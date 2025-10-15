Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Diaconescu: „Atacul HIBRID presupune să postezi simultan pe toate platformele de social media”

Dan Diaconescu: „Atacul HIBRID presupune să postezi simultan pe toate platformele de social media”

Alexandra Anton Marinescu
15 oct. 2025, 09:35, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Diaconescu a vorbit despre noțiunile de „război cibernetic” și „atac hibrid”, care au devenit tot mai prezente în discursul public. El a explicat cum aceste concepte pot fi duse la absurd. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Atac hibrid înseamnă să postezi simultan pe două platforme

Dan Diaconescu a spus că termenii folosiți astăzi în spațiul public au ajuns să fie atât de vagi, încât pot fi interpretați oricum. El a ironizat ideea de „război cibernetic”. Orice postare banală pe internet ar putea fi considerată o amenințare.

„Războiul cibernetic înseamnă așa: deschizi un cont pe YouTube sau pe TikTok sau pe Facebook și postezi acolo ceva. Zi și tu ceva. Orice. Despre fotbal. Ghiță, ce bine ai dat-o în portiță. Ăsta poate fi considerat un atac cibernetic împotriva jucătorilor din lotul național. Atac hibrid înseamnă să postezi simultan și pe Facebook și pe TikTok și în momentul ăsta, când ai postat pe Facebook și TikTok ceva cu voievodul Călin Georgescu sau ceva cu Nicușor Dan, SRI zice ăsta este un război hibrid.”, afirmă invitatul.

Dan Diaconescu: „Pe timpuri, intelectualii mergeau la Canalul Dunăre–Marea Neagră. Eu am fost trimis la Canal 33”

Diaconescu a discutat și despre numele postului „Canal 33”. Dacă odinioară intelectualii erau trimiși la Canalul Dunăre–Marea Neagră, el „a fost trimis” simbolic la Canal 33, unde realizează în prezent emisiunea „Dan Diaconescu Direct”.

„Cine va avea patru conturi simultane, că mai e și Instagram și X, ăla se duce direct la Poarta Albă. Ăla se duce direct la canal. Știi că pe timpuri intelectualii erau trimiși la canalul Dunăre-Marea Neagră. Așa am fost trimis la Canal 33. Mă întrebau mereu telespectatorii: «de ce nu sunteți pe Canal 33?» Zic: ba sunt chiar acolo. Eu eram pe poziția 71. (…) Te chemi Canal 33. Dacă te chemi Canal 33, toată lumea te caută pe butonul 33 și nu te găsește.”, spune el.

