
17:12, 19 Aug 2026
Marius Tucă Show începe joi, 20 august, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
MARIUS TUCĂ SHOW Crin Antonescu explică influența USR asupra electoratului său: Propaganda eficientă îi ține captivi în lupta împotriva PSD-ului
22:10, 18 Aug 2026
Crin Antonescu explică influența USR asupra electoratului său: Propaganda eficientă îi ține captivi în lupta împotriva PSD-ului
Mediafax
Scandalul dronei de lângă Neptun Deep: Miruță explică haosul și ERORILE de comunicare
Digi24
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp să decid”. Cum își argumentează plecarea
Cancan.ro
Apartament de 19.000 de lei, scos la licitație de ANAF. Prețul a fost redus la jumătate
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
Adevarul
Autostrada Moldovei, traseul complet. Ce tronsoane au fost deschise și ce se inaugurează în 2026, pe A7 Ploiești - Siret
Mediafax
Barbie și Ken s-au ÎNGRĂȘAT în ultimii 30 de ani! Cum s-au schimbat celebrele păpuși odată cu oamenii
Click
Mama Andreei Anița, mesaj dureros la cinci luni de la moartea tinerei: „Copila mea dragă, cu ochii ca cerul și părul bălai”
Digi24
Iubitul lui Hayden Panettiere, condamnat pentru violenţă domestică, era în apartament în momentul morţii: „Nu a dat semne de emoţie”
Cancan.ro
Ce salariu încasa medicul rezident care și-a luat viața la Spitalul Universitar? Tânărul de 28 de ani trăia o dramă
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent. Unde a ajuns să muncească
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Marian Godina a demisionat din Poliție. Care e motivul și ce va face în continuare
Descopera.ro
Obiceiul simplu care îți schimbă viața fără să știi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vreau să te dezbrac si să te arunc în zăpadă!
Descopera.ro
Un gândac vechi de 100 de milioane de ani nu seamănă cu niciun alt animal viu sau dispărut
FLASH NEWS Fostul șef IGSU, generalul Dan Paul Iamandi, a fost trecut în rezervă, printr-un decret semnat de Nicușor Dan
22:36
Fostul șef IGSU, generalul Dan Paul Iamandi, a fost trecut în rezervă, printr-un decret semnat de Nicușor Dan
ULTIMA ORĂ Atentat terorist dejucat în New York. O femeie voia să arunce în aer clădirea Capitoliului statului Albany
22:27
Atentat terorist dejucat în New York. O femeie voia să arunce în aer clădirea Capitoliului statului Albany
EXCLUSIV Cel mai mare rival, fostul primar Robu, îl torpilează pe Dominic Fritz: „Și-a făcut campanie cu Clanul Cârpaci / A dărâmat o poartă special pentru ei”
22:09
Cel mai mare rival, fostul primar Robu, îl torpilează pe Dominic Fritz: „Și-a făcut campanie cu Clanul Cârpaci / A dărâmat o poartă special pentru ei”
RĂZBOI Sute de militari ucraineni au dezertat în timpul antrenamentelor din Germania. Care sunt motivele invocate de aceștia
21:53
Sute de militari ucraineni au dezertat în timpul antrenamentelor din Germania. Care sunt motivele invocate de aceștia
VIDEO Miruță explică de ce a știut în primele secunde că drona nu e ucraineană. Ar fi deschis un canal direct cu Kievul
21:52
Miruță explică de ce a știut în primele secunde că drona nu e ucraineană. Ar fi deschis un canal direct cu Kievul
Patrick André de Hillerin. Un om, un lider, un exemplu: Ilie Bolojan. O fraudă totală
21:34
Patrick André de Hillerin. Un om, un lider, un exemplu: Ilie Bolojan. O fraudă totală

Cele mai noi

Trimite acest link pe