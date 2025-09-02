Dan Diaconescu: „Mă sunase Băsescu când am fost reținut, l-am întrebat de ce m-a arestat”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Diaconescu a relatat un episod mai puțin cunoscut din perioada arestării sale. În acele momente a fost sunat chiar de președintele României de atunci, Traian Băsescu. Fostul șef al statului i-ar fi sugerat chiar numele partidului pe care urma să-l înființeze. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Diaconescu: „De ce m-ai arestat, nea Traiane?”

Dan Diaconescu a povestit cum a descoperit mai multe apeluri pierdute, inclusiv unul de la Traian Băsescu. L-a sunat înapoi și i-a reproșat arestarea.

„Era mama, tata, nu știu ce, Dumnezeu să-i odihnească. Era și președintele țării de atunci: Traian Băsescu. Și l-am sunat. Și zic: ce faci, nea Traiane. De ce m-ai arestat? Și zice: nu te-am arestat eu. Zice, să știi că m-am uitat în dosarul tău. M-am uitat în dosarul tău și, bă, să stai și tu mai departe de ăia. Că, într-adevăr, în dosar mai erau unii acuzați. Niște angajați sau, mă rog, colaboratori externi ai OTV-ului și ai DDTV-ului.”, explică jurnalistul.

„Vezi că trebuie să-ți faci partid… Partidul Poporului”

Dincolo de discuția despre dosar, Dan Diaconescu spune că Băsescu i-a dat și un sfat legat de viitorul său politic. Mai mult, fostul președinte i-ar fi sugerat chiar numele partidului pe care urma să-l fondeze.

„Și îi zic, ești la birou? Și el zice: normal că sunt la birou. Zic, băi, păi să-mi dai ștampila. Și el zice: ce ștampilă? Păi zic, ștampila de președinte. Eu anunțasem pe treptele de la tribunal că intru în politică. Și îmi zice: dar te învăț eu, bă, bă, vezi că trebuie să-ți faci partid. Bă, vezi, dacă faci partid, să-i zici și la partid Partidul Poporului. Zic, de ce, domnule? Păi zice: bă, nu te chemi tu Televiziunea Poporului?”, spune Diaconescu.

CITEȘTE ȘI:

Dan Dungaciu: „Europa are o singură ȘANSĂ – să se alieze cu China”

Dan Dungaciu: „Sper că în ROMÂNIA vor fi oameni suficient de lucizi ca să își asume rezultatul alegerilor”