Ion Cristoiu analizează întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu. Jurnalistul susține că se încalcă legea cu bună știință, dar nu îi mai interesează pe cei de la guvernare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



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„Simina Tănăsescu nu avea cum să nu-și dea seama”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu susține că întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu a fost o gravă încălcare deontologică. Acesta afirmă că nu s-au întâlnit premierul României cu președinta CCR, ci s-au întâlnit un judecător cu o parte din proces. Jurnalistul dă drept exemplu situații procesuale din Imperiul Otoman. Acesta menționează că niciodată nu s-ar fi întâlnit un judecător de partaj cu una dintre părțile din dosar. Cristoiu afirmă că Tănăsescu s-a întâlnit intenționat cu Ilie Bolojan.

„În primul rând, Bolojan nu era premier, ci era parte în dosar. Deci luni aveau un proces în care ea era judecătoare, era chiar raportor. Nicăieri în lumea civilizată, nici măcar pe vremea otomanilor, când era un proces nu se întâmpla așa ceva. Judecătorul, se numea Cadiu, de care asculta și sultanul, nu există ca un judecător de partaj, de împărțire, să se întâlnească, nu întâmplător, cu una din părți. Pentru că, în cazul acesta, Ilie Bolojan era una din părți. Deci Simina Tănăsescu nu avea cum să nu-și dea seama. Și dacă era judecătoare de ocol, tot își dădea seama.”, explică scriitorul.

Cum au evoluat „șmecheriile” în istoria post-decembristă a țării?

Scriitorul menționează că au existat mai multe perioade în istoria noastră post-decembristă. Acesta susține că au fost momente politice în care se făceau „șmecherii” pe ascuns, apoi cu acoperire, iar acum se fac pe față. Jurnalistul precizează că din al doilea mandat al lui Iohannis au început să se facă „șmecherii” la vedere. Una dintre aceste „șmecherii”, afirmă Cristoiu, este și rămânerea lui Ilie Bolojan în interimat timp de 107 zile.

„Deci noi am avut în post-decembrism mai multe perioade. Una în care se făceau șmecherii, dar pe șest. După asta, au început să facă șmecherii, dar cu acoperire. Adică aici era întâlnirea, se dădea și un comunicat… În ultima vreme, mai ales de la ultimul mandat, de la al doilea al lui Klaus Iohannis, dar mai ales de când a venit Nicușor Dan, nu le mai pasă. Adică fac ăsta pe față. Bolojan e demis de 107 zile și puțin îi pasă. Încalcă legea, cum spunea și Toni Neacșu, și dă hotărâri de Guvern…”, menționează jurnalistul.

Întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu, a generat reacții în spațiul public. Acest lucru s-a petrecut mai ales după confirmarea întrevederii de către premier. Ilie Bolojan a respins acuzațiile privind o posibilă imixtiune în activitatea Curții. Premierul a susținut că discuțiile au vizat probleme administrative. Întâlnirea a fost criticată de președinta ÎCCJ, Lia Savonea, care a cerut clarificări. Savonea a atras atenția asupra riscului ca imaginea și credibilitatea CCR să fie afectate.