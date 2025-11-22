Dan Dungaciu: „Declarațiile legate de BANII de la sănătate și educație duși spre înarmare, făcute de președintele Nicușor Dan, sunt halucinante”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat de ce declarațiile recente ale președintelui arată, de fapt, un eșec al guvernării din ultimii ani. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Asta e consecința unei guvernări proaste din ultimii 10 ani”

Dungaciu spune că problemele invocate de președinte nu sunt cauze, ci consecințe ale guvernării slabe din ultimul deceniu.

„Nu pot să clarific neclaritățile din mintea cuiva care e chiar președintele statului. Cum poți să faci asemenea declarații? Toate statele au sistem de învățământ, sistem de sănătate, sistem militar. Tu când ajungi în situația de guvernare atât de proastă, încât trebuie să iei de la unul ca să dai la celălalt, problema fundamentală este de ce guvernează ăștia atât de prost în țara asta? Pentru că, de fapt, consecința faptului că am ajuns într-o situație în care ca să dai la militar, iei de la sănătate […] asta e consecința unei guvernări proaste din ultimii 10 ani în care cine a guvernat? În care au guvernat exact cei care l-au pus pe domnul președinte.”, transmite analistul.

Nu avem niciun acord real cu Ucraina

Geopoliticianul a punctat contradicțiile din discursul oficial legat de războiul din Ucraina. El atrage atenția asupra faptului că România nu are, în realitate, niciun acord de securitate semnificativ cu Ucraina și că NATO este singurul actor în materie de apărare.