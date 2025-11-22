Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Declarațiile legate de BANII de la sănătate și educație duși spre înarmare, făcute de președintele Nicușor Dan, sunt halucinante”

Dan Dungaciu: „Declarațiile legate de BANII de la sănătate și educație duși spre înarmare, făcute de președintele Nicușor Dan, sunt halucinante”

Alexandra Anton Marinescu
22 nov. 2025, 07:30, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Declarațiile legate de banii de la sănătate și educație duși spre înarmare făcute de președintele Nicușor Dan sunt halucinante”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat de ce declarațiile recente ale președintelui arată, de fapt, un eșec al guvernării din ultimii ani. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Asta e consecința unei guvernări proaste din ultimii 10 ani”

Dungaciu spune că problemele invocate de președinte nu sunt cauze, ci consecințe ale guvernării slabe din ultimul deceniu.

„Nu pot să clarific neclaritățile din mintea cuiva care e chiar președintele statului. Cum poți să faci asemenea declarații? Toate statele au sistem de învățământ, sistem de sănătate, sistem militar. Tu când ajungi în situația de guvernare atât de proastă, încât trebuie să iei de la unul ca să dai la celălalt, problema fundamentală este de ce guvernează ăștia atât de prost în țara asta? Pentru că, de fapt, consecința faptului că am ajuns într-o situație în care ca să dai la militar, iei de la sănătate […] asta e consecința unei guvernări proaste din ultimii 10 ani în care cine a guvernat? În care au guvernat exact cei care l-au pus pe domnul președinte.”, transmite analistul.

Nu avem niciun acord real cu Ucraina

Geopoliticianul a punctat contradicțiile din discursul oficial legat de războiul din Ucraina. El atrage atenția asupra faptului că România nu are, în realitate, niciun acord de securitate semnificativ cu Ucraina și că NATO este singurul actor  în materie de apărare.

„Nu însemnăm nicio alianță de securitate cu Ucraina. Toată narațiunea cu ‘războiul Ucrainei este și războiul nostru’ s-a schimbat. Acum ni se spune că nu mai e cu Europa, a revenit NATO. Păi noi avem NATO. Dăm 5% în plus la NATO. Dacă NATO e cea mai puternică alianță, cum, iartă-mă, Rusia, măcinată de 3 ani de război, sub toate sancțiunile posibile pe care le poate cineva pune pe vreun stat, termină cu Ucraina și vine peste NATO? Păi hai să ne hotărâm. Deci sau avem un NATO puternic, că acum, repet, am renunțat foarte subtil și pervers la UE și Rusia reușește să distrugă și Ucraina, și pe NATO, și pe noi toți. În realitate, noi n-am avut niciun acord de securitate cu Ucraina. Războiul din Ucraina nu e războiul NATO și nu este războiul Europei din perspectiva NATO, pentru că NATO este actorul de securitate, nu Europa. Și rușii nu atacă NATO și n-au atacat NATO, nu frontierele europene, ci NATO.”, susține sociologul.

